5 bonnes raisons de s’abonner à BeBasket en 2026

Depuis plusieurs années, BeBasket s’est installé comme un média de référence du basket français. En 2026, l’abonnement ne se limite pas à un accès premium : il propose une expérience complète, pensée pour les lecteurs exigeants.

1. Toujours aucune publicité

BeBasket se veut avant tout un site accessible au plus grand nombre, pour faire connaître et valoriser le basket français à tous les niveaux. Cette ambition a un coût : couvrir l’actualité au quotidien, produire des contenus, se déplacer sur le terrain. Et oui, cela passe aussi par la publicité, en quantité.

Mais beaucoup d’entre vous viennent sur BeBasket plusieurs fois par jour. Et dans ces conditions, la lecture peut vite devenir moins confortable. C’est précisément pour cela que l’abonnement existe : offrir une expérience sans publicité, plus fluide, plus agréable, pensée pour celles et ceux qui lisent BeBasket régulièrement.

S’abonner, c’est continuer à soutenir un site ouvert à tous, tout en profitant d’une lecture sans interruption.

2. Des contenus premium EN PLUS de l’actualité gratuite

L’abonnement BeBasket ne remplace pas l’actualité gratuite. Il la complète.

Les abonnés ont accès EN PLUS à :

des interviews longues et approfondies,

des immersions terrain,

des portraits et trajectoires de joueurs, joueuses, coachs et dirigeants,

des analyses posées, avec du recul et du contexte.

Ces contenus permettent d’aller au-delà du score et de l’instantané, pour mieux comprendre les parcours et les dynamiques du basket français, en France comme à l’étranger.

3. Une barre de recherche performante

BeBasket est aussi une base de données éditoriale.

La barre de recherche permet de retrouver rapidement :

un joueur,

un club,

une interview,

un article précis,

une information statistique.

Un outil précieux pour suivre un profil sur la durée, approfondir un sujet ou simplement retrouver un contenu déjà publié.

4. Enregistrer ses recherches dans Scouting et Records

L’abonnement donne accès à des fonctionnalités avancées dans les espaces Scouting et Records.

Il est possible d’enregistrer ses recherches, de comparer des données et de structurer son suivi. Un vrai atout pour les passionnés de statistiques, les coaches, les joueurs, les agents ou toute personne utilisant BeBasket comme outil de veille et d’analyse.

5. Soutenir un média indépendant du basket français

S’abonner à BeBasket, c’est aussi un choix engagé.

C’est soutenir :

un média indépendant,

une rédaction proche du terrain,

des correspondants locaux,

une couverture du basket français à tous les niveaux, souvent absente ailleurs.

Chaque abonnement permet de produire davantage de contenus originaux, de renforcer la présence terrain et de continuer à traiter des sujets de fond.

Moins de 4 € par mois… et un essai gratuit

L’abonnement BeBasket coûte moins de 4 € par mois TTC en moyenne sur un an.

Et pour celles et ceux qui hésitent encore, un essai gratuit est disponible. Sans engagement, sans contrainte.

En 2026, BeBasket reste fidèle à sa ligne : exigence, indépendance et proximité avec le terrain.

S’abonner, c’est accéder à des contenus EN PLUS, à des outils utiles, et participer activement à la vie d’un média indépendant du basket français.

👉 Pour s’abonner : cliquez-ici