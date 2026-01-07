Recherche
NBA

LeBron James s'adapte à Luka Doncic : la hiérarchie claire des Lakers

LeBron James réaffirme son rôle de soutien auprès de Luka Doncic lors de la victoire 111-103 contre New Orleans. Le duo a combiné 60 points pour maintenir les Lakers à la troisième place de la Conférence Ouest.
00h00
LeBron James s’adapte à Luka Doncic : la hiérarchie claire des Lakers

LeBron James et Luka Doncic face aux Grizzlies

Crédit photo : © Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

LeBron James a une nouvelle fois démontré sa capacité d’adaptation exceptionnelle. À 41 ans, la légende des Lakers a marqué 30 points dans la victoire 111-103 contre les Pelicans, mais c’est surtout son discours d’après-match qui retient l’attention. James a clairement établi la hiérarchie au sein de l’équipe californienne.

« Luka n’a pas besoin d’adapter son jeu pour moi », a déclaré James. « Luka est notre franchise player de 26 ans pour cette équipe. Il n’a pas besoin d’adapter son jeu. C’est à nous de nous adapter autour de lui et de trouver la solution. »

Un duo redoutable qui monte en puissance

La complicité entre James et Doncic s’affine match après match. Tous deux ont inscrit 30 points contre New Orleans, marquant la deuxième fois en trois matchs que le duo dépasse cette barre symbolique. Cette performance s’inscrit dans une série de trois victoires consécutives pour Los Angeles, malgré les absences d’Austin Reaves et Rui Hachimura.

« Il a été absolument incroyable », a confié Doncic à propos de son coéquipier vétéran. « Il m’aide, aide les autres, et est super efficace dans ses tirs. C’est Bron. Il peut tout faire. Nous jouons mieux ensemble, match après match. Et cela ne va que s’améliorer. »

James traverse actuellement une période faste après des débuts difficiles liés à sa sciatique. Il a marqué 25 points ou plus à sept reprises lors des 12 derniers matchs des Lakers, avec une moyenne de 29 points à 58,8% de réussite lors de cette série victorieuse.

La gestion subtile de JJ Redick

L’entraîneur JJ Redick a trouvé une métaphore parlante pour décrire sa collaboration avec James : « Il est comme Greg Maddux en fin de carrière. Chaque soir, il n’a pas forcément son meilleur niveau, mais il en a assez pour gagner. Je suis son receveur. »

Cette approche personnalisée porte ses fruits. James a mené un run de 8-0 en début de quatrième quart-temps, effaçant les sept points d’avance des Pelicans grâce à deux 3-points cruciaux. Doncic a ensuite scellé la victoire avec ses propres tirs à longue distance.

Avec ce succès, les Lakers maintiennent leur troisième place à l’Ouest (23-11), derrière Oklahoma City (30-7) et San Antonio (25-11). La franchise californienne semble avoir trouvé son équilibre, James acceptant pleinement son rôle de mentor tout en conservant son impact décisif sur le terrain.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
