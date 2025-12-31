Recherche
À l’étranger

Aminata Gueye signe un match record avec Saragosse dans un choc en Espagne

Liga Endesa Femenina - Aminata Gueye a livré son meilleur match sous les couleurs de Saragosse avec 20 points en seulement 20 minutes lors de la large victoire du leader sur le parquet du troisième de Liga Femenina Endesa.
|
00h00
Résumé
Écouter
Aminata Gueye a signé une très grosse prestation dans la victoire de Saragosse à Valence, en Espagne

Crédit photo : FIBA

Aminata Gueye n’avait encore jamais atteint la barre des 20 points avec Saragosse. C’est désormais chose faite, et de manière spectaculaire. L’intérieure française a signé une prestation XXL dans la démonstration du leader de Liga Femenina Endesa, vainqueur avec autorité à Valence, dans un choc au sommet remporté de plus de 20 points.

– Journée 11

Un match vite plié par le leader

Saragosse n’a pas traîné pour afficher ses ambitions. Dès les premières minutes, le leader a imposé son rythme avec un 22-15 d’entrée, avant de faire définitivement la différence dans le deuxième quart-temps grâce à un cinglant 22 à 22. À la pause, l’écart était déjà conséquent, et malgré une réaction de Valence Basket en seconde période, la formation aragonaise a maîtrisé son sujet jusqu’au bout (53-73).

Aminata Gueye en démonstration totale

Dans ce succès de référence, Aminata Gueye (1,90 m, 23 ans) a marqué les esprits. En moins de 20 minutes sur le parquet, l’ancienne pensionnaire du centre de formation de Mondeville a compilé 20 points et 9 rebonds pour 26 d’évaluation, établissant ainsi son record offensif avec Saragosse. Une efficacité et une domination intérieure qui ont symbolisé l’autorité collective du leader, particulièrement solide défensivement sur l’ensemble de la rencontre.

Aminata GUEYE
Aminata GUEYE
20
PTS
9
REB
1
PDE
VAL
53 73
ZAR

Trois Françaises sur le parquet

Autour d’Aminata Gueye, les autres Françaises de l’effectif ont également apporté leur contribution. Carla Leite (1,75 m, 21 ans) a inscrit 10 points, tandis qu’Ornella Bankole (1,81 m, 28 ans) a capté 3 rebonds en 12 minutes et 40 secondes.

Rappelons que le 10 décembre, Saragosse avait signé une incroyable remontée pour s’imposer déjà contre Valence, mais cette fois en EuroLeague, avec une excellente Carla Leite.

LIRE AUSSI

Saragosse creuse l’écart au sommet

Avec ce succès, Saragosse affiche désormais un bilan de 11 victoires pour 1 défaite, à égalité avec Gérone, et prend deux longueurs d’avance sur Valence, troisième avec 9 victoires. Il s’agit même du meilleur début de saison de l’histoire du club (12-1 toutes compétitions confondues), confirmant son statut de sérieux prétendant au titre.

Sur la saison 2025-2026, Aminata Gueye tourne à 11,0 points et 6,5 rebonds de moyenne en Liga Femenina Endesa, ainsi qu’à 7,2 points et 3,3 rebonds en EuroLeague Féminine. Une production solide.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

