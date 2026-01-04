Recherche
À l’étranger

On connaît l’identité du nouveau club étranger de Bruno Cingala-Mata

Libéré par l'Alliance Sport Alsace fin novembre afin de tenter sa chance à l'étranger, Bruno Cingala-Mata s'est engagé en deuxième division turque. Pour son premier match, il a fait feu de tout bois, avec 19 tirs tentés, et un joli double-double.
00h00
On connaît l'identité du nouveau club étranger de Bruno Cingala-Mata

Bruno Cingala-Mata joue désormais en Turquie

Crédit photo : Sébastien Grasset

Passé par l’Alliance Sport Alsace, afin de donner un coup de main au club bas-rhinois au nom de ses bons souvenirs de la saison 2019/20 passée sous les couleurs du BC Gries-Oberhoffen, Bruno Cingala-Mata (32 ans) a été libéré le 28 novembre dernier par l’ASA afin de le laisser « s’engager prochainement avec un club à l’étranger ».

Des 2 900 habitants de Gries aux 16 millions d’Istanbul !

L’affaire aura quelque peu traîné, certainement plus que prévu, mais le Guadeloupéen a bel et bien fini par refaire surface loin des frontières françaises, pour sa seconde expérience internationale en carrière après un crochet par le… Danemark en 2015/16.

Dix ans après son passage en Scandinavie, Bruno Cingala-Mata découvre actuellement le basket turc. Il s’est engagé cette semaine avec l’Haremspor Istanbul, actuel onzième de deuxième division (6v-11d). Ce qui représente un changement radical en termes de cadre de vie, du paisible village de Gries (2 900 habitants) à la mégalopole tentaculaire qu’est Istanbul (près de 16 millions d’habitants).

 

L’ancien roannais a même disputé son premier match ce week-end, face à l’Ormanspor Ankara (77-81), et il avait visiblement très envie de prouver sa valeur, quitte à forcer un peu sa nature.

Un record de tirs tentés dès son premier match !

Pour cause, il a explosé son record de tirs à 2-points tentés en carrière professionnelle ! Resté scotché à 12 à de multiples reprises, BCM en a cette fois pris 19 ! Ce qui constitue aussi son record de tirs, tout court, anciennement à 16 du temps de son époque nancéienne.

De quoi lui valoir un joli double-double (18 points, 12 rebonds, 3 interceptions et 1 contre), même si une forme de maladresse l’a empêché de venir flirter avec son career high au scoring (23 points avec Tours en 2018).

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
