Médias

BeBasket à l’EuroBasket : une aventure folle, un bilan plus que positif

De Katowice à Riga, en passant par Bercy et Pau, BeBasket a vécu un EuroBasket 2025 hors norme. Reporters sur la route, photographes au bord du parquet, articles à la chaîne et passion sans relâche : notre petit média a une nouvelle fois relevé le défi de couvrir la grande fête du basket européen. Avec 194 articles dédiés, 2 millions de pages vues et des rencontres inoubliables, cette aventure restera une étape marquante dans notre histoire.
00h00
BeBasket à l’EuroBasket : une aventure folle, un bilan plus que positif

La tribune de presse à Riga, avec vos serviteurs de BeBasket

Crédit photo : Julie Dumélié

BeBasket a encore franchi une étape. Pour la quatrième compétition internationale consécutive (après l’EuroBasket 2022, la Coupe du monde 2023 et les Jeux olympiques 2024), notre petite rédaction, qui grandit à vue d’œil, s’est lancée dans une nouvelle épopée. Direction la Pologne puis la Lettonie pour l’EuroBasket 2025. Une semaine après la fin du tournoi, l’heure est venue de partager le récit de cette belle aventure et d’en tirer un premier bilan.

Une couverture inédite pour un petit média français

Pendant un mois, nous avons mis les bouchées doubles. 452 publications sur BeBasket durant la période de l’EuroBasket, dont 194 consacrées uniquement à la compétition européenne, soit près de 10 par jour ! C’est un record pour nous, mais aussi une fierté : nous avons été le média français le plus prolifique sur place. Résultat ? Plus de 2 millions de pages vues sur cette période, un chiffre qui illustre l’appétit du public pour une couverture de fond, au plus près des acteurs.

Des Bleus, mais pas seulement

Bien sûr, il y a eu les articles quotidiens sur les Bleus : avant, pendant et après leur parcours. Mais nous avons aussi pris le temps d’élargir le regard. Interviews de Jean-Pierre Hunckler (FFBB) et bientôt d’Alain Contensoux (Directeur général / DTN), focus sur Edon Maxhuni, Lassi Tuovi, Ergin Ataman, Viktor Sanikidze, ou encore Travante Williams et Jacob Grandison, sans oublier l’analyse tactique de Guillaume Soares. Bref, une immersion à 360°, parfois dans des conditions idéales, parfois moins confortables… mais toujours avec passion.

Des reporters, des photographes et une présence renforcée

Grande nouveauté : l’arrivée de nos photographes Julie Dumélié puis Lilian Bordron, qui ont permis d’illustrer nos articles de clichés inédits. En parallèle, notre compte Instagram, animé par Cécile Thomas, a pris une nouvelle dimension. Tout cela s’est ajouté au travail quotidien de nos reporters (Alexandre Lacoste et Gabriel Pantel-Jouve), présents sur les routes, de Katowice à Riga en passant par Bercy et Pau durant la préparation.

 

Maintenir l’intérêt après l’élimination des Bleus

Traditionnellement, la sortie des Bleus rime avec chute du trafic, comme à Jakarta en 2023. Cette fois-ci, non. Grâce à nos contenus variés et notre présence jusqu’à la finale (où les salles étaient enfin pleines après des huitièmes et quarts clairsemés), nous avons réussi à conserver l’attention. Une vraie réussite éditoriale, au-delà du résultat sportif.

Merci, et la suite arrive déjà

Merci pour vos nombreux messages de soutien et vos rencontres à Riga : c’était précieux et motivant. Et pas le temps de souffler : le lundi 15, retour en France, le mardi 16 à Monaco pour la conférence de presse d’avant-saison, puis le vendredi 19 au Media Day à Paris, avant la SuperCoupe LNB le week-end. Une rentrée sur les chapeaux de roue qui annonce une saison 2025-2026 passionnante à suivre sur BeBasket.

Un clin d’œil à nos confrères français et internationaux, avec qui nous avons partagé cette aventure, ainsi qu’à nos camarades de BeBasket Belgium et surtout Georges Xouras, fidèle au poste pour faire suivre la compétition en Belgique.

Soutenir BeBasket, c’est nous permettre de continuer

Cette couverture a un coût, que la publicité seule ne peut compenser. C’est pourquoi nous en profitons pour continuer de faire la promotion de nos formules d’abonnement. Des formules qui ne font pas simplement office de soutien puisqu’elles vous donnent les avantages suivants :

  • Fini la pub, place à une navigation fluide

  • Un accès au groupe WhatsApp BeBasket Premium

  • Les résumés de nos articles pour gagner du temps

Soutenir BeBasket, c’est garantir la continuité de ce travail de terrain et permettre de nouvelles aventures comme cet EuroBasket 2025.

macroy
Globalement du beau boulot. Félicitations @bebasket.
pg4445- Modifié
Bravo à bebasket pour ce que vous apportez au basket France
