Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Malade, Nolan Traoré va manquer le duel entre Français face aux Clippers de Nicolas Batum

NBA - Nolan Traoré ne disputera le match entre les Brooklyn Nets et les Los Angeles Clippers. Le meneur tricolore, en pleine bourre ces dernières semaines, est malade et sera donc laissé au repos pour la première fois depuis la mi-décembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Malade, Nolan Traoré va manquer le duel entre Français face aux Clippers de Nicolas Batum

Nolan Traoré n’avait pas raté le moindre match NBA depuis plus d’un mois.

Crédit photo : John Jones-Imagn Images

Après avoir disputé 13 matchs en 24 jours, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) va être contraint de faire une pause dans son mois de janvier très dense. Malade, le meneur français ne pourra pas jouer lors du déplacement des Brooklyn Nets à Los Angeles, pour y affronter les Clippers, dans la nuit de dimanche à lundi.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nolan Traore.jpg
Nolan TRAORÉ
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 19 ans (28/05/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
5,8
#306
REB
1,2
#433
PD
2,7
#147

Pas de retrouvailles pour Traoré avec le Français des « Clips », Nicolas Batum, qu’il avait affronté le 10 janvier à domicile (105-121). Il ne sera pas le seul absent du côté de Brooklyn, puisque l’arrière Cam Thomas est blessé à la cheville. Pour la franchise californienne, Bradley Beal, Derrick Jones Jr. et Bogdan Bogdanovic ne joueront pas, tandis que Kawhi Leonard est incertain (genou).

Une montée en puissance outre-Atlantique

Pas d’espoir de « Flu Game » pour Nolan Traoré, qui avait disputé tous les matchs de sa franchise depuis le 21 décembre (17 rencontres consécutives). Désormais installé dans la rotation des Nets, il a été l’auteur de quelques bonnes sorties offensives, à l’instar d’un dernier carton à Boston, où il a inscrit 21 points.

LIRE AUSSI

Bien qu’il ne soit encore pas totalement satisfait après son match face aux Celtics, le meneur choisi à la 19e position de la dernière Draft commence à impressionner outre-Atlantique. De plus en plus responsabilisé, l’ancien Saint-Quentinois gagne en confiance dans la Grande Ligue, malgré des résultats collectifs médiocres (12 victoires en 43 matchs).

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Braian Angola et l’ASVEL crucifient Le Mans au terme d’un money-time de folie
NBA
00h00Malade, Nolan Traoré va manquer le duel entre Français face aux Clippers de Nicolas Batum
Betclic ELITE
00h00Monaco s’impose largement à Saint-Quentin et poursuit son sans-faute à l’extérieur
Betclic ELITE
00h00Solide de bout en bout, la JL Bourg renoue avec la victoire en championnat contre Nancy
La Boulangère Wonderligue
00h00Grâce à Qadashah Hoppie, Lattes-Montpellier enchaîne à Lyon et conserve sa place dans le top 3
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes conforte sa première place en dominant Angers
Betclic ELITE
00h00Laurent Legname, après la défaite de Dijon à Gravelines-Dunkerque : « Il faut aussi que les mecs se remettent en question »
Elric Delord a encensé son arrière vedette Jeremiah Hill ce samedi après la victoire contre Cholet
Betclic ELITE
00h00La déclaration d’amour d’Elric Delord pour Jeremiah Hill : « Cela se voit que je l’aime, non ? »
BeBasket
Betclic ELITE
00h00Séduisant dès ses débuts avec l’ASVEL, Braian Angola apporte un vent de fraîcheur : « Nous pouvons accomplir quelque chose d’exceptionnel »
Lamine Kebe revient sur la troisième défaite de suite d'Orléans, à Quimper
ELITE 2
00h00« C’est très dur » : Lamine Kébé abattu après une nouvelle désillusion d’Orléans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Malade, Nolan Traoré va manquer le duel entre Français face aux Clippers de Nicolas Batum
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Giannis Antetokounmpo doit retourner à l'infirmerie
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
1 / 0