Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Nanterre vient à bout de Boulazac, Chalon-sur-Saône en maîtrise contre Cholet

Betclic ÉLITE - En marge de la victoire de Gravelines-Dunkerque contre Dijon, deux autres rencontres se déroulaient lors du multiplex de ce samedi. Nanterre a fait la différence en fin de match pour l'emporter à Boulazac, tandis que l'Élan Chalon a déroulé contre Cholet au Colisée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nanterre vient à bout de Boulazac, Chalon-sur-Saône en maîtrise contre Cholet

Jeremiah Hill a inscrit 22 points lors du succès de l’Élan Chalon contre Cholet.

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Élan Chalon

Nanterre a fait respecter la logique, Chalon-sur-Saône a frappé un grand coup dans la course pour le top 8, ce samedi, lors de la 17e journée de Betclic ÉLITE. Malgré le retour périgourdin, les Nanterriens sont parvenus à décrocher Boulazac en fin de match (84-95) et à remporter leur 13e match de la saison. Dans son antre, l’Élan Chalon n’a pas tremblé face à Cholet Basket (87-77), revenant à hauteur de son adversaire du soir au classement.

Nanterre fait craquer Boulazac en fin de match

Boulazac est d’abord resté cloué dans les starting blocks, et l’entrée de Mathis Dossou-Yovo, de retour de blessure, n’a rien auguré de bon pour la défense périgourdine, dépassée dans les 5 premières minutes (7-15, 6e). Comme s’il n’avait pas quitté les parquets ces dernières semaines, l’intérieur nanterrien a vite retrouvé ses automatismes avec son meneur Benjamin Sene. Et Nanterre ses bonnes habitudes du début de saison, en faisant grimper son avance à 12 points.

Mathis DOSSOU-YOVO
Mathis DOSSOU-YOVO
14
PTS
6
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
BOU
84 95
JSF

« Pas si vite », a sûrement marmonné Amit Ebo, dans tous les bons coups du BBD avant la pause. Auteur d’une paire de réussites longue distance et de 8 points dans le 2e quart-temps, le meneur israélien a inversé, à lui tout seul, le momentum avant de filer les clés du camion à Thomas Ville, précieux en fin de quart-temps (44-49, 20e).

Benjamin Sene intenable dans le money-time

Après un long exposé de ses qualités extérieures, et après la sortie d’Ebo sur blessure, Boulazac a envoyé ses intérieurs au charbon dans la raquette. Essome Miyem, souvent bien placé (8 points), puis Ousman Krubally, presque parfait sous le panier (24 unités à 7/9 à 2-points), ont permis au BBD de gommer le déficit et de prendre l’avantage, pour la première fois depuis le tout début de match (57-55, 25e). Le piège a semblé se refermer sur les Nanterriens. Mais, Coyote en sait quelque chose, la proie est d’autant plus difficile à chasser qu’elle semble à portée de main.

Ousman KRUBALLY
Ousman KRUBALLY
24
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
BOU
84 95
JSF

Nanterre a alors remis un coup d’accélérateur, fatal. Le 8-0 infligé en début de 4e quart-temps, ponctué par deux superbes shoots à 3-points d’Hugo Yimga-Moukouri et Benjamin Sène, en toute fin de possession, a renvoyé Boulazac à dix longueurs (67-77, 33e). La différence était faite, mais l’intenable meneur tricolore a tenu à s’en assurer en décochant deux nouvelles banderilles dans le money-time (80-91, 38e). Et en asseyant un peu plus les Franciliens à la 2e place de Betclic ÉLITE.

Benjamin SENE
Benjamin SENE
23
PTS
3
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
BOU
84 95
JSF

L’Élan Chalon revient à hauteur de Cholet dans la course au top 8

Il n’y a pas eu de débats, ce samedi, entre l’Élan Chalon et Cholet Basket. Au Colisée, les Bourguignons ont démarré pied au plancher, en inscrivant 32 points dans le premier quart-temps. Sans jamais être menés pendant les 40 minutes, ils ont accru leur avantage au score peu à peu, jusqu’à atteindre +21, au milieu du 3e quart-temps (65-44, 26e).

