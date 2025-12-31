BeBasket en 2025 : records de trafic, virage stratégique et lancement des contenus premium

L’année 2025 s’achève sur un constat clair : BeBasket continue de grandir. Le site a signé de nouveaux records de fréquentation, avec +18% de pages vues par rapport à 2024, et une progression encore plus marquée de +42% depuis 2023. Une dynamique solide, construite sur la durée, qui confirme la place du média dans le paysage du basket français.

Une rédaction plus forte, davantage présente sur le terrain

Cette croissance ne doit rien au hasard. En 2025, BeBasket s’est appuyé sur une équipe rédactionnelle plus installée, avec une production toujours très orientée terrain. Plusieurs événements majeurs ont été couverts avec des équipes de deux à trois journalistes sur place, notamment lors de l’EuroBasket 2025, de la Leaders Cup ou d’autres rendez-vous d’envergure.

En parallèle, le média a poursuivi ses investissements structurels : davantage de statistiques, un suivi renforcé des Français à l’international, et une amélioration continue des outils éditoriaux. Sur les réseaux sociaux aussi, la progression est notable, avec une page Instagram qui dépasse désormais les 27 000 abonnés.

Une dépendance à la publicité devenue trop risquée

Malgré ces signaux positifs, le printemps 2025 a marqué un tournant. La baisse significative des rentrées publicitaires a rappelé une réalité économique : BeBasket reste trop dépendant de la publicité. Un modèle fragile, soumis à des variations que le média ne maîtrise pas toujours.

Cette période a renforcé une conviction déjà présente en interne : tous les œufs ne peuvent pas rester dans le même panier.

BeBasket, c’est vous autant que nous 🙌 📣 Encore en 2025, on compte encore sur votre soutien pour faire vivre un média 100% basket français, sans pub et avec passion 🇫🇷 💙 Abonnez-vous et faites partie de l’aventure : https://t.co/HxoIkqaLOa pic.twitter.com/J2fRxzp2qc — BeBasket (@Be_BasketFr) April 17, 2025

Valoriser la fidélité des lecteurs de longue date

Depuis 16 ans, BeBasket peut compter sur une base de lecteurs extrêmement fidèle. Certains suivent le média depuis ses débuts. Aujourd’hui, 250 abonnés soutiennent déjà BeBasket et bénéficient d’un site sans publicité display.

L’objectif est désormais d’aller plus loin, et surtout de leur offrir une vraie plus-value.

Des articles premium dès la semaine prochaine

À partir de la semaine prochaine, BeBasket va lancer des contenus premium réservés aux abonnés : articles spécifiques, interviews de joueurs, de coaches et d’acteurs du basket français, masculin comme féminin. Une nouvelle offre éditoriale pensée comme un complément, et non un remplacement.

Concrètement, si un article “abonné” apparaît dès le lundi 5 janvier, cela signifie simplement que BeBasket est désormais obligé de passer par là pour continuer à exister. Ces contenus seront des articles en plus, ajoutés à la vingtaine publiée chaque jour, et non retirés de l’offre gratuite.

Un cap nécessaire pour continuer à exister

Ce virage est une étape importante pour BeBasket. Il vise à sécuriser l’avenir du média, à continuer d’investir dans le journalisme, et à proposer une couverture toujours plus complète du basket français.

Merci à toutes celles et ceux qui ont permis à BeBasket de traverser 2025.

Bonne année 2026 à toutes et tous, et n’hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant pour que l’aventure continue.

