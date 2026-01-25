Solide de bout en bout, la JL Bourg renoue avec la victoire en championnat contre Nancy

Voilà qui va faire du bien à la JL Bourg. Après quatre défaites de rang, toutes compétitions confondues, Bourg-en-Bresse est parvenu à faire craquer le SLUC Nancy et à maîtriser sa fin de match pour finalement s’imposer 89-77 à Ekinox, ce samedi. Le capitaine burgien, Kevin Kokila (2,04 m, 24 ans), a largement contribué à ce succès en réalisant son record de points en Betclic ÉLITE, avec 20 unités.

Après un début de match très accroché et dix premières minutes pendant lesquelles les deux équipes se sont plutôt testées qu’observées (21-21, 10e), la Jeu a commencé à durcir le ton, notamment en défense. Les Nancéiens, quand ils n’ont pas décoché un tir désespéré, ont dû récolter leurs points sur la ligne des lancers francs. Aucun problème pour Stéphane Gombauld (10 points à la pause, dont 8/8 aux lancers), moins de réussite pour Landers Nolley II.

Défense burgienne robuste, adresse nancéienne en berne

Le 2e meilleur marqueur du championnat a symbolisé les galères offensives de son équipe : un 0/2 sur la ligne de réparation puis un 4e échec de suite à longue distance, et voilà le SLUC en grande difficulté face à des Burgiens solides (1/10 à 3-points avant la pause). Même constat de l’autre côté du parquet : Adam Mokoka (11 unités) et ses coéquipiers ont mené la danse en dominant physiquement et en étant propre sous le cercle (15/27 à 2-points).

Déjà bien chaud avant la mi-temps, Kevin Kokila a continué son chantier dans la raquette en récupérant toutes les miettes laissées par ses coéquipiers (20 points dont 6 sur rebond offensif). Précieux – comme à son habitude – en défense (1 interception, 1 contre et 0 faute), il a souvent laissé un vide en s’asseyant sur le banc, dans lequel s’est engouffré bien volontiers Stéphane Gombauld. Le Guadeloupéen, excellent dans son duel d’intérieurs (24 points, 5 rebonds), a ramené les siens grâce à deux dunks consécutifs en cours de 3e quart-temps (54-54, 28e).

Kokila indispensable en fin de match

Problème pour le SLUC : lorsque le pivot français a été contraint de céder sa place, pour quatre puis cinq fautes (Gombauld est sorti en boîtant, touché à la cheville lors de sa 5e faute), il n’y avait, là non plus, pas de réelle alternative. Sur deux banderilles et un très bon passage du combo-guard burgien Assemian Moulare, la défense nancéienne a implosé, et la Jeu a pu reprendre sa marche en avant, gardant la mainmise sur le match (66-54, 30e).

Réjoui d’avoir le champ libre à l’intérieur, Kokila a inscrit 11 points dans l’ultime quart-temps. Nancy a continué de s’entêter avec une floppée de shoots longue distance, sans réussir à régler la mire à 3-points (6/23 au final) comme aux lancers (19/30). Et la Jeu a pu, comme rarement depuis le début de l’année civile, conclure sereinement la rencontre et enfin renouer avec la victoire, après quatre revers de rang.

Toujours bien placée dans le haut de tableau, la JL Bourg (6e) s’offre ainsi une 11e victoire cette saison, et réalise la très bonne opération avant le choc entre Le Mans et l’ASVEL ce dimanche. Les Nancéiens (11es), eux, voient le top 8 s’éloigner, avec une 10e défaite en championnat. Et une fiabilité qui fait assurément défaut, dans des matchs où la réussite compte double.