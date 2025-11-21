Recherche
ELITE 2

Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?

Multi-titré en France avec l'ASVEL entre 2020 et 2023, T.J. Parker serait proche d'un retour en LNB ! L'ancien coach de Villeurbanne est ainsi pressenti à la... Chorale de Roanne, gros bras d'ÉLITE 2. Il devra cependant se défaire de son engagement avec le Bayern Munich, où il seconde Gordon Herbert, tandis que le club ligérien est encore dirigé par Thomas Andrieux.
Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?

T.J. Parker bientôt de retour en France ?

Crédit photo : Laurent Staskiewicz

Alors qu’il officie ce vendredi sur le banc du Bayern Munich à Vitoria, pour remplacer Gordon Herbert, touché par des symptômes post-COVID-19, T.J. Parker va-t-il connaître une transition vertigineuse, de l’EuroLeague à l’ÉLITE 2 ?

Selon nos informations, cette perspective, complètement saugrenue au premier abord, est de plus en plus plausible. L’actuel assistant bavarois disposerait ainsi d’un accord oral avec la Chorale de Roanne.

T.J. Parker – Zoran Cvjetkovic,
la connexion munichoise

Une information étonnante, qu’il convient d’étudier sous plusieurs aspects. Déjà, la popularité de Thomas Andrieux, toute relative : si l’Ardéchois peut se targuer d’un bilan comptable globalement solide à la trêve (8v-4d), même si la défaite du soir à Denain (86-94) prive la Chorale du podium, il est loin de faire l’unanimité en interne, notamment à cause d’un jeu parfois poussif et de la tournure décevante de la saison 2024/25 (5e place et élimination en 2024/25).

Thomas Andrieux dirige la Chorale depuis l’été 2024 (photo : Olivier Fusy)

Ensuite, il y a la proximité entre T.J. Parker et le nouveau directeur sportif de la Chorale, Zoran Cvjetkovic. Les deux hommes ont travaillé ensemble l’année dernière au Bayern Munich et s’entendent particulièrement bien. En poste depuis l’été dernier, le dirigeant franco-croate pourrait ainsi marquer son mandat de sa première décision forte.

Enfin, il est difficile d’omettre la volonté d’un rapprochement familial pour T.J. Parker, exilé en Allemagne depuis plus plus d’un an, avec sa base lyonnaise, d’autant plus compréhensible à la suite à la récente disparition de son père…

Andrieux et Parker sous contrat jusqu’en 2027

Toujours est-il que plusieurs écueils demeure avant la signature effective du contrat. Thomas Andrieux est lié avec la Chorale jusqu’au 30 juin 2027, ce qui implique une indemnité assez conséquente et/ou une longue procédure à venir. De son côté, T.J. Parker a prolongé l’été dernier avec le Bayern Munich, également jusqu’en 2027, et est particulièrement responsabilisé en ce moment en raison de l’absence de Gordon Herbert.

Assistant au Bayern Munich depuis août 2024, T.J. Parker a remporté le titre de champion d’Allemagne 2025 (photo : FCBB)

Ainsi, l’adjoint champion d’Allemagne a dirigé les quatre dernières sorties bavaroises : deux défaites sur le fil en EuroLeague (74-75 contre Barcelone, 72-74 à l’Efes Istanbul) puis une qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Allemagne (96-80 à Trèves) avant une soirée particulièrement difficile ce vendredi à Vitoria (73-95). Pour aspirer à prendre les rênes de la Chorale, il devra être libéré de son engagement, et le timing avec la santé chancelante d’Herbert n’est pas franchement idéal.

LIRE AUSSI

Vainqueur, aux côtés d’Antoine Diot (qu’il responsabilisa de manière inégale), de tous les trophées possibles en France – sauf l’ÉLITE 2, donc – lors de son mandat de trois ans à la tête de l’ASVEL (champion de France 2021 et 2022, Coupe de France 2021, Leaders Cup 2023), dont il a été remercié en octobre 2023, T.J. Parker découvrirait un tout autre type de basket avec le jeu très spécifique de l’antichambre. Ce qui acterait quasiment un tournant à 180 degrés dans son parcours personnel.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Roanne
Roanne
ELITE 2
ELITE 2
Commentaires

