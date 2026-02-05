Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets

Performance exceptionnelle de Jalen Brunson avec 42 points dans une victoire 134-127 en double prolongation. Les New York Knicks enchaînent une huitième victoire de suite contre Denver malgré le triple-double de Nikola Jokic.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets

Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Les New York Knicks ont décroché leur huitième victoire consécutive en s’imposant 134-127 face aux Denver Nuggets après deux prolongations au Madison Square Garden. Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.

Brunson prend le contrôle en deuxième prolongation

Cette série de victoires des Knicks, qui affichaient jusqu’alors un écart moyen de 24,7 points lors de leurs sept derniers succès, a pris une tournure bien différente face à Denver. Aucune équipe n’a réussi à creuser un écart à deux chiffres dans ce thriller où les deux formations se sont rendues coup pour coup.

LIRE AUSSI

Karl-Anthony Towns a apporté sa contribution avec 24 points et 12 rebonds, malgré un bandage sur l’œil droit suite à une collision avec Spencer Jones en premier quart-temps. Touché et ensanglanté, Towns avait dû quitter temporairement le terrain avant de revenir terminer la rencontre. Sa sortie pour fautes en première prolongation a laissé le champ libre à Brunson pour prendre les choses en main.

Le meneur des Knicks a inscrit les six premiers points de la deuxième prolongation, scellant définitivement le sort de la rencontre. OG Anunoby a également contribué à cette victoire avec 20 points.

Jokic et Murray pas suffisants pour Denver

Du côté de Denver, Jamal Murray a livré une bataille acharnée avec 39 points, tandis que Nikola Jokic a signé son premier triple-double depuis son retour de blessure au genou la semaine dernière : 30 points, 14 rebonds et 10 passes. Malgré ces performances individuelles remarquables, les Nuggets ont concédé leur troisième défaite consécutive après leurs revers face aux leaders de conférence Oklahoma City et Detroit.

La fin de première prolongation a été particulièrement cruelle pour Denver. Alors que les Knicks semblaient tenir leur victoire après un tir à 3-points manqué de Murray dans les dernières secondes, les arbitres ont sifflé une faute de Mikal Bridges sur Christian Braun avant l’expiration du temps de jeu. Braun a converti ses deux lancers francs avec 0,3 seconde au chronomètre pour égaliser à 119-119.

Les blessures ont également compliqué la tâche des Nuggets, avec les sorties de Peyton Watson (blessure à la jambe droite) et Spencer Jones au cours du match. Denver se déplacera à Chicago, tandis que les Knicks iront défier Detroit pour tenter de prolonger leur série.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Le MVP du dernier Final Four envoyé chez les Milwaukee Bucks
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le MVP du dernier Final Four envoyé chez les Milwaukee Bucks
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
1 / 0