Jeremiah HILL
Jeremiah HILL
22
PTS
5
REB
6
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
87 77
CHO

Injouables à longue distance en première mi-temps (9/20 à 3-points), les Chalonnais ont surnagé offensivement. Mathéo Leray, distributeur de caviars attitré (8 passes décisives à la mi-temps, 9 au final), a distillé ses offrandes à Jeremiah Hill (14 unités à la pause) et Zac Cuthbertson (12). En face, les Choletais se sont appuyés sur leur force collective pour tenter de s’accrocher, mais ont finalement cédé.

Zac CUTHBERTSON
Zac CUTHBERTSON
21
PTS
8
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
87 77
CHO

Un trio Hill-Cuthbertson-Mutts bouillant

Après avoir pris feu derrière l’arc, Chalon a sollicité Justyn Mutts, parfait dans la raquette (18 points à 8/8 aux tirs) pour garder la mainmise sur le match. Cholet a profité des dernières minutes pour réduire son déficit et conclure la rencontre sur un 13-4. Mais les Maugeois sont partis de bien trop loin pour croire en une remontée, et l’Élan a filé tranquillement vers un nouveau succès cette saison (87-77).

Justyn MUTTS
Justyn MUTTS
18
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
87 77
CHO

Il s’agit d’une victoire cruciale pour l’Élan Chalon, qui remonte à hauteur de son adversaire du soir au classement. Avec 9 victoires en 17 rencontres, les hommes d’Elric Delord se replacent parfaitement dans la course au top 8. Et ils mettent la pression sur Cholet Basket, vaincu pour la 8e fois en Betclic ÉLITE.

Cholet
Cholet
Suivre
Nanterre
Nanterre
Suivre
Chalon
Chalon
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
bbd24
Même à 10 (enfin!) On ne tient pas 4 quart-temps. On rate les shoots importants et pas eux surtout Sene. Certains ce soir n ont pas été à la hauteur : snell est transparent...
Répondre
(0) J'aime
dauw24
En tant que supporter de Nanterre et de Boulazac, c'était compliqué pour moi ce soir même si la JSF est mon club de cœur. Match plutôt équilibré, dommage que le BBD rate le début et la fin. Ben était on fire. En revanche, trop de fautes sifflées à mon goût. Les contacts ne me semblaient pas si rugueux et pourtant presque 50 fautes... Ça a haché un match pourtant correct et c'est dommage pour le spectacle. Je reste confiant pour le maintien du BBD, mais il va falloir arriver à bien jouer jusqu'au 4eme quart-temps...
Répondre
(0) J'aime
furax71100- Modifié
Bravo,et,merci au BCM Gravelines-Dunkerque pour votre victoire contre les clowns dijonnais!!!!!!😉😉😉😉. Et bravo à mon équipe de l'Èlan Chalon d'avoir battu Cholet!,ce soir!!!
Répondre
(2) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nanterre vient à bout de Boulazac, Chalon-sur-Saône en maîtrise contre Cholet
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque résiste au retour de Dijon et sort provisoirement de la zone rouge
Betclic ELITE
00h00L’intérim se poursuit pour Antoine Mathieu, encore à la tête du MSB contre l’ASVEL et l’Hapoël Holon
ELITE 2
00h00Quimper encore plombé par les blessures : Antoine Dudit et Will Butler rejoignent Lucas Thevenard à l’infirmerie
Betclic ELITE
00h00L’avenir du coach portelois Kenny Grant en suspens : « Se séparer d’un entraîneur peut être un électrochoc mais aussi une solution de facilité »
ELITE 2
00h00Grotzinger et Hamon-Crespin non retenus pour le Young Star Game LNB : « Un oubli scandaleux » pour Vincent Dumestre
À l’étranger
00h00Parker Jackson-Cartwright continue de s’éclater en Australie
Mickael Hay Pau
ELITE 2
00h00« Globalement, on a plutôt bien maîtrisé les choses », analyse Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Rouen
T.J. Shorts a retrouvé des responsabilités contre le Maccabi Tel-Aviv jeudi soir
EuroLeague
00h00Sous pression au Panathinaikos, T.J. Shorts répond sur le parquet face au Maccabi
Leon Stergar va-t-il prolonger au Limoges CSP ?
Betclic ELITE
00h00Limoges souhaite prolonger Leon Stergar
1 / 0
Livenews NBA
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
1 / 0