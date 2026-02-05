Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets

Les New York Knicks ont décroché leur huitième victoire consécutive en s’imposant 134-127 face aux Denver Nuggets après deux prolongations au Madison Square Garden. Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.

Brunson prend le contrôle en deuxième prolongation

Cette série de victoires des Knicks, qui affichaient jusqu’alors un écart moyen de 24,7 points lors de leurs sept derniers succès, a pris une tournure bien différente face à Denver. Aucune équipe n’a réussi à creuser un écart à deux chiffres dans ce thriller où les deux formations se sont rendues coup pour coup.

Karl-Anthony Towns a apporté sa contribution avec 24 points et 12 rebonds, malgré un bandage sur l’œil droit suite à une collision avec Spencer Jones en premier quart-temps. Touché et ensanglanté, Towns avait dû quitter temporairement le terrain avant de revenir terminer la rencontre. Sa sortie pour fautes en première prolongation a laissé le champ libre à Brunson pour prendre les choses en main.

Le meneur des Knicks a inscrit les six premiers points de la deuxième prolongation, scellant définitivement le sort de la rencontre. OG Anunoby a également contribué à cette victoire avec 20 points.

Jokic et Murray pas suffisants pour Denver

Du côté de Denver, Jamal Murray a livré une bataille acharnée avec 39 points, tandis que Nikola Jokic a signé son premier triple-double depuis son retour de blessure au genou la semaine dernière : 30 points, 14 rebonds et 10 passes. Malgré ces performances individuelles remarquables, les Nuggets ont concédé leur troisième défaite consécutive après leurs revers face aux leaders de conférence Oklahoma City et Detroit.

La fin de première prolongation a été particulièrement cruelle pour Denver. Alors que les Knicks semblaient tenir leur victoire après un tir à 3-points manqué de Murray dans les dernières secondes, les arbitres ont sifflé une faute de Mikal Bridges sur Christian Braun avant l’expiration du temps de jeu. Braun a converti ses deux lancers francs avec 0,3 seconde au chronomètre pour égaliser à 119-119.

Les blessures ont également compliqué la tâche des Nuggets, avec les sorties de Peyton Watson (blessure à la jambe droite) et Spencer Jones au cours du match. Denver se déplacera à Chicago, tandis que les Knicks iront défier Detroit pour tenter de prolonger leur série.