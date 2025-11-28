Bruno Cingala-Mata a quitté l’ASA après six matchs pour « s’engager avec un club à l’étranger »

Nouveau chamboulement dans l’effectif de l’ASA. Déjà 14e au classement de l’ÉLITE 2 avec trois défaites sur ses quatre derniers matchs, le club alsacien va devoir retrouver des ressources pour répondre à des nouveaux défis. Et pour cause, ils viennent d’enregistrer pendant cette trêve le départ de Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 32 ans), officialisé par le club dans un communiqué ce vendredi 28 novembre. Arrivé début octobre pour remplacer le Biélorusse Yauhen Massalski, le poste 5 JFL était donc un renfort temporaire. Il quitte le club un mois et demi après son arrivée. L’ASA explique qu’il « devrait prochainement s’engager avec un club à l’étranger. »

Une aide précieuse

« Bruno s’engage avec l’ASA jusqu’à la fin de saison, avec un accord de principe lui laissant la possibilité de s’engager en Betclic Élite, ou à l’étranger, si l’occasion se présente. Nous le remercions de venir nous prêter main forte, mais à nous aussi de respecter ses ambitions » expliquait le co-président Éric Mittelhaeuser début octobre, au moment de sa signature. La promesse a été respectée. Son départ pouvait donc être anticipé, mais n’était donc pas forcément pas voulu par le club, qui aurait bien profité de ses services un peu plus longtemps.

Le guadeloupéen aura eu le temps de jouer six matchs sous les couleurs de la ville où il avait déjà passé la saison 2019/20. Sa présence aura été précieuse dans une raquette bien dépourvue. Il a joué son plus gros temps de jeu depuis 2020/21 avec Nancy (22 minutes), pour des moyennes de 11,7 points à 52,9% aux tirs et 64% aux lancers-francs, 9,2 rebonds, 1,2 passe décisive, 1,0 interception et 1,0 contre pour 16,3 d’évaluation de moyenne. Même si l’échantillon est court, c’est tout simplement… sa meilleure évaluation moyenne en carrière. De quoi lui permettre de se refaire un nom, lui qui était longtemps resté sur le carreau cet été, après un accord de rupture de contrat avec Roanne.

Mais aussi des bonnes nouvelles

Au contraire, l’extérieur Petar Aranitovic va prolonger sa pige jusqu’en janvier, après avoir réussi son meilleur match sous les couleurs de l’ASA à La Rochelle (17 points et 7 rebonds). Le communiqué indique aussi que Romain Hoeltzel (entorse de la cheville) et Killian Malwaya (luxation de l’épaule) devraient réintégrer le groupe prochainement. De quoi compenser la fracture du doigt et l’absence pour 8 semaines du meneur Divine Myles, actuellement deuxième meilleur passeur du championnat.

« C’est vrai qu’on a joué de malchance avec tous ces blessés consécutifs. Dès l’entame du championnat, l’ASA a dû faire face à une série de pépins physiques majeurs… En plus, on n’a pas été gâtés par le calendrier puisque sur les neuf premiers matchs, on n’en joue que trois à domicile. Un enchaînement rapide de rencontres qui a obligé le staff à réagir vite, parfois dans l’urgence, pour maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe » expliquait Éric Mittelhaeuser en octobre.