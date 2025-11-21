Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?

Alors qu’il officie ce vendredi sur le banc du Bayern Munich à Vitoria, pour remplacer Gordon Herbert, touché par des symptômes post-COVID-19, T.J. Parker va-t-il connaître une transition vertigineuse, de l’EuroLeague à l’ÉLITE 2 ?

Selon nos informations, cette perspective, complètement saugrenue au premier abord, est de plus en plus plausible. L’actuel assistant bavarois disposerait ainsi d’un accord oral avec la Chorale de Roanne.

T.J. Parker – Zoran Cvjetkovic,

la connexion munichoise

Une information étonnante, qu’il convient d’étudier sous plusieurs aspects. Déjà, la popularité de Thomas Andrieux, toute relative : si l’Ardéchois peut se targuer d’un bilan comptable globalement solide à la trêve (8v-4d), même si la défaite du soir à Denain (86-94) prive la Chorale du podium, il est loin de faire l’unanimité en interne, notamment à cause d’un jeu parfois poussif et de la tournure décevante de la saison 2024/25 (5e place et élimination en 2024/25).

Ensuite, il y a la proximité entre T.J. Parker et le nouveau directeur sportif de la Chorale, Zoran Cvjetkovic. Les deux hommes ont travaillé ensemble l’année dernière au Bayern Munich et s’entendent particulièrement bien. En poste depuis l’été dernier, le dirigeant franco-croate pourrait ainsi marquer son mandat de sa première décision forte.

Enfin, il est difficile d’omettre la volonté d’un rapprochement familial pour T.J. Parker, exilé en Allemagne depuis plus plus d’un an, avec sa base lyonnaise, d’autant plus compréhensible à la suite à la récente disparition de son père…

Andrieux et Parker sous contrat jusqu’en 2027

Toujours est-il que plusieurs écueils demeure avant la signature effective du contrat. Thomas Andrieux est lié avec la Chorale jusqu’au 30 juin 2027, ce qui implique une indemnité assez conséquente et/ou une longue procédure à venir. De son côté, T.J. Parker a prolongé l’été dernier avec le Bayern Munich, également jusqu’en 2027, et est particulièrement responsabilisé en ce moment en raison de l’absence de Gordon Herbert.

Ainsi, l’adjoint champion d’Allemagne a dirigé les quatre dernières sorties bavaroises : deux défaites sur le fil en EuroLeague (74-75 contre Barcelone, 72-74 à l’Efes Istanbul) puis une qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Allemagne (96-80 à Trèves) avant une soirée particulièrement difficile ce vendredi à Vitoria (73-95). Pour aspirer à prendre les rênes de la Chorale, il devra être libéré de son engagement, et le timing avec la santé chancelante d’Herbert n’est pas franchement idéal.

Vainqueur, aux côtés d’Antoine Diot (qu’il responsabilisa de manière inégale), de tous les trophées possibles en France – sauf l’ÉLITE 2, donc – lors de son mandat de trois ans à la tête de l’ASVEL (champion de France 2021 et 2022, Coupe de France 2021, Leaders Cup 2023), dont il a été remercié en octobre 2023, T.J. Parker découvrirait un tout autre type de basket avec le jeu très spécifique de l’antichambre. Ce qui acterait quasiment un tournant à 180 degrés dans son parcours personnel.