NBA Trade Deadline : Lonzo Ball échangé avec Utah avant d’être libéré

À quelques heures de la deadline des transferts NBA, les Cleveland Cavaliers ont officialisé le départ de Lonzo Ball vers le Utah Jazz. Le meneur américain, accompagné de deux seconds tours de draft, ne restera cependant pas à Salt Lake City puisqu’il sera immédiatement libéré par sa nouvelle franchise.

Cette opération s’apparente clairement à un « salary dump » de la part de Cleveland, qui cherche à alléger sa masse salariale. Ball percevait 10 millions de dollars cette saison, et les Cavaliers ont accepté de sacrifier deux picks pour se débarrasser de ce contrat encombrant.

PROFIL JOUEUR Lonzo BALL Poste(s): Meneur Taille: 198 cm Âge: 28 ans (27/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 4,6 #352 REB 4 #187 PD 3,9 #76

Une greffe qui n’a jamais pris à Cleveland

Sur le terrain, l’aventure de Lonzo Ball avec les Cavaliers n’aura jamais vraiment fonctionné. En 35 matchs disputés cette saison, le frère de LaMelo affichait des statistiques décevantes : 4,6 points, 4 rebonds et 3,9 passes décisives par match, avec seulement 30,1% de réussite au tir. Kenny Atkinson ne comptait plus vraiment sur lui dans sa rotation.

Selon ESPN, « l’agent de Ball, Rich Paul, et le Jazz devraient discuter prochainement de son avenir ». Pour Utah, le calcul est inverse : récupérer des assets pour la draft en échange d’une absorption de contrat temporaire, avant de libérer le joueur.

Des économies massives pour Cleveland

Cette transaction permet aux Cavaliers de réaliser des économies considérables. En sortant le contrat de Ball de leurs comptes, Cleveland économise 65 millions de dollars : les 10 millions du salaire actuel et 55 millions en « luxury tax ».

Cette opération s’inscrit dans une restructuration plus large de l’effectif. Après avoir envoyé Darius Garland aux Clippers et récupéré James Harden, Dennis Schröder et Keon Ellis, les Cavaliers ont également transféré De’Andre Hunter. Au total, cela représente plus de 115 millions de dollars d’économisés en deux jours, sans réellement s’affaiblir sportivement.

Une fois libéré par Utah, Ball deviendra un agent libre et pourra signer avec l’équipe de son choix. À 27 ans, il reste une option intéressante à bas coût pour une franchise recherchant un meneur capable de défendre, organiser le jeu et évoluer sans ballon. Cette libération intervient alors que la deadline des transferts NBA se rapproche, fixée à ce jeudi soir à 21h.