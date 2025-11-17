LeBron James bientôt de retour : les Lakers récupèrent leur superstar après son passage en G-League

LeBron James est officiellement de retour avec les Los Angeles Lakers après son passage en G League. La superstar de 40 ans, qui n’a pas encore disputé le moindre match cette saison en raison d’une sciatique affectant le côté droit de son corps, a été réassignée à l’équipe principale et participera pleinement à l’entraînement de lundi, selon les sources d’ESPN.

Un retour imminent après des entraînements encourageants

James a complété plusieurs jours d’entraînements et de sessions de cinq contre cinq avec les South Bay Lakers, l’équipe affiliée des Lakers en G League, pendant que Los Angeles terminait un road trip de cinq matchs sur la côte Est. Selon les sources proches de sa rééducation, il « avait l’air en forme » et « bougeait bien », participant pleinement aux entraînements sans ressentir de douleur persistante liée à sa blessure.

Le joueur de 40 ans, qui s’apprête à entrer dans sa 23e saison NBA – un record historique – a lui-même alimenté les spéculations sur son retour imminent. Dans une story Instagram, James a partagé une vidéo le montrant apparemment fouler un parquet de basket, accompagnée d’un emoji sablier, laissant entendre que son comeback approche.

Les Lakers performants sans leur leader

Malgré l’absence de leur superstar, les Lakers réalisent un excellent début de saison avec un bilan de 10 victoires pour 4 défaites, occupant la 4e place de la Conférence Ouest. Austin Reaves et Luka Dončić ont pris les commandes de l’attaque, avec des performances de niveau All-Star. Reaves compile 28,3 points, 8,3 passes et 5,1 rebonds par match, tandis que Dončić affiche 34,9 points, 9,1 rebonds et 8,9 passes décisives.

« Comment ça, Bronny James débute en NBA et LeBron est assigné en G League? C’est marrant. C’est génial », a plaisanté Austin Reaves après la victoire contre Milwaukee samedi, où Bronny James effectuait sa deuxième titularisation en carrière.

Les Lakers accueillent le Utah Jazz mardi prochain, puis ne rejoueront qu’dimanche suivant, à Utah. James, qui reste l’un des joueurs les plus complets de la NBA malgré son âge avancé, pourrait transformer cette équipe déjà performante en prétendant sérieux au titre une fois de retour sur les parquets.