Nanterre vient à bout de Boulazac, Chalon-sur-Saône en maîtrise contre Cholet

Nanterre a fait respecter la logique, Chalon-sur-Saône a frappé un grand coup dans la course pour le top 8, ce samedi, lors de la 17e journée de Betclic ÉLITE. Malgré le retour périgourdin, les Nanterriens sont parvenus à décrocher Boulazac en fin de match (84-95) et à remporter leur 13e match de la saison. Dans son antre, l’Élan Chalon n’a pas tremblé face à Cholet Basket (87-77), revenant à hauteur de son adversaire du soir au classement.

Nanterre fait craquer Boulazac en fin de match

Boulazac est d’abord resté cloué dans les starting blocks, et l’entrée de Mathis Dossou-Yovo, de retour de blessure, n’a rien auguré de bon pour la défense périgourdine, dépassée dans les 5 premières minutes (7-15, 6e). Comme s’il n’avait pas quitté les parquets ces dernières semaines, l’intérieur nanterrien a vite retrouvé ses automatismes avec son meneur Benjamin Sene. Et Nanterre ses bonnes habitudes du début de saison, en faisant grimper son avance à 12 points.

« Pas si vite », a sûrement marmonné Amit Ebo, dans tous les bons coups du BBD avant la pause. Auteur d’une paire de réussites longue distance et de 8 points dans le 2e quart-temps, le meneur israélien a inversé, à lui tout seul, le momentum avant de filer les clés du camion à Thomas Ville, précieux en fin de quart-temps (44-49, 20e).

Benjamin Sene intenable dans le money-time

Après un long exposé de ses qualités extérieures, et après la sortie d’Ebo sur blessure, Boulazac a envoyé ses intérieurs au charbon dans la raquette. Essome Miyem, souvent bien placé (8 points), puis Ousman Krubally, presque parfait sous le panier (24 unités à 7/9 à 2-points), ont permis au BBD de gommer le déficit et de prendre l’avantage, pour la première fois depuis le tout début de match (57-55, 25e). Le piège a semblé se refermer sur les Nanterriens. Mais, Coyote en sait quelque chose, la proie est d’autant plus difficile à chasser qu’elle semble à portée de main.

Nanterre a alors remis un coup d’accélérateur, fatal. Le 8-0 infligé en début de 4e quart-temps, ponctué par deux superbes shoots à 3-points d’Hugo Yimga-Moukouri et Benjamin Sène, en toute fin de possession, a renvoyé Boulazac à dix longueurs (67-77, 33e). La différence était faite, mais l’intenable meneur tricolore a tenu à s’en assurer en décochant deux nouvelles banderilles dans le money-time (80-91, 38e). Et en asseyant un peu plus les Franciliens à la 2e place de Betclic ÉLITE.

L’Élan Chalon revient à hauteur de Cholet dans la course au top 8

Il n’y a pas eu de débats, ce samedi, entre l’Élan Chalon et Cholet Basket. Au Colisée, les Bourguignons ont démarré pied au plancher, en inscrivant 32 points dans le premier quart-temps. Sans jamais être menés pendant les 40 minutes, ils ont accru leur avantage au score peu à peu, jusqu’à atteindre +21, au milieu du 3e quart-temps (65-44, 26e).

Injouables à longue distance en première mi-temps (9/20 à 3-points), les Chalonnais ont surnagé offensivement. Mathéo Leray, distributeur de caviars attitré (8 passes décisives à la mi-temps, 9 au final), a distillé ses offrandes à Jeremiah Hill (14 unités à la pause) et Zac Cuthbertson (12). En face, les Choletais se sont appuyés sur leur force collective pour tenter de s’accrocher, mais ont finalement cédé.

Un trio Hill-Cuthbertson-Mutts bouillant

Après avoir pris feu derrière l’arc, Chalon a sollicité Justyn Mutts, parfait dans la raquette (18 points à 8/8 aux tirs) pour garder la mainmise sur le match. Cholet a profité des dernières minutes pour réduire son déficit et conclure la rencontre sur un 13-4. Mais les Maugeois sont partis de bien trop loin pour croire en une remontée, et l’Élan a filé tranquillement vers un nouveau succès cette saison (87-77).

Il s’agit d’une victoire cruciale pour l’Élan Chalon, qui remonte à hauteur de son adversaire du soir au classement. Avec 9 victoires en 17 rencontres, les hommes d’Elric Delord se replacent parfaitement dans la course au top 8. Et ils mettent la pression sur Cholet Basket, vaincu pour la 8e fois en Betclic ÉLITE.