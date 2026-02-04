Recherche
EuroLeague

L’ASVEL va chercher en Italie sa première victoire à l’extérieur de la saison, avec des recrues au top !

EuroLeague - Les Villeurbannais ont été costaud pour résister au come-back de la Virtus Bologne (70-80), et s'adjugent leur première victoire en 2026, et la première à l'extérieur de la saison ! Les recrues et des joueurs pas forcément attendus au début de saison ont été des artisans majeurs de ce succès.
00h00
L’ASVEL va chercher en Italie sa première victoire à l’extérieur de la saison, avec des recrues au top !

« La bonne énergie et la bonne attitude » des Villeurbannais a payé

Crédit photo : Infinity Nine Media

Ce mercredi 4 février sera une date à retenir pour l’ASVEL, qui ouvre deux de ses compteurs ! D’une part celui des victoires en 2026 en EuroLeague, après six revers consécutifs. Et d’autre part, celui des victoires à l’extérieur, puisque le club n’avait pas remporté… le moindre match loin de chez lui cette saison, sur 11 tentatives. Ce déplacement du côté de la Virtus Bologne (12e) dans une semaine consacrée aux clubs italiens (ils affronteront l’Olimpia Milan jeudi) fait donc du deux-en-un pour les Villeurbannais. La Virtus est pourtant une équipe solide à domicile, avec deux fois plus de victoires (8) qu’à l’extérieur (4).

– Journée 26

 

Les recrues au top

Les Rhôdaniens sont allés chercher ce beau succès grâce à des joueurs qu’on n’attendait pas forcément dans de tels rôles en début de saison. Les deux nouveaux arrivants ont été encore une fois primordiaux, et ont fait partie du cinq qui a terminé le match sur le parquet. Braian Angola (15 points, 6 rebonds, 5 passes décisives pour 20 d’évaluation) et Paul Eboua (11 points, 5 rebonds) font partie des quatre meilleurs marqueurs de l’équipe ce soir. « Nous ne sommes pas là juste pour être là. On est là pour gagner » a déclaré ce dernier, ambitieux, après le match.

Match après match, les deux recrues de janvier ressemblent de plus en plus à des excellentes pioches de la part des dirigeants. Avec 15 points, c’est en fait… la plus faible marque d’Angola depuis son arrivée. Des chiffres monstrueux pour cet arrière colombien arrivé en milieu de saison sans jamais avoir connu l’EuroLeague avant.

Braian ANGOLA
Braian ANGOLA
15
PTS
6
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
BOL
70 80
ASV

Ils ont seulement été devancés par un Glynn Watson clutch (19 points, 5 passes décisives) et un Mbaye Ndiaye (16 points, 8 rebonds) encore une fois au four et au moulin. Plus de Nando de Colo, pas d’Edwin Jackson, de David Lighty ou de Bodian Massa ce soir : pas de problèmes. Pierric Poupet a su s’adapter en ajustant ses rotations en fonction de l’état de forme de chacun.

Avec un nouvel usage à forte dose du small ball, ils ont pourtant largement dominé la bataille des rebonds (42 à 28). Ils ont mené pendant tout le match, et résisté au come-back des Bolonais en seconde période, surtout sous l’impulsion de Carsen Edwards (20 points), vu que l’ex-manceau Matt Morgan s’est blessé avant ce match. De quoi mettre fin à cette terrible série de défaites des Villeurbannais, et leur donner du baume au cœur. Pas de quoi toutefois quitter cette dernière place qui leur colle à la peau depuis des semaines. La réception de l’Olimpia Milano en sera peut-être l’occasion.

Mbaye NDIAYE
Mbaye NDIAYE
16
PTS
8
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
BOL
70 80
ASV

« Ça s’appelle la résilience. C’est notre première victoire de 2026, et notre première victoire à l’extérieur de la saison. Je suis très content pour mes gars, et fier d’eux. Chaque match d’EuroLeague est une guerre. Je trouve qu’on a fait une bien meilleure première période que seconde.

Mais quand tu joues avec la bonne énergie et la bonne attitude, tu te donnes des chances de gagner, et c’est ce qu’ils ont fait aujourd’hui, donc félicitations à eux… Bologne a fait un come-back comme on l’attendait. On avait des moments compliqués pendant 5-6 minutes, mais les gars ont heureusement montré du caractère, c’est grâce à eux. »

Pierric Poupet en interview d’après-match avec l’EuroLeague TV

ASVEL
ASVEL
Suivre

elmagnifico42
Pour une fois que les recrues de janvier sont des bonnes pioches, il faut le souligner. J'aime bcp le calme, la réflexion du coach pdt les matchs.
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Comme je l’ai dit récemment, ils vont être relou à jouer en PO, sur une série.
Répondre
(1) J'aime
ici10
Poupet est un bon coach et fait du bon boulot avec ce qu’on lui impose. Quand PARKER va prendre le coaching j’espère qu’il aura un bon job.
Répondre
(0) J'aime
lechat23
Ils ont perdu De Colo mais Angola c'est du top. Tous les ballons passent par lui comme si il était là depuis septembre. Super pioche de mi-saison.
Répondre
(0) J'aime
leon05
Bravo a tout le monde elle donne du baume au coeur celle là. Gagner en italie c'est toujours un kif. Dopo la virtus adesso vincere il olimpia Supporters faut remplir l'aréna demain.
Répondre
(0) J'aime
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