jeanjeff33
Vu l’heure a laquelle cet article est lisible et avec autant de précisions (soit 30 mn après la fin du match du soir à Denain), on sait très bien que cette info avait déjà fuité depuis quelques jours dans le paysage Roannais… Après, la question que je me pose c’est : est-ce que ZC pense que c’est l’homme de la situation qui doit te permettre de pouvoir encore finir premier de saison régulière ? Ou bien c’est mon pote ( ce qui est réellement le cas) et on boira des pintes ensemble les week-ends 😃😃 ? Après et malgré un budget et une MS au dessus de la moyenne côté Chorale de Roanne, il faudra quand même payer ce futur coach, et sortir les indemnités et les 18 mois de contrat restant à T. Andrieux. J’en connais un qui va devoir encore mettre de sa poche. Pendant qu’on y est j’ai une suggestion : pouvez peut-être faire un package avec JAUDON et DAM en plus ?? Ce qui est flagrant en tous cas sur cette saison entamée au tiers et en rapport à la saison passée, c’est que je sens qu’il n’y a pas d’âme dans cette équipe, y’a pas le mordant, la GNAC nécessaire, à l’image du coach actuel. L’élite 2 l’exige malheureusement, et cela fait partie des ingrédients indispensables, outre le fait d’avoir des moyens financiers supérieurs. Pour finir et cela mérite d’être souligné, si Andrieux est remercié, ce sera d’abord un nouvel échec consécutif des dirigeants et du président, ceci après le très mauvais timing concernant l’éviction de JDC en mars 2024. Et puis soyons fous et pas tant que ça peut être !? TPJ prend TP comme assistant puisqu’il est en pleine formation pour obtenir ces diplômes 😉, Oula le BUZZ à la chorale de Roanne dit moi 🤪🤪
Répondre
(1) J'aime
halle_37
Une triplette tpj tp diot sur le banc
Répondre
(0) J'aime
chorale58- Modifié
Je partage complètement cette analyse. Très grand respect pour le chef d’entreprise qu’il est, mais beaucoup moins pour la gestion sportive de son club qui est cataclysmique depuis 2 ans. On était au coude à coude il n’y a pas si longtemps avec nos voisins chalonnais et bressans, on en est désormais à des années lumières par manque de compétences au sein du club. Le président a pris SEUL la décision du recrutement pour 3 saisons de ce coach qui n’a jamais rien gagné , et de son adjoint, pour la même durée. Effectif xxl pour la division...et aucune victoire contre les équipes du top 5 depuis 1 an et demi . Monsieur le Président, svp mettez votre égo de côté et écoutez tous les observateurs et amoureux de ce club qui ne cessent de répéter (mais pas à vous apparemment) qu’on arrivera à RIEN avec ces 2 personnes aux commandes de l’équipe. Le public en a ras le bol, et plus grave encore je redoute que les fidèles sponsors ne se lassent. C’est maintenant ou jamais ! Un amoureux fou de ce club
Répondre
(3) J'aime
halle_37
On se rends a quel point JDC masquer les problèmes interne du club, vous l'avez très bien dit, mr brochot mettez vous en retrait laissez faire votre DS, quel autre coach a un contrat comme celui ci dans le basket français ?????
(0) J'aime
cambouis
Avec TP assistant pour finir de valider son diplôme d'entraîneur, jolie doublette pour Roanne ...
Répondre
(3) J'aime
thorir
Ha Ha, il semble qu'ils aient réussi à apaiser certaines choses, mais de là à rebosser ensemble j'suis pas certain... Curieux comme timing quand même je trouve, il est 1er assistant au Bayern et pour le moment on sait pas trop si Herbert va pouvoir reprendre le cours de sa saison, donc TJP semblerait tout indiqué pour poursuivre l'interim
Répondre
(2) J'aime
coquio86
ET ILS VONT LE PAYER COMMENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Répondre
(1) J'aime
jeanjeff33
En pintes 🍺 !!
Répondre
(1) J'aime
thetruth
T. Andrieux appréciera le timing et a dû apprécier le retour dans le bus avec le GM qui souhaite lui couper la tête. Il va donc se passer des choses pendant la trêve à Roanne, le coach partira ou le GM ou même pire pour le club, les 2 restent et continuent à travailler ensemble en se détestant. Hier soir défaite, la défense de zone (1-3-1) gène Denain et peut leur permettre de revenir mais T. Andrieux décide de l'arrêter à 1 min pour revenir en individuelle et reprendre un éclat. Clairement, il n'arrive pas à gérer son groupe de 11 Joueurs surpayés. Il met en place 2 cinqs qu'il alterne comme s'il était en catégorie benjamins (u13), coaching en perdition. Pour TJ. Parker, cela paraît compliqué avec cette chance de recoacher en Euroleague. S'il signe à Roanne, il va devoir faire ses preuves mais s'il réussit, on ne pourra que reconnaître ses qualités de coach.
Répondre
(1) J'aime
halle_37
T.Andrieux appréciera sans doute pas le timing, mais les casseroles au fesses commencent a faire trop de bruit, il a une machine de guerre depuis 1 an et demi, mais incapable de gagner contre les gros, pire quand on va gagné, ils se sabordent, les défaites a orleans et contre vichy lol, trop c'est trop
Répondre
(0) J'aime
fasyl
30 ans que je suis la Chorale... Est-ce quil y aurait enfin une prise de conscience ? Le public est lassé de cette équipe. On ne comprend pas le coaching, il n'y a pas de gnaque. On a des supers jeunes, on ne les fait pas jouer, ils partent.. NGoy, Bruyas et d'autres encore qui s'éclatent ailleurs... L'ambiance est devenue plombante voire planplan selon les matchs...on était le meilleur public de France Faut se réveiller, sur le long terme on ne voit rien venir. Commençons par un bon coaching,... TJ je ne sais pas mais Andrieux...stop
Répondre
(1) J'aime
halle_37
Tpj oui à voir, si il vient il prends un risque, il le sait mais je saluerai le courage, Cela semble impossible mais ramenez moi JDC, grand gueule mais compétent.....
Répondre
(0) J'aime
halle_37
C'est la où on se rends compte de l'erreur abyssal d'avoir filer 3 ans de contrat un coach sans aucune référence très solide..... Mais quel erreur..... Sur la possible venue de tpj, je sais pas, pourquoi pas après tout.... Surtout si ça peut permettre à diot de passer ses diplômes pour la suite A ce rythme là, on va devenir le club satellite du Bayern lol
Répondre
(0) J'aime
jamesnaysmith
Si le copinage n’existait pas, ces gens-là ne bosseraient jamais. Bon courage aux supporters roannais.
Répondre
(0) J'aime
