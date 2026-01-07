BeBasket lance ses articles premium ce mercredi 7 janvier, une nouvelle étape pour le média

Ce mercredi, BeBasket franchit un cap important de son histoire. Pour la première fois depuis la création du site, un article premium réservé aux abonnés est publié, avec Arthur Bruyas, capitaine du Saint-Chamond Andrézieux Bouthéon Basket (SCABB). Un choix fort et assumé, qui s’inscrit dans une démarche de soutien au média et dans une volonté claire de sécuriser son modèle économique, à un moment où le marché publicitaire devient de plus en plus imprévisible.

Ces derniers jours l’ont encore rappelé : le lundi 5 janvier 2026, BeBasket a enregistré une très grosse journée en termes de clics, mais avec des RPM très bas, encore inférieurs à ceux observés à la même date en 2025. Une réalité sur laquelle le média n’a que peu de contrôle.

Un modèle publicitaire devenu trop fragile

Depuis plusieurs années, BeBasket fait le choix de l’accès gratuit à l’information, avec souvent plus d’une vingtaine d’articles publiés chaque jour sur le basket français, masculin comme féminin. Mais l’année 2025 a confirmé une tendance de fond : la dépendance quasi totale au marché publicitaire représente un risque réel pour un média indépendant.

Comme évoqué dans le bilan 2025 et les perspectives 2026 publiés le 31 décembre, la baisse des revenus publicitaires au printemps a servi d’électrochoc. L’idée n’est pas nouvelle, mais elle s’est imposée comme une évidence : tous les œufs ne peuvent plus rester dans le même panier.

Une formule d’abonnement pensée comme un soutien

Le lancement des articles premium s’inscrit donc dans une logique de soutien, plus que de restriction. Les abonnés BeBasket bénéficient désormais d’une offre claire et lisible :

– un site 100 % sans publicité display,

– l’accès à un groupe d’échange privilégié avec les rédacteurs,

– quelques améliorations techniques et fonctionnelles,

– la satisfaction de soutenir un média indépendant pour un budget volontairement accessible,

– et désormais, des articles premium réguliers.

Aujourd’hui, environ 250 abonnés soutiennent déjà BeBasket. L’objectif est de leur proposer une vraie plus-value éditoriale, sans remettre en cause l’ADN du site.

Toujours autant d’articles gratuits

Il est important de le rappeler : ce virage ne signifie pas moins de contenu gratuit. Les lecteurs non abonnés continueront à avoir accès au même volume d’articles qu’auparavant. Les contenus premium sont pensés comme un complément, des articles en plus, et non comme un remplacement de l’offre existante. Exemple : ce mercredi 7 janvier vous retrouverez également un long entretien avec Bastien Pinault (1,95 m, 32 ans), consultable même sans abonnement.

L’ambition reste inchangée : informer le plus grand nombre sur le basket français, tout en trouvant les moyens de pérenniser le média.