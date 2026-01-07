Evan Fournier en jambes, mais l’Olympiakos cède sur le parquet du Fenerbahçe

En s’imposant 88-80 devant son public, le Fenerbahçe a frappé un grand coup. Les Stambouliotes mettent fin à une série de six victoires consécutives de l’Olympiakos toutes compétitions confondues et enchaînent, eux, une cinquième victoire de rang. Ce succès permet au club turc de retrouver le top 3 du classement, tandis que les Athéniens reculent à la 8e place.

La physionomie du match a longtemps été équilibrée, comme le montrent les scores par quart-temps (18-22, 18-18, 26-22, 26-18). Mais la montée en puissance du Fenerbahçe dans le dernier acte a fini par faire la différence.

Un collectif stambouliote bien huilé

Côté Fenerbahçe, la performance a été collective. Titulaires, Nicolo Melli (11 points, 7 rebonds), Talen Horton-Tucker(17 points, 6 rebonds) et Devon Hall (10 points, 3 rebonds) ont posé les bases.

Mais c’est surtout le banc qui a fait basculer la rencontre, emmené par un Wade Baldwin IV omniprésent (17 points, 6 rebonds, 11 passes) et un Brandon Boston Jr efficace (14 points, 3 rebonds).

L’Olympiakos s’accroche, Fournier répond présent

Privé de Frank Ntilikina, l’Olympiakos a pu compter sur un trio titulaire performant : Sasha Vezenkov (24 points, 6 rebonds), Tyler Dorsey (16 points, 11 rebonds) et Donta Hall (15 points, 3 rebonds).

Sorti du banc, Evan Fournier (1,98 m, 33 ans) a lui aussi répondu présent avec 15 points à 5/14 aux tirs (dont 3/9 à 3-points) et 4 passes décisives en 25 minutes, une prestation rassurante après un match plus discret contre le Panathinaïkos le 2 janvier dernier (2 points, 3 passes). Face au tenant du titre, l’international français s’est montré en jambes.

Vers un retour dans le cinq majeur ?

Cette performance pourrait relancer le débat autour de son rôle. En retrouvant de l’adresse et de l’impact face à un adversaire de ce calibre, Fournier marque des points pour réintégrer le cinq majeur de l’Olympiakos en EuroLeague. Un signal positif à l’approche d’une séquence importante de la saison. Tout dépendra également des performances de Tyler Dorsey (arrière) ou de Kostas Papanikolaou (ailier) selon le poste auquel Evan Fournier pourrait jouer en intégrant possiblement le 5 majeur à nouveau.

L’Olympiakos tentera de rebondir dès ce 9 janvier avec la réception du Bayern Munich, tandis que le Fenerbahçe enchaînera le 8 janvier face à Dubai. Deux rendez-vous qui pourraient confirmer la dynamique des Stambouliotes et permettre aux Grecs de repartir de l’avant.