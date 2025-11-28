Thomas Andrieux n’est plus l’entraîneur de la Chorale de Roanne

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Thomas Andrieux n’est plus l’entraîneur principal de la Chorale de Roanne. Arrivé à l’issue de la saison 2023/24, il aura tenu les rênes de l’équipe pendant une saison et deux mois. Ce vendredi 28 novembre, le club ligérien a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué. « Le club remercie l’entraineur pour son engagement et son professionnalisme, qui ont notamment contribué à relancer une dynamique positive au lendemain de la relégation en ProB. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière » annonce sobrement ce communiqué.

T.J. Parker en approche

Si la séparation entre Thomas Andrieux et la Chorale de Roanne a été officialisé ce vendredi soir, le club est en discussions très avancées avec T.J. Parker. Celui-ci était coach adjoint du Bayern Munich jusqu’à… ce jeudi, puisqu’il a été libéré par le club bavarois. Il ne manque plus qu’une officialisation finale de la Chorale sur la venue de l’ancien technicien de l’ASVEL pour conclure ce dossier qui a fait grand bruit. Roanne est actuellement cinquième d’ÉLITE 2, à égalité de bilan avec Vichy et Denain qui sont devant. Ils restent d’ailleurs sur une défaite contre ces derniers, 94-86 le week-end dernier.