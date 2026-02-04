NBA Trade Deadline : DeMar DeRozan vers un buyout avec les Kings

Même si les Sacramento Kings ne parviennent pas à trouver un partenaire commercial pour DeMar DeRozan avant la deadline de jeudi, il est possible que la star à six sélections All-Star ne reste pas avec l’équipe pour le reste de cette saison.

Selon Chris Mannix de Sports Illustrated, DeRozan ne génère actuellement pas beaucoup d’intérêt en trade et est considéré comme un candidat « fort » au buyout après la deadline. Il n’y a pas eu beaucoup de rumeurs autour d’un potentiel échange impliquant DeRozan.

Des négociations infructueuses avec Portland et les Clippers

Brett Siegel de ClutchPoints a rapporté le 31 janvier qu’à un moment donné, Sacramento avait approché les Portland Trail Blazers pour un potentiel échange DeRozan contre Jrue Holiday, mais cela n’a jamais pris d’ampleur.

Dans le même rapport, Siegel a noté que les Kings avaient eu des discussions avec les Los Angeles Clippers plus tôt cette saison concernant un package incluant DeRozan et Keon Ellis ensemble dans un deal qui n’a pas abouti. Ellis a été échangé aux Cleveland Cavaliers cette semaine dans un deal à trois équipes impliquant également les Chicago Bulls.

DeMar DeRozan is a “strong candidate” to agree to a buyout with the Kings after the trade deadline, per @SIChrisMannix. I can see the Lakers and Clippers being very interested if he hits free agency. pic.twitter.com/3CvsCVVvLx — Legion Hoops (@LegionHoops) February 4, 2026

Un buyout pour DeRozan serait très coûteux pour les Kings. Il est sous contrat jusqu’à la saison prochaine avec des salaires de 24,6 millions de dollars en 2025-2026 et 25,7 millions de dollars en 2026-2027.

DeRozan avait rejoint les Kings via un sign-and-trade de trois ans pour 74 millions de dollars en juillet 2024. Il a été l’une des rares satisfactions de la franchise durant ses deux saisons à Sacramento. Le joueur de 36 ans compile 19,2 points de moyenne avec 50,6% de réussite au tir en 51 titularisations cette saison. Il pourrait être une pièce utile en rotation pour un prétendant aux playoffs en fin de saison s’il accepte finalement un buyout avec les Kings.