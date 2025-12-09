Recherche
NBA

Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA

Oklahoma City enchaîne une 15e victoire consécutive pour atteindre un bilan exceptionnel de 23-1. Les hommes de Mark Daigneault égalent ainsi les Knicks de 1969-1970 et ne sont plus qu'à une victoire du record des Warriors 2015-2016.
00h00
Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA
Crédit photo : Rob Gray-Imagn Images

Le Thunder continue son parcours parfait en NBA. Malgré les absences de Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein et Alex Caruso, Oklahoma City a dominé le Jazz de Salt Lake City (131-101) pour décrocher sa 15e victoire consécutive et porter son bilan à 23-1.

Un collectif redoutable malgré les absences

Cette large victoire face à une équipe du Jazz privée de Lauri Markkanen démontre la profondeur d’effectif exceptionnelle du Thunder. Jalen Williams et Chet Holmgren ont mené la charge avec 25 points chacun, tandis que le banc a brillamment répondu présent.

« Les gars ont fait preuve d’un grand professionnalisme notamment en début de match tant en attaque qu’en défense », se réjouit Mark Daigneault. « Nous avons très bien défendu en les forçant à se battre pour chaque point ensuite nous avons bien fait circuler le ballon en attaque, ce qui nous a permis de prendre des bons tirs. »

Ousmane Dieng s’est particulièrement illustré avec 14 points et quatre 3-points réussis (record en carrière égalé). Mais c’est Branden Carlson qui a volé la vedette. L’enfant du pays a profité des absences pour jouer 24 minutes et réaliser une entrée fracassante avec trois 3-points et un poster sur Isaiah Collier au premier quart-temps. Le sophomore a terminé avec 13 points et 6 rebonds à 5/9 au tir.

« Nous avions un peu d’avance quand il est entré en jeu et dans ces conditions, le match peut basculer d’un côté comme de l’autre », rappelle l’entraîneur du Thunder. « Quand vos remplaçants entrent et qu’ils creusent l’écart, cela donne vraiment le ton. Son petit coup de chaud a vraiment changé le match pour nous. »

Un démarrage historique qui fait trembler les records

Avec ce 23-1, le Thunder réalise le deuxième meilleur démarrage de l’histoire de la NBA, à égalité avec les Knicks de 1969-1970. Seuls les légendaires Warriors de 2015-2016, qui avaient débuté par un 24-0 avant leur première défaite face aux Bucks, font mieux.

Le calendrier à venir offre à Oklahoma City une opportunité en or de se rapprocher encore du record absolu. Avec des confrontations face aux Suns, Clippers, Wolves et Grizzlies, puis les Spurs le 25 décembre, les hommes de Mark Daigneault pourraient bien passer la barre des 20 victoires consécutives et continuer à écrire l’histoire de cette saison exceptionnelle.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
