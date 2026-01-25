Malade, Nolan Traoré va manquer le duel entre Français face aux Clippers de Nicolas Batum

Après avoir disputé 13 matchs en 24 jours, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) va être contraint de faire une pause dans son mois de janvier très dense. Malade, le meneur français ne pourra pas jouer lors du déplacement des Brooklyn Nets à Los Angeles, pour y affronter les Clippers, dans la nuit de dimanche à lundi.

Pas de retrouvailles pour Traoré avec le Français des « Clips », Nicolas Batum, qu’il avait affronté le 10 janvier à domicile (105-121). Il ne sera pas le seul absent du côté de Brooklyn, puisque l’arrière Cam Thomas est blessé à la cheville. Pour la franchise californienne, Bradley Beal, Derrick Jones Jr. et Bogdan Bogdanovic ne joueront pas, tandis que Kawhi Leonard est incertain (genou).

Une montée en puissance outre-Atlantique

Pas d’espoir de « Flu Game » pour Nolan Traoré, qui avait disputé tous les matchs de sa franchise depuis le 21 décembre (17 rencontres consécutives). Désormais installé dans la rotation des Nets, il a été l’auteur de quelques bonnes sorties offensives, à l’instar d’un dernier carton à Boston, où il a inscrit 21 points.

Bien qu’il ne soit encore pas totalement satisfait après son match face aux Celtics, le meneur choisi à la 19e position de la dernière Draft commence à impressionner outre-Atlantique. De plus en plus responsabilisé, l’ancien Saint-Quentinois gagne en confiance dans la Grande Ligue, malgré des résultats collectifs médiocres (12 victoires en 43 matchs).