NBA

Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match

NBA - Nicolas Batum a battu son record de points de la saison à Philadelphie, mais les Clippers ont concédé une nouvelle défaite malgré les retours de l’ailier français dans sa salle de 2023-2024.
00h00
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a retrouvé Philadelphie ce lundi soir et en a profité pour signer sa meilleure performance offensive de la saison. Mais malgré cette éclaircie, les Clippers ont encore perdu le fil dans le money-time, laissant s’envoler un succès qui leur tendait les bras.

Les Clippers craquent une nouvelle fois dans le dernier quart-temps

Après être passé pour la première fois de la saison au-dessus des 10 points (11 à 3/7 aux tirs, 6 rebonds en 21 minutes), Nicolas Batum a quitté le parquet avec trois longueurs d’avance pour les siens (94-91, 42e). Le scénario semblait enfin tourner en faveur d’une équipe pourtant en difficulté depuis l’ouverture de l’exercice (10 défaites en 14 rencontres).

Mais Philadelphie a renversé la situation sous l’impulsion de Tyrese Maxey, auteur de 39 points. Portés également par Quentin Grimes (19 points) et Andre Drummond (14 points, 18 rebonds), les Sixers, privés de Joel Embiid pour la troisième fois de suite, ont arraché la victoire (110-108).

De leur côté, les Clippers ont encore sombré dans les dernières minutes, malgré les 28 points de James Harden – devenu le 11e joueur de l’histoire à dépasser les 28 000 unités en carrière.

Paul George revient

Absent sur les 12 premiers matchs après une opération du genou, Paul George a disputé 21 minutes pour son retour (9 points, 7 rebonds) au jeu, contre son ancienne franchise. Kawhi Leonard manquait encore à l’appel, tout comme Derrick Jones Jr., blessé la veille à Boston.

Les Clippers n’ont pas réussi à éviter une huitième défaite sur les neuf derniers matchs. Les deux tentatives à 3-points de James Harden dans les dernières secondes ont scellé le sort de la rencontre.

LIRE AUSSI

Dans les autres matchs : Moussa Diabaté toujours productif, Yabusele encore dans le dur

Moussa Diabaté régale contre Toronto

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a offert l’une de ses plus belles partitions sous le maillot de Charlotte : 7 points, 8 rebonds et 4 contres, dont un sur Sandro Mamukelashvili, bourreau des Bleus lors du dernier Euro.

Le pivot a également mystifié à deux reprises Mamu : d’abord sur un dunk, puis sur un and-one (78-76, 33e). La séquence la plus marquante reste ce contre sur Gradey Dick suivi d’un dunk en transition pour redonner l’avantage aux Hornets (105-104, 46e). Un choix discutable de son coach Charles Lee l’a néanmoins privé des 42 dernières secondes, au cours desquelles Charlotte a fini par s’incliner. Tidjane Salaün n’était pas sur la feuille de match.

Yabusele en difficulté, Essengué toujours dans l’attente

À Miami, Guerschon Yabusele a vécu une nouvelle soirée compliquée avec les Knicks : 0 point et 3 rebonds en 10 minutes lors de la défaite (113-115). Mohamed Diawara a joué 1 minute et 23 secondes, pour 1 rebond et 1 interception, contrairement à Pacôme Dadiet, non entré en jeu.

À Chicago, Noa Essengué attend toujours ses premières minutes NBA après une nouvelle rencontre passée sur le banc à Denver (victoire 130-127).
Ousmane Dieng a, lui, joué les quatre dernières minutes sans enjeu lors du succès d’Oklahoma City à La Nouvelle-Orléans (126-109), pour 2 passes décisives.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
