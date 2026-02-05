Recherche
G League

Killian Hayes égale son record de passes de la saison

G-League - En pleine montée en puissance avec le Cleveland Charge, Killian Hayes a livré l’une de ses prestations les plus abouties de la saison. Le 4 février, la franchise affiliée aux Cleveland Cavaliers s’est largement imposée face aux College Park Skyhawks (156-126), dans une rencontre au rythme effréné et résolument offensive.
Killian Hayes égale son record de passes de la saison

Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League

Crédit photo : DR

Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) a égalé son record de passes décisives de la saison de G-League (18) ce mercredi 4 février lors d’une nouvelle victoire de Cleveland, dans un match très ouvert contre les College Park Skyhawks (156-126).

Un match à sens unique après la pause

Dès l’entame, Cleveland a imposé son tempo. En tête 39-29 à la fin du premier quart-temps, le Charge conservait son avance à la pause (77-69), avant d’accélérer définitivement au retour des vestiaires. L’écart grimpait à +18 à l’entame du quatrième quart-temps (118-100), puis à +30 au buzzer final, reflet d’une domination collective totale.

Hayes en chef d’orchestre : 18 passes décisives

Dans ce festival offensif, Killian Hayes a brillé de mille feux. Le meneur franco-américain a compilé 26 points, 7 rebonds et surtout 18 passes décisives, soit son record de la saison, en y ajoutant 1 interception. En 33 minutes, il a affiché une belle efficacité avec 10/19 au tir, dont 2/7 à 3-points, et 2/2 aux lancers francs.

Killian HAYES
26
PTS
7
REB
18
PDE
Deuxième meilleur marqueur de la rencontre et meilleur passeur, Hayes a parfaitement incarné le tempo imposé par Cleveland, multipliant les lectures justes et les créations pour ses coéquipiers.

Les quatre meilleures performances de la saison de G-League en matière de passes décisives
Les quatre meilleures performances de la saison de G-League en matière de passes décisives

Un collectif du Charge en pleine confiance

Autour de son meneur, Cleveland a pu compter sur plusieurs performances solides :

  • Riley Minix : 28 points, 6 rebonds
  • Norchad Omier : 26 points, 20 rebonds, 4 passes, 3 contres

Le banc n’a pas été en reste avec les apports de Sean McNeil (14 points), Darius Brown (14), Emanuel Miller (17), Jaxson Robinson (12) et Zeke Mayo (10).
À noter les absences de Warith Alatishe, Nae’Qwan Tomlin, Miller Kopp et Tristan Enaruna.

Côté College Park, RayJ Dennis a répondu avec 19 points et 18 passes, tandis que Javan Johnson (23 points) et Dwight Murray Jr (21 points) ont tenté de limiter la casse. Les Skyhawks étaient toutefois privés de Kobe Johnson, MJ Walker et Christian Koloko.

Cleveland se rapproche du sommet

Grâce à ce succès — le deuxième consécutif face à College Park après celui du 3 février (133-115) — le Cleveland Charge s’installe à la 3e place de la conférence Est avec un bilan de 11 victoires pour 5 défaites, à égalité avec le Greensboro Swarm, deuxième.

Sur les 10 derniers matchs, Cleveland affiche 7 victoires pour 3 défaites, une dynamique qui pourrait bien lancer l’équipe à l’assaut de la première place.

Hayes, patron statistique de la G-League

Sur l’ensemble de la saison régulière, Killian Hayes confirme sa régularité : 14 matchs disputés (tous comme titulaire), pour 23,2 points, 4,8 rebonds, 9,2 passes, 1,6 interception de moyenne. Il figure actuellement au 4e rang des meilleurs passeurs de G-League, preuve de son influence constante. Son pourcentage de réussite à 3-points a cependant baissé (30,4% à 3-points, sur 6,9 tentatives par match).

Des performances qui lui permettront de s’exprimer lors du NBA G-League Next Up Game, une rencontre réunissant les meilleurs joueurs de G-League lors du All-Star Week-end à Los Angeles, mi-févier.

Un retour en NBA toujours incertain

Malgré ces performances, l’horizon NBA reste difficile à atteindre. Les récents choix du GM Koby Altman ont encore réduit les perspectives de Hayes au sein du roster des Cleveland Cavaliers.

Le départ de Darius Garland vers les Los Angeles Clippers contre James Harden a rebattu les cartes, tandis que Donovan Mitchell va retrouver son poste naturel d’arrière. Dans le même temps, l’arrivée de Keon Ellis et Dennis Schroeder, ainsi que la présence continue de Craig Porter Jr et Tyrese Proctor, densifient encore la rotation extérieure.

Dans ce contexte, même si Killian Hayes continue de dominer en G-League, la porte de la NBA via Cleveland semble plus étroite que jamais. Reste à savoir si ses performances finiront par forcer une décision… ou attirer d’autres regards.

G League
beetlejuice53
Belle performance pour un all star game ! Très difficile cette G league... S’il n’y a pas d’opportunités NBA, j’espère qu’il sera de retour en Europe l’année prochaine.
Répondre
(2) J'aime
thetruth
James Harden, Donovan Mitchell et Dennis Schroeder, la triplette des Cavs ne laisse aucune chance à Killian Hayes de prendre un contrat NBA. 30% à 3 pts en s'entraînant avec le coach de Kevin Durant ça doit faire mal au portefeuille, il y avait une garantie satisfait ou remboursé !? Maintenant, que va t il faire ?
Répondre
(1) J'aime
