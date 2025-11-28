Recherche
ELITE 2

Thomas Andrieux n’est plus l’entraîneur de la Chorale de Roanne

ÉLITE 2 - Le divorce entre Thomas Andrieux et la Chorale de Roanne est désormais acté. Le club ligérien vient d'annoncer la nouvelle ce vendredi 28 novembre. T.J. Parker est pressenti pour le remplacer.
00h00
Thomas Andrieux n’est plus l’entraîneur de la Chorale de Roanne

Thomas Andrieux lors de son dernier match sur le banc roannais face à Denain

Crédit photo : Pascal Thurotte

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Thomas Andrieux n’est plus l’entraîneur principal de la Chorale de Roanne. Arrivé à l’issue de la saison 2023/24, il aura tenu les rênes de l’équipe pendant une saison et deux mois. Ce vendredi 28 novembre, le club ligérien a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué. « Le club remercie l’entraineur pour son engagement et son professionnalisme, qui ont notamment contribué à relancer une dynamique positive au lendemain de la relégation en ProB. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière » annonce sobrement ce communiqué.

T.J. Parker en approche

Si la séparation entre Thomas Andrieux et la Chorale de Roanne a été officialisé ce vendredi soir, le club est en discussions très avancées avec T.J. Parker. Celui-ci était coach adjoint du Bayern Munich jusqu’à… ce jeudi, puisqu’il a été libéré par le club bavarois. Il ne manque plus qu’une officialisation finale de la Chorale sur la venue de l’ancien technicien de l’ASVEL pour conclure ce dossier qui a fait grand bruit. Roanne est actuellement cinquième d’ÉLITE 2, à égalité de bilan avec Vichy et Denain qui sont devant. Ils restent d’ailleurs sur une défaite contre ces derniers, 94-86 le week-end dernier.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
