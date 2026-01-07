Jonathan Kuminga vers un départ des Warriors : plusieurs équipes intéressées

La situation entre Jonathan Kuminga et les Golden State Warriors semble avoir atteint un point de non-retour. Selon plusieurs sources de la ligue, l’ailier de 23 ans et la franchise californienne se dirigent vers une séparation définitive avant la trade deadline du 5 février 2025.

Kuminga, qui n’a plus joué depuis le 18 décembre contre les Phoenix Suns, traverse une période difficile dans sa relation avec le staff technique dirigé par Steve Kerr. Le joueur et son entourage estiment qu’il est dans son intérêt de rester prêt en coulisses sans laisser les décisions de l’entraîneur concernant son temps de jeu affecter sa valeur sur le marché des transferts.

Plusieurs franchises positionnées sur le dossier

D’après Kevin O’Connor de Yahoo Sports, au moins trois équipes ont été liées à Kuminga : les Portland Trail Blazers, les New Orleans Pelicans et les Washington Wizards. Les Sacramento Kings, les Chicago Bulls et même les Dallas Mavericks figurent également parmi les prétendants potentiels selon diverses sources.

Les New Orleans Pelicans se distinguent comme le partenaire commercial le plus attirant pour Golden State. La franchise de Louisiane possède de jeunes ailiers comme Trey Murphy III et Herb Jones, qui pourraient immédiatement aider les Warriors. Cependant, les Pelicans ont fait savoir aux équipes de la ligue que ces deux talents prometteurs nécessiteraient un prix élevé, à partir d’un minimum de deux premiers tours de draft non protégés.

Cette saison, Kuminga affiche des moyennes de 12,5 points, 4,2 rebonds et 1,8 passes décisives en 18 matchs, avec des pourcentages de 43,1% aux tirs et 32% à 3-points. En interne, les Warriors considèrent que Jonathan Kuminga a déjà disputé son dernier match sous leurs couleurs.

Une séparation mutuellement souhaitée

Il semble y avoir un accord entre la direction des Warriors et l’entourage de Kuminga sur le fait qu’un transfert sera conclu au cours des quatre prochaines semaines menant à la trade deadline. Le joueur sera éligible à un transfert le 15 janvier, après avoir signé une extension de deux ans pour 46,8 millions de dollars en septembre dernier.

Les Warriors maintiennent un niveau de confiance élevé qu’ils parviendront à un accord impliquant Kuminga qui leur apportera au moins un talent capable d’impacter immédiatement leurs aspirations en playoffs. L’organisation se concentre sur l’ajout d’un ailier shooteur à 3-points capable de soulager Jimmy Butler et Draymond Green défensivement.

Alors que Golden State cherche à maximiser les dernières années de carrière de Stephen Curry, cette séparation avec Kuminga semble inévitable. Les deux parties sont prêtes à tourner la page pour un nouveau départ.