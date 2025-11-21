Gavin Ware suspendu deux matchs en Betclic ELITE !

Auteur d’un geste de mécontentement qualifié de « comportement antisportif » lors du match avancé de la 11e journée de Betclic ELITE face au Portel le 28 octobre dernier, Gavin Ware (2,06 m, 32 ans) a été suspendu deux matchs par la Ligue Nationale de Basket (LNB). Un match de sursis s’ajoute à la sanction.

Avec la trêve internationale et les matchs de suspension à purger, il faudra patienter un mois pour revoir Gavin Ware sur un terrain. De fait, l’intérieur américain manquera le match de la 10e journée de championnat à Cholet prévu le 6 décembre, ainsi que le match de la 9e journée à Gravelines reporté au 9 décembre prochain. Il pourra retrouver ses coéquipiers lors du déplacement à Boulazac le 19 décembre.

Un geste de mécontentement reclassé antisportif

Lors de la réception de la lanterne rouge stelliste à Beaublanc le 28 octobre dernier, le pivot du Limoges CSP avait eu un geste d’humeur en direction du trio arbitral en fin de match. L’Américain avait avant cela permis aux Limougeauds, alors décimés par les blessures, de rester au contact des Portelois, avant de céder 74-78 à domicile.

La Ligue a également rendu son verdict concernant le cas Mike James (1,85 m, 35 ans), qu’elle suspend pour trois matchs.