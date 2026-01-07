Boulazac fixé le 10 janvier pour Jacob Grandison

Le suspense touche à sa fin pour Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans). Suspendu depuis l’automne, l’ailier du Boulazac Basket Dordogne saura le 10 janvier si son retour sur les parquets de Betclic ELITE est enfin possible. Une information confirmée par le président du club, alors que le dossier a récemment refait surface dans l’actualité nationale.

Un verdict attendu le 10 janvier

Le président du BBD, Laurent Serres, a confirmé sur ses réseaux sociaux qu’une décision serait connue le 10 janvier au sujet de la situation de Jacob Grandison. « Le 10, nous aurons connaissance de la décision prise au sujet de Grandison : si sanction ou pas », a-t-il écrit sur Facebook, relate Ici Périgord.

À ce stade, aucune indication ne permet de savoir si l’issue sera favorable ou non. En interne, le club périgourdin reste donc dans l’attente, conscient de l’enjeu sportif que représente ce dossier.

Trois mois sans jouer, mais toujours présent à Boulazac

Suspendu juste avant la deuxième journée de championnat face à Cholet, le 11 octobre, Jacob Grandison n’a plus disputé de rencontre officielle depuis le 27 septembre, date de la victoire inaugurale contre Saint-Quentin.

Pour autant, l’ailier américano-finlandais n’a pas quitté la Dordogne. Resté à Boulazac, il s’est entraîné individuellement afin de maintenir sa condition physique, dans l’optique d’un éventuel feu vert administratif.

Énorme match de Jacob Grandinson 💥 Pour son 2e match sous les couleurs du BBD, le finlandais 🇫🇮 a livré une prestation XXL ! 📈 25 points, 9 rebonds et 36 d'éval, MVP 🫡#GoBBD pic.twitter.com/u8DaL4L5PJ — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) September 21, 2025

Un impact immédiat en début de saison

Avant cette suspension, Grandison avait rapidement trouvé sa place dans l’effectif périgourdin. Passé par les Blue Devils de Duke en NCAA, où il a notamment côtoyé Derrick Lively II ou Kyle Filipowski, l’ailier avait marqué les esprits dès ses premières sorties.

En Supercoupe de France, il avait inscrit 11 points contre Monaco, avant de briller face à Paris Basketball avec 25 points, 9 rebonds et 5 passes. En championnat, il avait confirmé lors de la première journée contre Saint-Quentin (11 points, 6 rebonds, 2 passes).

Un dossier relancé en décembre

Longtemps discret, le dossier a été relancé le 19 décembre dernier à l’occasion du derby face à Limoges. Le président de la LNB, Philippe Ausseur, avait alors évoqué un « faux dopage », pointant une possible erreur du staff médical de la sélection finlandaise, demi-finaliste de l’Euro. Des propos rapportés notamment par France Bleu Périgord, qui ont ravivé l’espoir d’un dénouement positif.

Un match pour démarrer l'année en beauté 🎆 Notre équipe entame 2026 par un gros morceau avec la réception de Le Mans samedi, on aura encore besoin de votre incroyable soutien en cette nouvelle année ! 🔥 Réservez vos billets 👉🎟 https://t.co/JtcSJSYpUv#GoBBD pic.twitter.com/YP9YrRr9zh — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) January 5, 2026

Un renfort potentiel dans une dynamique favorable

Malgré l’absence de Grandison, Boulazac s’en sort jusqu’ici avec un bilan de 5 victoires pour 8 défaites, à la 12e place du classement. Les Requins s’appuient sur Angelo Warner et Hugo Robineau, et restent surtout sur deux succès consécutifs face à Limoges puis Dijon.

Un retour de Jacob Grandison permettrait d’élargir la rotation et de soulager certaines responsabilités offensives, à l’approche d’un calendrier important. Dès le 10 janvier, face au Mans, le BBD sera enfin fixé.