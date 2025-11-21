Recherche
Betclic Élite

Gavin Ware suspendu deux matchs en Betclic ELITE !

Pour avoir été auteur d'un "comportement antisportif" le mois dernier face au Portel, Gavin Ware a écopé de trois matchs de suspension en Betclic ÉLITE, dont deux ferme !
00h00
Gavin Ware suspendu deux matchs en Betclic ELITE !

Gavin Ware manquera les deux prochains matchs de Limoges pour purger sa suspension.

Crédit photo : Victor Lecomte

Auteur d’un geste de mécontentement qualifié de « comportement antisportif » lors du match avancé de la 11e journée de Betclic ELITE face au Portel le 28 octobre dernier, Gavin Ware (2,06 m, 32 ans) a été suspendu deux matchs par la Ligue Nationale de Basket (LNB). Un match de sursis s’ajoute à la sanction.

Avec la trêve internationale et les matchs de suspension à purger, il faudra patienter un mois pour revoir Gavin Ware sur un terrain. De fait, l’intérieur américain manquera le match de la 10e journée de championnat à Cholet prévu le 6 décembre, ainsi que le match de la 9e journée à Gravelines reporté au 9 décembre prochain. Il pourra retrouver ses coéquipiers lors du déplacement à Boulazac le 19 décembre.

Un geste de mécontentement reclassé antisportif

Lors de la réception de la lanterne rouge stelliste à Beaublanc le 28 octobre dernier, le pivot du Limoges CSP avait eu un geste d’humeur en direction du trio arbitral en fin de match. L’Américain avait avant cela permis aux Limougeauds, alors décimés par les blessures, de rester au contact des Portelois, avant de céder 74-78 à domicile.

La Ligue a également rendu son verdict concernant le cas Mike James (1,85 m, 35 ans), qu’elle suspend pour trois matchs.

Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Limoges
Limoges
Suivre

roblackman- Modifié
Une ligue dirigée par des incompétents. Il faut infliger une amende au joueur, comme en NBA. Des suspensions de matches sanctionnent le club pas le joueur. Le club n'y est pour rien concernant le comportement antisportif du joueur. Ca fausse le championnat. C'est aberrant.
Répondre
(4) J'aime
frenchpaul1988
Tout à fait une amende et/ou une suspension avec coupure du salaire comme en NBA (avec une hausse au fil des récidives) serait une bonne idée. La suspension pu autre sanction interne à la discrétion des clubs (là aussi comme en NBA) serait une piste intéressante aussi.
Répondre
(1) J'aime
jeronimo
comportement antisportif j 'en connais un qui passe souvent sous les gouttes Fauthoux pour pas le nommer c'est vrai lui sélectionneur de l'EDF peu tout se permettre plus facile de sanctionner un ricain
Répondre
(6) J'aime
gillesn- Modifié
Que ware soit en faute ou pas, il est un fait intangible, c’est que par rapport à il y a quelques années, je ne reconnais plus ce sport tellement le jeu est haché. Ce que ne semble pas comprendre la LNB et les arbitres, c’est que c’est très grave pour le basket et sa promotion car les non spécialistes ont beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe sur le terrain, du début à la fin de la plupart des matchs. De plus, on peut sans doute ajouter que c’est aussi le cas de la plupart des joueurs, et particulièrement les étrangers. Pour le développement de ce sport professionnel auprès du grand public qui ne comprend absolument pas la raison de la plupart des arrêts de jeu qui arrêtent son spectacle, ça pose un énorme problème! Ou comment se tirer une balle dans le pied sous le prétexte de contrôler les choses!
Répondre
(3) J'aime
cyril68
C'est tres vrai. Je n'aime pas la nba, parce que c'est devenu un show plus qu'autre chose mais il faut y aller très fort pour prendre une technique. En lnb, doncic irait à la douche avant la fin du premier quart temps et cumulerait 200 matchs de suspension en une saison. Un bon arbitre, on ne le voit pas. Tu as trop d'actions sifflées différemment pendant un même match pour t'en sortir. En euroleague globalement c'est beaucoup plus cohérent.
Répondre
(0) J'aime
frenchpaul1988
Pourriez-vous, comme dans l'article sur Mike James, rappeler ce qu'il y a eu (ou mettre un lien vers le ou les article(s) sur le match et/ou ce qu'a fait Gavin Ware) ? Merci d'avance.
Répondre
(0) J'aime
jc87- Modifié
Il a mimé le geste comme quoi les arbitres auraient été achetés. Je dois avouer que bien qu'ayant été au match je n'ai pas vu la scène.
Répondre
(1) J'aime
lou_grand
En plus de faire basculer voire de choisir le vainqueur d'une rencontre, ces pauvres shérifs demandent maintenant des sanctions bien aidés par les branle-manettes de la LNB. Tu m'étonnes que les diffuseurs ne se bouleversent pas !
Répondre
(4) J'aime
cyril68
Pas de bol, Gavin, comme les shérifs ont collé trois matchs à MJ, il fallait aussi taper fort sur Ware. Résultat des matchs. Sur le fond, il est amusant de constater que hurler sur un arbitre est mlus grave que de les traiter de corrompus...
Répondre
(3) J'aime
michel_jeune
Traiter les arbitres de corrompus dans un match face au Portel, le club le plus fauché de France, il fallait y penser. Ware est un très bon joueur, de loin la meilleure recrue du cSp cette saison (bon, vu le niveau des autres c'est pas trop difficile),mais son comportement de systématiquement chouiner auprès des arbitres est insupportable, ferait de se concentrer sur le repli défensif.
Répondre
(2) J'aime
