Le mystère Jacob Grandison levé par la LNB : une affaire de « faux dopage » à l’origine de son absence indéfinie

Interdit en toute dernière minute de participer à la rencontre Cholet - Boulazac le 3 octobre, après avoir participé aux trois premiers matchs officiels du BBD, Jacob Grandison a disparu de la circulation ce jour-là, sans aucune explication. Président de la LNB, Philippe Ausseur a levé le voile sur son absence vendredi au micro de France 3 NoA.
00h00
Le mystère Jacob Grandison levé par la LNB : une affaire de « faux dopage » à l'origine de son absence indéfinie

Le secret médical autour de Jacob Grandison a été éventé

Crédit photo : Julie Dumélié

Depuis que le joueur avait disparu des radars depuis l’échauffement à la Meilleraie le 3 octobre dernier, la question agitait toute la sphère boulazacoise : mais qu’est-il arrivé à Jacob Grandison, empêché de jouer pour une raison inconnue ? Et intéressait jusqu’à Saint-Quentin, qui se demandait s’il n’avait pas été lésé en voyant l’international finlandais s’amuser à ses dépens lors de la première journée (11 points, 6 rebonds et 2 passes décisives).

Le secret de polichinelle a été levé ce vendredi. En marge de la rencontre entre Boulazac et Limoges, le président de la LNB, Philippe Ausseur, et le consultant de France 3 NoA, Claude Bergeaud, ont été les premiers à s’exprimer sur l’affaire Grandison, alors que le BBD s’était muré dans le silence depuis 77 jours, conformément à la volonté du camp Grandison.

« Une erreur du médecin de la fédération finlandaise »

« C’est une affaire malheureuse », regrette Philippe Ausseur. « Il y a eu une erreur du médecin de la fédération finlandaise. Il a été pris, entre guillemets, pour du faux dopage. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour faire accélérer le dossier, qui est malheureusement entre les mains de l’Agence Mondiale Antidopage. Elle tarde à répondre et je le regrette. Grandison était un cas connu. » 

LIRE AUSSI

Claude Bergeaud a ensuite précisé que le récent demi-finaliste de l’EuroBasket devait suivre un traitement depuis de longues années pour une pathologie. Des problèmes neurologiques pour lequel il est suivi depuis son cursus NCAA. Le tout était connu de la sphère basket, mais préservé du grand public grâce au secret médical, finalement brisé devant les caméras de France 3 NoA.

« Il y a un homme qui ne peut pas exercer son métier »

En clair, Jacob Grandison a donc été testé positif pendant l’EuroBasket à des médicaments interdits et le médecin finlandais a manqué de faire suivre aux agences antidopages le justificatif de traitement. D’où le fait que le dossier se trouve maintenant sur le bureau de l’AMA.

« On attend et c’est trop long, car derrière, il y a un homme qui ne peut pas exercer son métier », plaide Philippe Ausseur. « Il faut absolument qu’on se penche sur ces procédures pour les accélérer. » 

LIRE AUSSI

Si le temps commence à paraître long, c’est aussi parce que cela fait plusieurs semaines que les conclusions de l’instance mondiale antidopage sont attendues dans un délai assez proche…

Le BBD l’espère toujours

Le Boulazac Basket Dordogne espère évidemment un dénouement positif, alors que Grandison n’a pas pu être remplacé et qu’il a laissé un grand vide dans l’effectif périgourdin depuis sa disparition soudaine. Son 35 d’évaluation contre Paris lors de la petite finale de la Supercoupe LNB avait ainsi laissé entrevoir de nombreuses promesses.

Jacob GRANDISON
Jacob GRANDISON
25
PTS
9
REB
5
PDE
Logo SuperCoupe LNB
BOU
96 80
PAR

Interrogé par La Dordogne Libre cette semaine, l’entraîneur Alexandre Ménard précisait que le joueur était toujours présent en France, s’astreignant quotidiennement à une séance de basket et une autre de musculation, même s’il ne peut bénéficier des installations du BBD.

Lors de la SuperCoupe, Jacob Grandison avait marché sur la raquette parisienne (photo : Julie Dumélié)

« On a hâte que cela se résolve, dans un sens ou dans l’autre, car on a besoin de ce dixième joueur », poursuivait le coach boulazacois. « Jacob est vraiment le joueur qui nous manque. On s’imagine tous ce que cela aurait pu donner avec lui sur certains matchs mais on ne le saura jamais. Il faut se tourner vers l’avenir et ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir en profiter sur la suite de la saison. Parce qu’on sait qu’avec lui, on pourrait être très performant. »

lulutoutvert
enfin, le voile se lève. et vu comment joue Boulazac (jeu intéressant), on peut tous imaginer ce que sa présence aurait pu offrir comme choix supplémentaire. Possiblement un classement un peu plus haut aurait pu être envisagé.
thorir
Mouais ok, c'est c'que j'pensais, on est un peu dans la situation d'un BABB à Gravelines sauf qu'une négligence est venue mettre le brin dans l'organisation... S'il prend ce médicament sous certifical médical depuis plusieurs années c'est quand même dingue que le cas mette autant de temps à être traité... Négligence (malhonnêteté?) aussi de l'agent qui aurait évidemment dû informer un potentiel employeur de la situation...
