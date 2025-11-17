Recherche
NBA

Anthony Davis absent encore 7 à 10 jours minimum chez les Mavericks

NBA - L'intérieur des Dallas Mavericks Anthony Davis reste indisponible à cause d'une blessure au mollet gauche. Le propriétaire Patrick Dumont privilégie la prudence face aux risques de rechute et d'aggravation de la blessure.
00h00
Anthony Davis absent encore 7 à 10 jours minimum chez les Mavericks
Crédit photo : Geoff Burke-Imagn Images

Anthony Davis ne reviendra pas avant au moins une semaine supplémentaire. L’intérieur vedette des Dallas Mavericks doit encore patienter 7 à 10 jours minimum avant d’espérer retrouver les parquets, selon l’annonce officielle de la franchise texane dimanche soir.

La star de 31 ans manquera ainsi son neuvième match consécutif dimanche face aux Portland Trail Blazers. Cette nouvelle échéance a été déterminée après une réévaluation médicale effectuée durant le week-end. « Il veut être sur le terrain pour nous aider », a confié l’entraîneur Jason Kidd. « Mais cela lui donne 7 à 10 jours pour aller mieux ou devenir plus fort. J’espère que dans 7 à 10 jours, il sera de retour sur le parquet. »

Un conflit interne autour du retour d’Anthony Davis

La situation révèle des tensions au sein de l’organisation des Mavericks concernant la gestion de cette blessure au mollet gauche. Davis visait initialement un retour le 8 novembre lors du déplacement face aux Washington Wizards – seule victoire de Dallas en novembre – mais ce plan a été rejeté par le propriétaire Patrick Dumont.

Lors d’une réunion avec l’équipe médicale, Dumont a clairement indiqué qu’il n’approuverait pas le retour du dix fois All-Star tant qu’il n’aurait pas reçu des données médicales prouvant l’absence de risque d’aggravation de la blessure au mollet ou d’une blessure catastrophique liée. Le propriétaire a ainsi soutenu l’approche prudente du directeur de la santé et de la performance Johann Bilsborough, plutôt que l’autorisation de l’équipe médicale personnelle de Davis, ajoutée à la masse salariale cette saison.

La principale inquiétude concerne un possible rupture du tendon d’Achille gauche si Davis revient trop tôt, comme cela est arrivé à Tyrese Haliburton durant les Finals NBA. Cette prudence s’explique par l’historique récent du joueur : lors de ses débuts avec Dallas après l’échange controversé de Luka Dončić, Davis avait précipité son retour malgré une blessure abdominale, dominant la première mi-temps contre Houston avant de se blesser aux adducteurs et manquer six semaines supplémentaires.

Avec seulement 14 matchs disputés depuis son arrivée, Davis n’a pu démontrer son impact sur une équipe des Mavericks en difficulté (3-8, deuxième pire bilan de la Conférence Ouest). Quand il est disponible, l’ancien champion NBA reste redoutable avec 20,8 points, 10,2 rebonds, 1,6 interception et 1,2 contre de moyenne cette saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
