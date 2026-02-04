Amaël L’Étang enchaîne après un retour de blessure compliqué

Amaël L’Étang (2,15 m, 20 ans) était parti très fort en début de saison NCAA avec les Dayton Flyers. Mais une blessure l’a tenu éloigné des parquets près d’un mois, entre la mi-décembre et la mi-janvier. Une absence qui a logiquement freiné son élan : pour ses trois premiers matchs de reprise, l’ancien pensionnaire du centre de formation de Cholet n’a pas inscrit le moindre point en 33 minutes cumulées.

Une période désormais derrière lui pour le natif de Bastia, qui monte clairement en puissance.

Un match référence contre Saint Bonaventure

Dans la courte victoire de Dayton face à Saint Bonaventure Bonnies (72-70), Amaël L’Étang a livré une prestation complète : 16 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre.

Au-delà des statistiques, son impact a été décisif dans le money-time. À 68-68, à moins d’une minute de la fin, c’est son interception qui permet aux Flyers de reprendre l’avantage et de sécuriser un succès précieux.

Du temps de jeu et de la constance retrouvés

Arrivé à Dayton en 2024, Amaël L’Étang voit son rôle évoluer nettement cette saison. Son temps de jeu a presque doublé, passant de 11 à 23 minutes en moyenne. Une progression qui se reflète aussi dans les chiffres : 10,9 points et 5,4 rebonds de moyenne cette saison, contre 7,2 points et 4,4 rebonds l’an passé.

🇫🇷 Amaël L’Étang

(7’1” Center | Sophomore | Dayton Flyers – NCAA D1, Atlantic 10) Amaël L’Étang delivered elite per-minute interior production in Dayton’s overtime loss to Rhode Island, making a strong impact despite limited floor time. ⸻ 📊 vs Rhode Island — Jan 27, 2026… pic.twitter.com/rMJJA2t200 — Scouting lab (@scouting_lab) January 28, 2026

Dayton occupe actuellement la cinquième place de la Atlantic 10 Conference avec un bilan de 14 victoires pour 8 défaites. Prochain rendez-vous important dans la nuit de vendredi à samedi, avec la réception de VCU Rams, troisième de la conférence et comptant deux succès de plus au classement.