Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Jonathan Kuminga vers un départ des Warriors : plusieurs équipes intéressées

Les Golden State Warriors et Jonathan Kuminga s'apprêtent à se séparer avant la trade deadline du 5 février. Plusieurs franchises NBA, dont les Pelicans, les Trail Blazers et les Wizards, sont déjà positionnées sur le dossier de l'ailier de 23 ans.
|
00h00
Jonathan Kuminga vers un départ des Warriors : plusieurs équipes intéressées

Jonathan Kuminga face aux Rockets

Crédit photo : © Darren Yamashita-Imagn Images

La situation entre Jonathan Kuminga et les Golden State Warriors semble avoir atteint un point de non-retour. Selon plusieurs sources de la ligue, l’ailier de 23 ans et la franchise californienne se dirigent vers une séparation définitive avant la trade deadline du 5 février 2025.

Kuminga, qui n’a plus joué depuis le 18 décembre contre les Phoenix Suns, traverse une période difficile dans sa relation avec le staff technique dirigé par Steve Kerr. Le joueur et son entourage estiment qu’il est dans son intérêt de rester prêt en coulisses sans laisser les décisions de l’entraîneur concernant son temps de jeu affecter sa valeur sur le marché des transferts.

Plusieurs franchises positionnées sur le dossier

D’après Kevin O’Connor de Yahoo Sports, au moins trois équipes ont été liées à Kuminga : les Portland Trail Blazers, les New Orleans Pelicans et les Washington Wizards. Les Sacramento Kings, les Chicago Bulls et même les Dallas Mavericks figurent également parmi les prétendants potentiels selon diverses sources.

Les New Orleans Pelicans se distinguent comme le partenaire commercial le plus attirant pour Golden State. La franchise de Louisiane possède de jeunes ailiers comme Trey Murphy III et Herb Jones, qui pourraient immédiatement aider les Warriors. Cependant, les Pelicans ont fait savoir aux équipes de la ligue que ces deux talents prometteurs nécessiteraient un prix élevé, à partir d’un minimum de deux premiers tours de draft non protégés.

Cette saison, Kuminga affiche des moyennes de 12,5 points, 4,2 rebonds et 1,8 passes décisives en 18 matchs, avec des pourcentages de 43,1% aux tirs et 32% à 3-points. En interne, les Warriors considèrent que Jonathan Kuminga a déjà disputé son dernier match sous leurs couleurs.

Une séparation mutuellement souhaitée

Il semble y avoir un accord entre la direction des Warriors et l’entourage de Kuminga sur le fait qu’un transfert sera conclu au cours des quatre prochaines semaines menant à la trade deadline. Le joueur sera éligible à un transfert le 15 janvier, après avoir signé une extension de deux ans pour 46,8 millions de dollars en septembre dernier.

Les Warriors maintiennent un niveau de confiance élevé qu’ils parviendront à un accord impliquant Kuminga qui leur apportera au moins un talent capable d’impacter immédiatement leurs aspirations en playoffs. L’organisation se concentre sur l’ajout d’un ailier shooteur à 3-points capable de soulager Jimmy Butler et Draymond Green défensivement.

Alors que Golden State cherche à maximiser les dernières années de carrière de Stephen Curry, cette séparation avec Kuminga semble inévitable. Les deux parties sont prêtes à tourner la page pour un nouveau départ.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Morgan Selebangue à droite d'un autre pensionnaire du centre de formation de Blois, Sacha Defoundoux, responsabilisé avec l'équipe professionnelle
Coupe de France Masculine
00h00Morgan Selebangue, un acte de naissance pro lors de l’exploit de Blois en Coupe de France
Mathis Courbon gagne en confiance au sein des Murray State Racers
NCAA
00h00Mathis Courbon bat son record de points en NCAA avec Murray State
Médias
00h00BeBasket lance ses articles premium ce mercredi 7 janvier, une nouvelle étape pour le média
ELITE 2
00h00Bastien Pinault, le récit introspectif : « À 1 200 euros par mois, je me posais beaucoup de questions sur ma carrière »
G League
00h00Killian Hayes récupère le trophée de MVP de la semaine en G-League
Basketball Champions League
00h00Chalon prend la première manche du play-in contre Patras grâce au retour de Nate Darling
EuroLeague
00h00Monaco dépasse de nouveau la barre des 100, l’ASVEL perd ses moyens dans le dernier quart
Basketball Champions League
00h00Double déplacement en Turquie mitigé pour les clubs français : Le Mans intouchable, Cholet chute
Basketball Champions League
00h00Trapani doit déclarer forfait au bout de 7 minutes en play-in, avec… 2 joueurs sur le parquet
EuroLeague
00h00Les premiers mots de Nando De Colo après son retour au Fenerbahçe
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis face aux Sacramento Kings
NBA
00h00Anthony Davis veut rester à Dallas malgré les rumeurs de trade
Keegan Murray face aux Phoenix Suns
NBA
00h00Keegan Murray blessé : les Kings perdent leur ailier pour 3 à 4 semaines
LeBron James et Luka Doncic face aux Grizzlies
NBA
00h00LeBron James s’adapte à Luka Doncic : la hiérarchie claire des Lakers
Victor Wembanyama n'a pas pu éviter la défaite des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama : retour à 30 points et une fin de match sur le banc
Jonathan Kuminga face aux Rockets
NBA
00h00Jonathan Kuminga vers un départ des Warriors : plusieurs équipes intéressées
Steve Kerr en discussion avec le corps arbitral
NBA
00h00Steve Kerr expulsé face aux Clippers : les Warriors s’inclinent 103-102
Norman Powell face aux Pelicans
NBA
00h00Norman Powell établit un nouveau record à 3-points face aux Pelicans
En l'absence de Tatum, Jaylen Brown porte les Celtics
NBA
00h00Jaylen Brown se proclame meilleur « two-way player » NBA
Bruce Brown face au Sixers
NBA
00h00Les Nuggets créent la sensation à Philadelphie sans leurs titulaires
Victor Wembanyama en civil lors du dernier match des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi
1 / 0