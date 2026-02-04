NBA Trade Deadline : LeBron James devrait rester aux Lakers jusqu’à la fin de saison

Alors que la trade deadline NBA approche à grands pas et que plusieurs équipes considérées comme des destinations potentielles pour LeBron James sont impliquées dans des négociations pour acquérir des talents de premier plan, la superstar devrait bien finir la saison avec les Los Angeles Lakers, selon des sources de la ligue rapportées par ESPN.

Rich Paul écarte toute possibilité de transfert

L’agent de longue date de LeBron James et PDG de Klutch Sports, Rich Paul, avait déjà clarifié la situation en décembre dernier lors de son podcast « Game Over ». « Non », avait-il déclaré dans un épisode diffusé le 9 décembre.

James, âgé de 41 ans, dispose d’une clause de non-échange et a donc la possibilité d’approuver ou non tout accord que les Lakers pourraient tenter de mettre en place. Cette protection contractuelle lui donne un contrôle total sur son avenir immédiat.

Une saison compliquée pour Los Angeles

Depuis la déclaration de Paul, les Lakers ont chuté de la 2ème à la 6ème place dans la Conférence Ouest. La situation s’est encore tendue après la publication d’un article d’ESPN détaillant les relations difficiles entre James et la propriétaire par intérim des Lakers, Jeanie Buss.

Interrogé deux jours après cette publication sur ses intentions de terminer la saison avec les Lakers, James avait simplement répondu : « Je vais bien… Je vais bien. » Une réponse laconique qui n’avait pas dissipé tous les doutes sur son engagement.

L’avenir reste incertain au-delà de 2025

Les projets de James au-delà de cette saison demeurent flous. Il a admis la semaine dernière ne pas savoir s’il prendra sa retraite cet été, tout en reconnaissant que le match des Lakers joué mercredi à Cleveland « pourrait très bien être » son dernier dans le nord-est de l’Ohio.

Pendant ce temps, Cleveland, New York et Golden State – toutes considérées comme des destinations plausibles pour James s’il décide de jouer la saison prochaine – ont été actives sur le marché des transferts. Les Warriors et les Knicks ont notamment engagé des discussions avec les Milwaukee Bucks pour Giannis Antetokounmpo, tandis que les Cavs ont finalisé l’acquisition de James Harden des LA Clippers.

Sources close to LeBron James view the Cleveland Cavaliers as an ‘obvious destination’ for him this summer, per @joevardon & @ByJasonLloyd “LeBron James will be a free agent this summer, and if he chooses to play a 24th NBA season, sources close to him said Cleveland would be… pic.twitter.com/uFVMdNCAYe — NBACentral (@TheDunkCentral) February 4, 2026

Malgré ces mouvements majeurs, LeBron James ne rejoindra aucune nouvelle équipe avant la fin de cette saison, confirmant ainsi sa 23ème campagne record sous le maillot violet et or.