Betclic ELITE

Encore 14 points en 18 minutes : Hugo Yimga-Moukouri continue de monter en puissance

Betclic ÉLITE - Hugo Yimga-Moukouri confirme semaine après semaine sa montée en puissance avec Nanterre 92. À seulement 17 ans, le prospect francilien s’impose déjà comme un facteur X dans une équipe solidement installée en haut du classement de Betclic ELITE.
|
00h00
Hugo Yimga-Moukouri continue de s’éclater avec Nanterre

Crédit photo : Julie Dumélié

Encore décisif samedi à Boulazac, Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) poursuit son apprentissage accéléré du plus haut niveau. En 18 minutes et 35 secondes, l’ailier de Nanterre 92 a compilé 14 points et 5 rebonds, dans un match longtemps disputé avant que son équipe ne fasse la différence dans le dernier quart-temps. Une prestation qui s’inscrit dans une dynamique très encourageante depuis plusieurs semaines pour le joueur né en 2008.

Une régularité qui s’installe malgré un temps de jeu limité

Déjà auteur de deux sorties à 16 points fin décembre – son record en Betclic ELITE – face à des adversaires aguerris, le jeune ailier avait ensuite confirmé avec 10 points contre Bourg. À Boulazac, il a franchi un nouveau cap dans l’impact, notamment en provoquant énormément de fautes : 8 lancers francs obtenus, tous convertis.

Hugo YIMGA-MOUKOURI
Hugo YIMGA-MOUKOURI
14
PTS
5
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
BOU
84 95
JSF

Signe d’une maturité rare à cet âge, Yimga-Moukouri ne se contente pas de scorer. Il pèse sur le jeu par son activité, son engagement physique et sa capacité à faire basculer les temps forts. Son interception, suivie d’un rebond offensif puis de deux lancers francs au cœur du quatrième quart-temps (79-67, 32e), a symbolisé son influence dans le moment clé de la rencontre.

Nanterre accélère au bon moment et enchaîne

Malmené pendant une grande partie du match par un Boulazac accrocheur, Nanterre 92 a fini par faire parler son expérience pour s’imposer 95-84 et signer une cinquième victoire consécutive en championnat. Les Franciliens ont notamment pu compter sur le retour en forme de Mathis Dossou-Yovo (14 points, 6 rebonds) et sur la maîtrise de Paul Lacombe (10 points, 4 passes) et Benjamin Sène (23 points, 5 passes).

Seulement battu par Monaco – après deux prolongations – depuis six semaines, le club des Hauts-de-Seine revient provisoirement à hauteur de la Roca Team au classement, confirmant son excellent début d’année 2026.

Un rôle de plus en plus affirmé dans un collectif ambitieux

Sans être encore un titulaire régulier, Hugo Yimga-Moukouri s’impose progressivement comme un élément fiable de la rotation de Julien Mahé. Son efficacité, son sang-froid sur la ligne des lancers et sa capacité à produire de l’impact sans monopoliser le ballon collent parfaitement aux besoins d’une équipe ambitieuse.

À l’approche d’un mois de février dense – avec notamment l’ASVEL, Monaco, la Coupe de France et la Leaders Cup – la montée en puissance du prospect de 17 ans apparaît comme une excellente nouvelle pour Nanterre, mais aussi pour le basket français, qui voit l’un de ses jeunes talents confirmer au plus haut niveau.

Nanterre
Nanterre
dauw24- Modifié
Je confirme : le bon début de match de Nanterre est en grande partie grâce à lui, il n'a quasiment rien manqué en première mi-temps. A noter d'ailleurs le 5 de départ étonnant de Julien Mahé, qui a joué sans changement les 6 ou 7 premières minutes : Sene, Schoormann, Yimga-Moukouri, Scott et Saxen (noté Putzkammer sur le tableau de marque du BBD, j'ai cru qu'on avait encore recruté ou qu'il y avait un espoir inconnu ! :)
bbd24
Très belle équipe de Nanterre. Sene a bien évolué depuis son passage chez nous. très bon. Et le petit jeune très bien également. Bravo
polo24
17 ans , mort de rire......ils ont du se tromper sur sa date de naissance.
