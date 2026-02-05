Monaco : Kevarrius Hayes évite l’opération, un soulagement dans la tempête

Alors que Monaco traverse une période délicate, marquée par des retards de paiements ayant conduit à plusieurs menaces de grève des joueurs, la Roca Team a également vu ses résultats sportifs se dégrader avec quatre revers de suite en EuroLeague. Dans ce contexte tendu, l’évolution du dossier Kevarrius Hayes (2,06 m, 28 ans) apporte un souffle d’optimisme sur le Rocher.

Un verdict médical plus rassurant que prévu

Touché à la pommette lors d’un choc survenu face à la Virtus Bologne la semaine dernière, Kevarrius Hayes était jusque-là dans l’attente d’une décision médicale. Mais le pivot américain va finalement se passer d’une intervention chirurgicale. Une option qui aurait pu l’éloigner des parquets pendant plusieurs mois.

L’ancien joueur de l’ASVEL et de Paris restera néanmoins éloigné des terrains environ deux semaines, avant une nouvelle évaluation. Un délai bien moindre au regard du scénario initial envisagé.

🔴 Point effectif ℹ️ Touché au visage après un choc lors du match contre la Virtus Bologne, Kevarrius Hayes ne subira finalement pas d’opération. La durée de son indisponibilité sera déterminée en fonction de l’évolution de la douleur dans les jours à venir. ℹ️ Yoan Makoundou,… pic.twitter.com/VooBb3zaCb — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) February 4, 2026

Une rotation intérieure déjà fragilisée

Cette perspective est d’autant plus positive pour le staff de Vasilis Spanoulis que la rotation intérieure monégasque est déjà sous pression. Yoan Makoundou, en instance de retour, n’a disputé qu’un peu plus d’un tiers des rencontres cette saison. Daniel Theis, auteur de 12 points et 3 rebonds face à Kaunas, a lui aussi connu plusieurs pépins physiques depuis son arrivée sur le Rocher il y a un an.

Dans ce contexte, conserver Hayes disponible à court terme représente un enjeu important pour la stabilité de l’effectif.

Un rôle discret mais précieux

Homme de l’ombre, Kevarrius Hayes apporte une contribution essentielle dans le jeu monégasque. Le champion de France 2021 et 2025 tourne à 6 points de moyenne en EuroLeague, à 62 % de réussite au tir, en 17 minutes par match. Il affiche également l’un des meilleurs net ratings du championnat européen, preuve de son impact collectif.

Dans une période où Monaco cherche à se relancer sportivement, éviter une absence prolongée de son pivot américain pourrait peser lourd.