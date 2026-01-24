Recherche
NBA

Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu'il « peut et va faire mieux »

NBA - En plus d'avoir battu son record personnel (21 points) contre les Celtics, Nolan Traoré a impressionné dans la manière, avec sa confiance et sa vitesse balle en main. Seul regret, ce lancer-franc raté à la fin de la première prolongation, qui coûte en partie la victoire aux Nets (défaite 126-130).
00h00
Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »

Traoré aux prises dans le money-time avec un des meilleurs joueurs de NBA, Jaylen Brown

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

Peut-on considérer cela comme un acte de naissance en NBA ? Pas tellement, puisqu’il joue une vingtaine de minutes par match depuis un mois, et qu’il avait déjà marqué 16 points contre Chicago, ou encore 12 points et 5 passes décisives à Washington. Mais cette fois, la manière était vraiment différente. En plus d’avoir battu son record personnel avec 21 points, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a conquis beaucoup de monde ce vendredi 23 janvier.

Sur le parquet dans une fin de match serrée

Dans un match contre les Boston Celtics (2e de l’Est), les Brooklyn Nets (13e) n’étaient clairement pas favoris. Même si le Barclays Center est capable de s’enflammer pour son équipe. Les Nets ont pourtant résisté à des Celtics handicapés par les absences de Jayson Tatum et Derrick White. Ils ont même mené pendant une grande partie du match. Mais dans le dernier quart-temps, la logique a pris le dessus et les Celtics ont réussi un run pour compter jusqu’à 10 points d’avance à trois minutes du terme (91-101).

On se disait alors que le tour était joué. C’était avant que le coach de Brooklyn Jordi Fernandez ne fasse rentrer… Nolan Traoré. Déjà performant avec le banc plus tôt dans le match, le meneur français a été particulièrement clutch, avec 4 points et 1 interception dans ces trois dernières minutes. Il a contribué à faire revenir les Nets à égalité à la fin du temps réglementaire (104-104).

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
21
PTS
3
REB
2
PDE
Logo NBA
BRO
126 130
BOS

Un choix payant du coach espagnol, qui a décidé de maintenir Traoré en prolongations. Et il a continué sur sa lancée. En faisant parler son « super-pouvoir » comme nous expliquait son coach en novembre, la vitesse, il a pénétré sans relâche la raquette de Boston. Il a contribué à faire exclure les deux pivots adverses, et poussé les Celtics à terminer en small ball.

Dans la première prolongation, l’ex-saint-quentinois a marqué 5 lancers-francs sur… 6. Le seul manqué étant… le tout dernier, qui aurait pu donner 4 points d’avance son équipe, et empêcher les Celtics d’arracher une seconde prolongation avec un 3-points de l’Espagnol Hugo Gonzalez. « Dans une fin de match comme ça tous les détails comptent et chaque erreur est punie, c’est ce qui nous coûte la victoire… On aurait pu gagner ce match, tout le monde a une part de responsabilité, et moi aussi » a-t-il expliqué en conférence de presse, dépité.

« Je pense que je peux faire mieux. Et je vais faire mieux »

Avec un Nolan Traoré à bout de souffle (37 minutes de jeu, record explosé) et un Michael Porter Jr qui a fini par manquer d’inventivité sur ses isolations (30 points à 9/19), les Nets ont finalement manqué de solutions offensives pour aller chercher la victoire. Ils ont perdu la deuxième prolongation 8-12, et le match 126-130. Leur 31e défaite en 43 matchs, qui les rapproche un peu plus d’un haut choix de Draft. Peut-être un mal pour un bien.

Quand à Traoré, il est devenu le plus jeune joueur dans l’histoire des Nets à marquer 20 points dans un match, à 19 ans et 8 mois. « À seulement 19 ans, Nolan a joué des minutes très importantes, et a fait un super boulot » a apprécié son coach Jordi Fernandez, alors qu’il est d’habitude très dur avec lui dans ses déclarations. « C’est sympa que le coach ait confiance en moi et me mette sur le parquet en fin de match… Mes coéquipiers m’ont posé des bons écrans pour que je puisse pénétrer la raquette et créer du jeu. C’est ma spécialité… Mais je pense que je peux faire mieux. Et je vais faire mieux » a conclu le principal intéressé, exigeant avec lui-même et motivé à se faire une place en NBA.

Commentaires

chameaufou
Dans le dernier paragraphe il faut écrire "quant" et non "quand".
Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l'actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s'intéresse autant aux stars qu'aux rôles clés dans l'ombre, avec l'envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s'est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l'intérieur.
