EuroLeague Féminine

Carla Leite guide Saragosse vers une incroyable 25-0 à Valence en EuroLeague

EuroLeague - Portée par Carla Leite, Saragosse a renversé Valence pour signer une victoire de prestige en EuroLeague. La Française a brillé avec 23 points lors d’un incroyable 25-0 dans le dernier quart-temps.
00h00
Carla Leite et Saragosse ont passé un 25-0 à Valence dans le dernier quart-temps

Crédit photo : FIBA

Après un début de match très compliqué, Saragosse a trouvé les ressources pour renverser Valence sur son parquet. Une performance majuscule symbolisée par Carla Leite (1,75 m, 21 ans), encore incontournable pour les Aragonaises sur le début du deuxième tour d’EuroLeague.

Une première mi-temps ratée, Saragosse au bord de la rupture

Valence a rapidement imposé son rythme, profitant d’un début de match manqué de Saragosse : 25-14 après dix minutes, puis 41-25 à la pause. Les Espagnoles semblaient filer vers une victoire logique dans leur Roig Arena.

Saragosse, avec Aminata Gueye et Ornella Bankolé dans la rotation, devait absolument trouver des solutions défensives pour ne pas sombrer davantage.

Un réveil défensif avant l’ouragan du dernier quart

Au retour des vestiaires, Saragosse a resserré les rangs. Le travail défensif a permis de freiner les initiatives de Valence et de retrouver peu à peu de la confiance en attaque. L’équipe s’est accrochée, a réduit l’écart, mais personne n’imaginait ce qui allait suivre.

Le 25-0 qui change tout

Dans les dix dernières minutes, Saragosse a signé un incroyable 25-0, renversant totalement le match en passant de 42-61 (avec encore 9 minutes à jouer) à 61-67 à 23 secondes du buzzer final, pour s’imposer 63-70. Une séquence hors norme qui entre déjà dans l’histoire du club, comme le relate le site officiel du Casademont Zaragoza.

Carla Leite a été la grande artisane de ce retournement : 23 points à 9/14 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes. L’arrière française a porté son équipe dans les moments clés, tout en profitant du soutien de joueuses comme Veronika Voráčková, Nadia Fingall ou encore Merritt Hempe, précieuse en fin de partie.

Carla LEITE
Carla LEITE
23
PTS
5
REB
3
PDE
Logo EuroLeague Féminine
VAL
63 70
ZAR

Ses compatriotes Aminata Gueye (3 points et 3 rebonds) et Ornella Bankolé (2 points et 2 rebonds) ont également contribué dans cette rencontre qui leur permet de prendre la deuxième place du groupe F – devant Valence, avec 4 victoires et 3 défaites -, celui de Basket Landes.

Saragosse relancée avant son prochain déplacement… au même endroit

La formation aragonaise retournera rapidement au Roig Arena pour son prochain match de Liga Endesa, accompagné du déplacement massif de la Marea Roja, annoncée en nombre pour soutenir successivement les équipes féminine et masculine.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Saragosse
Saragosse
Suivre

