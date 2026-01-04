On connaît l’identité du nouveau club étranger de Bruno Cingala-Mata

Passé par l’Alliance Sport Alsace, afin de donner un coup de main au club bas-rhinois au nom de ses bons souvenirs de la saison 2019/20 passée sous les couleurs du BC Gries-Oberhoffen, Bruno Cingala-Mata (32 ans) a été libéré le 28 novembre dernier par l’ASA afin de le laisser « s’engager prochainement avec un club à l’étranger ».

Des 2 900 habitants de Gries aux 16 millions d’Istanbul !

L’affaire aura quelque peu traîné, certainement plus que prévu, mais le Guadeloupéen a bel et bien fini par refaire surface loin des frontières françaises, pour sa seconde expérience internationale en carrière après un crochet par le… Danemark en 2015/16.

Dix ans après son passage en Scandinavie, Bruno Cingala-Mata découvre actuellement le basket turc. Il s’est engagé cette semaine avec l’Haremspor Istanbul, actuel onzième de deuxième division (6v-11d). Ce qui représente un changement radical en termes de cadre de vie, du paisible village de Gries (2 900 habitants) à la mégalopole tentaculaire qu’est Istanbul (près de 16 millions d’habitants).

Bienvenu Bruno Cingala-Mata 💚🧡 2025-2026 sezonuna Fransa Elite Lig Ekiplerinden ASA – Alliance Sport Alsace ile başlayan Bruno Cingala-Mata ile anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. pic.twitter.com/KD9I6Gcf36 — CMF Gold Harem Spor Kulübü (@HaremSpor) December 29, 2025

L’ancien roannais a même disputé son premier match ce week-end, face à l’Ormanspor Ankara (77-81), et il avait visiblement très envie de prouver sa valeur, quitte à forcer un peu sa nature.

Un record de tirs tentés dès son premier match !

Pour cause, il a explosé son record de tirs à 2-points tentés en carrière professionnelle ! Resté scotché à 12 à de multiples reprises, BCM en a cette fois pris 19 ! Ce qui constitue aussi son record de tirs, tout court, anciennement à 16 du temps de son époque nancéienne.

De quoi lui valoir un joli double-double (18 points, 12 rebonds, 3 interceptions et 1 contre), même si une forme de maladresse l’a empêché de venir flirter avec son career high au scoring (23 points avec Tours en 2018).