Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Monaco : Kevarrius Hayes évite l’opération, un soulagement dans la tempête

EuroLeague - En pleine zone de turbulences extra-sportives et sur une série de quatre défaites consécutives en EuroLeague, Monaco a reçu une bonne nouvelle : Kevarrius Hayes évite finalement une opération après sa blessure aux pommettes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Monaco : Kevarrius Hayes évite l’opération, un soulagement dans la tempête

Plus de peur que de mal pour Kevarrius Hayes

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que Monaco traverse une période délicate, marquée par des retards de paiements ayant conduit à plusieurs menaces de grève des joueurs, la Roca Team a également vu ses résultats sportifs se dégrader avec quatre revers de suite en EuroLeague. Dans ce contexte tendu, l’évolution du dossier Kevarrius Hayes (2,06 m, 28 ans) apporte un souffle d’optimisme sur le Rocher.

LIRE AUSSI

Un verdict médical plus rassurant que prévu

Touché à la pommette lors d’un choc survenu face à la Virtus Bologne la semaine dernière, Kevarrius Hayes était jusque-là dans l’attente d’une décision médicale. Mais le pivot américain va finalement se passer d’une intervention chirurgicale. Une option qui aurait pu l’éloigner des parquets pendant plusieurs mois.

L’ancien joueur de l’ASVEL et de Paris restera néanmoins éloigné des terrains environ deux semaines, avant une nouvelle évaluation. Un délai bien moindre au regard du scénario initial envisagé.

Une rotation intérieure déjà fragilisée

Cette perspective est d’autant plus positive pour le staff de Vasilis Spanoulis que la rotation intérieure monégasque est déjà sous pression. Yoan Makoundou, en instance de retour, n’a disputé qu’un peu plus d’un tiers des rencontres cette saison. Daniel Theis, auteur de 12 points et 3 rebonds face à Kaunas, a lui aussi connu plusieurs pépins physiques depuis son arrivée sur le Rocher il y a un an.

Dans ce contexte, conserver Hayes disponible à court terme représente un enjeu important pour la stabilité de l’effectif.

Un rôle discret mais précieux

Homme de l’ombre, Kevarrius Hayes apporte une contribution essentielle dans le jeu monégasque. Le champion de France 2021 et 2025 tourne à 6 points de moyenne en EuroLeague, à 62 % de réussite au tir, en 17 minutes par match. Il affiche également l’un des meilleurs net ratings du championnat européen, preuve de son impact collectif.

Dans une période où Monaco cherche à se relancer sportivement, éviter une absence prolongée de son pivot américain pourrait peser lourd.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Kevarrius Hayes.jpg
Kevarrius HAYES
Poste(s): Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 28 ans (05/03/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
6
#176
REB
3,4
#79
PD
0,6
#227

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0