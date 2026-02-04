Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Amaël L’Étang enchaîne après un retour de blessure compliqué

Amaël L’Étang a retrouvé son rythme à Dayton. Après un mois à l’arrêt et un retour délicat, l’intérieur français enchaîne désormais les performances solides en NCAA, avec une troisième sortie consécutive à plus de 12 points.
|
00h00
Résumé
Écouter
Amaël L’Étang enchaîne après un retour de blessure compliqué

Amaël L’Étang revient bien sur ce début février

Crédit photo : © Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Amaël L’Étang (2,15 m, 20 ans) était parti très fort en début de saison NCAA avec les Dayton Flyers. Mais une blessure l’a tenu éloigné des parquets près d’un mois, entre la mi-décembre et la mi-janvier. Une absence qui a logiquement freiné son élan : pour ses trois premiers matchs de reprise, l’ancien pensionnaire du centre de formation de Cholet n’a pas inscrit le moindre point en 33 minutes cumulées.

Une période désormais derrière lui pour le natif de Bastia, qui monte clairement en puissance.

Un match référence contre Saint Bonaventure

Dans la courte victoire de Dayton face à Saint Bonaventure Bonnies (72-70), Amaël L’Étang a livré une prestation complète : 16 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre.

Au-delà des statistiques, son impact a été décisif dans le money-time. À 68-68, à moins d’une minute de la fin, c’est son interception qui permet aux Flyers de reprendre l’avantage et de sécuriser un succès précieux.

Du temps de jeu et de la constance retrouvés

Arrivé à Dayton en 2024, Amaël L’Étang voit son rôle évoluer nettement cette saison. Son temps de jeu a presque doublé, passant de 11 à 23 minutes en moyenne. Une progression qui se reflète aussi dans les chiffres : 10,9 points et 5,4 rebonds de moyenne cette saison, contre 7,2 points et 4,4 rebonds l’an passé.

Dayton occupe actuellement la cinquième place de la Atlantic 10 Conference avec un bilan de 14 victoires pour 8 défaites. Prochain rendez-vous important dans la nuit de vendredi à samedi, avec la réception de VCU Rams, troisième de la conférence et comptant deux succès de plus au classement.

NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0