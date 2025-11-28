Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Bruno Cingala-Mata a quitté l’ASA après six matchs pour « s’engager avec un club à l’étranger »

ÉLITE 2 - Arrivé début octobre pour remplacer un blessé, Bruno Cingala-Mata a quitté l'ASA Gries-Souffelweyersheim pendant le trêve, pour rejoindre un club étranger, qui n'est pas encore connu.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bruno Cingala-Mata a quitté l’ASA après six matchs pour « s’engager avec un club à l’étranger »

Bruno Cingala-Mata aura marqué au moins 10 points à chacun de ses matchs

Crédit photo : Sébastien Grasset

Nouveau chamboulement dans l’effectif de l’ASA. Déjà 14e au classement de l’ÉLITE 2 avec trois défaites sur ses quatre derniers matchs, le club alsacien va devoir retrouver des ressources pour répondre à des nouveaux défis. Et pour cause, ils viennent d’enregistrer pendant cette trêve le départ de Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 32 ans), officialisé par le club dans un communiqué ce vendredi 28 novembre. Arrivé début octobre pour remplacer le Biélorusse Yauhen Massalski, le poste 5 JFL était donc un renfort temporaire. Il quitte le club un mois et demi après son arrivée. L’ASA explique qu’il « devrait prochainement s’engager avec un club à l’étranger. »

LIRE AUSSI

Une aide précieuse

« Bruno s’engage avec l’ASA jusqu’à la fin de saison, avec un accord de principe lui laissant la possibilité de s’engager en Betclic Élite, ou à l’étranger, si l’occasion se présente. Nous le remercions de venir nous prêter main forte, mais à nous aussi de respecter ses ambitions » expliquait le co-président Éric Mittelhaeuser début octobre, au moment de sa signature. La promesse a été respectée. Son départ pouvait donc être anticipé, mais n’était donc pas forcément pas voulu par le club, qui aurait bien profité de ses services un peu plus longtemps.

Le guadeloupéen aura eu le temps de jouer six matchs sous les couleurs de la ville où il avait déjà passé la saison 2019/20. Sa présence aura été précieuse dans une raquette bien dépourvue. Il a joué son plus gros temps de jeu depuis 2020/21 avec Nancy (22 minutes), pour des moyennes de 11,7 points à 52,9% aux tirs et 64% aux lancers-francs, 9,2 rebonds, 1,2 passe décisive, 1,0 interception et 1,0 contre pour 16,3 d’évaluation de moyenne. Même si l’échantillon est court, c’est tout simplement… sa meilleure évaluation moyenne en carrière. De quoi lui permettre de se refaire un nom, lui qui était longtemps resté sur le carreau cet été, après un accord de rupture de contrat avec Roanne.

Mais aussi des bonnes nouvelles

Au contraire, l’extérieur Petar Aranitovic va prolonger sa pige jusqu’en janvier, après avoir réussi son meilleur match sous les couleurs de l’ASA à La Rochelle (17 points et 7 rebonds). Le communiqué indique aussi que Romain Hoeltzel (entorse de la cheville) et Killian Malwaya (luxation de l’épaule) devraient réintégrer le groupe prochainement. De quoi compenser la fracture du doigt et l’absence pour 8 semaines du meneur Divine Myles, actuellement deuxième meilleur passeur du championnat.

« C’est vrai qu’on a joué de malchance avec tous ces blessés consécutifs. Dès l’entame du championnat, l’ASA a dû faire face à une série de pépins physiques majeurs… En plus, on n’a pas été gâtés par le calendrier puisque sur les neuf premiers matchs, on n’en joue que trois à domicile. Un enchaînement rapide de rencontres qui a obligé le staff à réagir vite, parfois dans l’urgence, pour maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe » expliquait Éric Mittelhaeuser en octobre.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Thomas Andrieux n’est plus l’entraîneur de la Chorale de Roanne
ELITE 2
00h00Bruno Cingala-Mata a quitté l’ASA après six matchs pour « s’engager avec un club à l’étranger »
Qualif' Coupe du Monde
00h00Both Gach performe et prend un nouveau rôle avec le Soudan du Sud
GM des Bleus, Boris Diaw va prendre place sur le banc de l'équipe de France
Qualif' Coupe du Monde
00h00Boris Diaw sur le banc aux côtés de Frédéric Fauthoux pour lancer les qualifications à la Coupe du monde 2027
Gerald Ayayi et l'équipe de France reçoivent la Belgique ce vendredi soir, et c'est à voir sur beIN
Qualif' Coupe du Monde
00h00France – Belgique : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match des Bleus ?
NCAA
00h00Deux intérieurs français ont brillé en NCAA cette semaine
Médias
00h00Julie Dumélié parmi les lauréats du concours de photos amateurs de L’Équipe
Maxime Jambois est scout pour le SLUC Nancy
France
00h00Comment Pro Basketball Manager 2026 reflète l’évolution du scouting dans le basket français : entretien avec Maxime Jambois
ELITE 2
00h00Le match de football Porto – Nice dédié à la mémoire de Paul Tavano
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
1 / 0