Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

BeBasket en 2025 : records de trafic, virage stratégique et lancement des contenus premium

Avec une progression de +18% de pages vues sur un an et de +42% depuis 2023, BeBasket a encore franchi un cap en 2025. Une croissance qui s’accompagne d’investissements humains et techniques, mais aussi d’une prise de conscience : pour durer, le média doit désormais moins dépendre de la publicité.
|
00h00
Résumé
Écouter
BeBasket en 2025 : records de trafic, virage stratégique et lancement des contenus premium

BeBasket a encore franchi un plafond de verre en 2025

Crédit photo : Lilian Bordron

L’année 2025 s’achève sur un constat clair : BeBasket continue de grandir. Le site a signé de nouveaux records de fréquentation, avec +18% de pages vues par rapport à 2024, et une progression encore plus marquée de +42% depuis 2023. Une dynamique solide, construite sur la durée, qui confirme la place du média dans le paysage du basket français.

Une rédaction plus forte, davantage présente sur le terrain

Cette croissance ne doit rien au hasard. En 2025, BeBasket s’est appuyé sur une équipe rédactionnelle plus installée, avec une production toujours très orientée terrain. Plusieurs événements majeurs ont été couverts avec des équipes de deux à trois journalistes sur place, notamment lors de l’EuroBasket 2025, de la Leaders Cup ou d’autres rendez-vous d’envergure.

LIRE AUSSI

En parallèle, le média a poursuivi ses investissements structurels : davantage de statistiques, un suivi renforcé des Français à l’international, et une amélioration continue des outils éditoriaux. Sur les réseaux sociaux aussi, la progression est notable, avec une page Instagram qui dépasse désormais les 27 000 abonnés.

Une dépendance à la publicité devenue trop risquée

Malgré ces signaux positifs, le printemps 2025 a marqué un tournant. La baisse significative des rentrées publicitaires a rappelé une réalité économique : BeBasket reste trop dépendant de la publicité. Un modèle fragile, soumis à des variations que le média ne maîtrise pas toujours.

Cette période a renforcé une conviction déjà présente en interne : tous les œufs ne peuvent pas rester dans le même panier.

Valoriser la fidélité des lecteurs de longue date

Depuis 16 ans, BeBasket peut compter sur une base de lecteurs extrêmement fidèle. Certains suivent le média depuis ses débuts. Aujourd’hui, 250 abonnés soutiennent déjà BeBasket et bénéficient d’un site sans publicité display.

L’objectif est désormais d’aller plus loin, et surtout de leur offrir une vraie plus-value.

Des articles premium dès la semaine prochaine

À partir de la semaine prochaine, BeBasket va lancer des contenus premium réservés aux abonnés : articles spécifiques, interviews de joueurs, de coaches et d’acteurs du basket français, masculin comme féminin. Une nouvelle offre éditoriale pensée comme un complément, et non un remplacement.

Concrètement, si un article “abonné” apparaît dès le lundi 5 janvier, cela signifie simplement que BeBasket est désormais obligé de passer par là pour continuer à exister. Ces contenus seront des articles en plus, ajoutés à la vingtaine publiée chaque jour, et non retirés de l’offre gratuite.

Un cap nécessaire pour continuer à exister

Ce virage est une étape importante pour BeBasket. Il vise à sécuriser l’avenir du média, à continuer d’investir dans le journalisme, et à proposer une couverture toujours plus complète du basket français.

Merci à toutes celles et ceux qui ont permis à BeBasket de traverser 2025.
Bonne année 2026 à toutes et tous, et n’hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant pour que l’aventure continue.

👉 Pour s’abonner : cliquez-ici

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
BeBasket
BeBasket
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
BeBasket a encore franchi un plafond de verre en 2025
Betclic Élite
00h00BeBasket en 2025 : records de trafic, virage stratégique et lancement des contenus premium
Killian Hayes semble avoir passé un cap à 3-points
G League
00h00Killian Hayes flambe à 3-points : 34 points et la victoire de Cleveland
L'année 2025 restera marquée par les échecs répétés des équipes de France lors de l'été
Betclic ELITE
00h00Records, crises et sacres historiques : l’année 2025 du basket français en 10 événements
Sylvain Francisco a donné 8 passes décisives sur le parquet de l'Hapoël Tel-Aviv
EuroLeague
00h00Le Zalgiris Kaunas d’un bon Francisco s’impose chez le leader, Valence et Neal Sako leaders pour conclure 2025
Kawhi Leonard déborde les Sacramento Kings et Maxime Raynau
NBA
00h00Les Clippers de Batum écrasent les Kings de Raynaud, cinquième victoire de suite et retour dans la course au play-in
EuroLeague
00h00Monaco remporte un choc dénaturé par les absences contre Barcelone
Pierre Vacher s'est éteint ce mardi 30 décembre
France
00h00Pierre Vacher, figure incontournable du basket roannais et de la ligue AURA, s’est éteint
EuroLeague
00h00Un Nando de Colo ultra-clutch offre la victoire à l’ASVEL contre Paris !
EuroCup
00h00« Il mérite que des clubs pensent à lui » : la JL Bourg offre une dernière victoire à Jean-Baptiste Lecrosnier
1 / 0
Livenews NBA
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
L'année 2025 restera marquée par les échecs répétés des équipes de France lors de l'été
Betclic ELITE
00h00Records, crises et sacres historiques : l’année 2025 du basket français en 10 événements
Kawhi Leonard déborde les Sacramento Kings et Maxime Raynau
NBA
00h00Les Clippers de Batum écrasent les Kings de Raynaud, cinquième victoire de suite et retour dans la course au play-in
NBA
00h00Le verdict est tombé pour Nikola Jokić, blessé au genou gauche : le trophée de MVP en péril ?
NBA
00h00Nikola Jokić aurait évité le pire, après son inquiétante sortie sur blessure avec Denver
NBA
00h00Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total
NBA
00h00L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !
Victor Wembanyama obtient de nombreux votes pour le All-Star Game 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025
Zaccharie Risacher va-t-il rester à Atlanta ?
NBA
00h00Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Zaccharie Risacher
Saben Lee, ici contre Rodrigue Beaubois et l'Anadolu Efes, rejoint le club turc
NBA
00h00Un peu de concurrence à Cordinier, Beaubois et Loyd à l’Anadolu Efes : un arrière de talent arrive de l’Olympiakos
1 / 0