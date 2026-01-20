Pourquoi s’abonner à BeBasket ? Les mots de ceux qui ont déjà franchi le pas

Depuis le lancement des abonnements et, désormais, des articles premium, BeBasket assume une démarche de transparence. L’objectif est simple : continuer à informer le plus grand nombre sur le basket français, tout en réduisant une dépendance excessive à un marché publicitaire instable et incontrôlable.

Dans les commentaires, certains abonnés ont souhaité expliquer publiquement leur démarche. Leurs messages résument assez bien l’esprit de cette formule de soutien.

Un abonnement comme un acte de soutien au basket français

Pour benjam7, s’abonner relève presque du bon sens lorsqu’on consomme BeBasket au quotidien : « Merci pour la transparence et l’ensemble du travail accompli pour faire vivre l’info autour de la balle orange, donc l’écosystème basket. (…) Pour tous les gens qui vivent basket au quotidien et profitent de ces contenus riches et d’enquêtes approfondies, c’est bien peu. »

Comme beaucoup, il reconnaît être resté longtemps sur la formule gratuite : « Comme tout le monde, je suis resté au gratuit un moment et j’en profite sur d’autres médias, c’est humain. »

Mais l’usage intensif du site a fini par peser dans la balance : « Le confort du site sans pub est inégalable et effectivement, pour l’utilisation intensive du site, ça vaut bien une petite participation financière. »

Des fonctionnalités discrètes, mais précieuses au quotidien

Au-delà du soutien au média, certains abonnés mettent aussi en avant l’expérience utilisateur. C’est le cas de johnlinehan : « Personnellement j’apprécie aussi particulièrement les petites options comme le suivi de ses équipes et joueurs favoris, ou bien l’indication des articles déjà lus. »

Des détails techniques parfois invisibles de l’extérieur, mais qui changent le quotidien des lecteurs réguliers : « Je n’ai absolument aucun regret d’avoir payé mon abonnement. Merci BeBasket. »

250 abonnés, un chiffre qui interroge

D’autres commentaires soulignent enfin un paradoxe. Cambouis pointe un chiffre jugé trop faible au regard de l’écosystème basket français : « Seulement 250, à minima les joueurs de basket français pro pourraient être abonnés, cela augmenterait les abonnés (…) y compris quelques membres des staffs sportifs des clubs. »

Un constat lucide, qui rappelle que BeBasket reste un média indépendant, sans groupe derrière lui, et que sa pérennité repose en grande partie sur l’implication directe de ses lecteurs.

Soutenir sans exclure

Ces témoignages résument l’esprit de l’abonnement BeBasket : un soutien volontaire, pour un budget accessible, sans remettre en cause l’accès gratuit à l’information. Les articles premium viennent en complément, pas en remplacement, et permettent d’investir davantage dans le fond, les enquêtes et les interviews.

S’abonner, ce n’est pas seulement enlever la publicité. C’est participer, à son échelle, à la survie et au développement d’un média 100 % basket français.

