La pépite Hugo Yimga-Moukouri élue meilleur jeune du mois de décembre

Il se révèle match après match comme un prospect de très haut niveau, qui fait rêver les scouts du monde entier. Pour sa première saison dans l’élite avec un an d’avance, Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) s’acclimate parfaitement. Il faut dire qu’il a choisi le bon cadre pour cela, avec un Julien Mahé qui le garde titulaire et lui donne des minutes dans une équipe de Nanterre pourtant compétitive.

Cet été, il nous expliquait à Belgrade que le coach Mahé avait déjà fait « des choses remarquables avec certains jeunes » en étant « très dur sur les détails et la défense, ce dont j’ai besoin. » Le jeune ailier a toute la confiance de son staff, et il leur rend bien. Surtout sur ce mois de décembre, où il a battu ses records. C’est donc logiquement qu’il vient d’être élu Meilleur jeune du mois de décembre by Gedibois.

Deux matchs records

Yimga-Moukouri a disputé cinq matchs en décembre, pour trois victoires. Et s’il a commencé timidement (2 points et 3,7 rebonds de moyenne), il a clairement appuyé sur l’accélérateur pour les deux derniers matchs de l’année. D’abord à Nancy puis face aux champions de France parisiens, le jeune français a signé par deux fois la même ligne statistique : 16 points et 6 rebonds. Avec plus de paniers dans le jeu (6/8 aux tirs) et en moins de temps (18 minutes) contre Paris, mais avec plus de lancers provoqués (6/8) contre Nancy.

Cette marque à 16 points constitue largement son record, lui qui n’avait atteint les 10 points qu’une seule fois lors du premier match de la saison. En prenant en compte l’adversité parisienne, ce dernier match de la saison est clairement son match référence en carrière. S’il était déjà au niveau physiquement, ses pourcentages sur la saison (51,7% aux tirs, dont 39,1% à 3-points et 80,8% aux lancers-francs) montrent une justesse et une maturité dans le jeu assez rares pour son âge. Un âge qu’il ne fait pas, lui qui fêtera ses 18 ans en juillet prochain.

Il récupère donc en toute logique ce premier trophée de la saison. De quoi lui permettre de succéder à Mouhamed Faye (Paris, élu en novembre) et à l’autre jeune prospect Adam Atamna (ASVEL, élu en octobre). Yimga-Moukouri récupère son premier trophée, mais sûrement pas son dernier. Il lui reste encore un an et demi avant de se présenter à la Draft NBA 2027, où il est attendu très haut. « Je suis heureux et fier, surtout dans une période où on observe un exode terrible, chez les jeunes. C’est notre rôle de montrer que la meilleure étape pour se préparer outre-Atlantique, cela reste ici » expliquait Julien Mahé dans des propos rapportés par l’Équipe.