La Boulangère Wonderligue

Basket Landes conforte sa première place en dominant Angers

La Boulangère Wonderligue - Longtemps malmené par une équipe angevine très accrocheuse, Basket Landes a fini par faire sauter le verrou adverse en seconde mi-temps. La paire Murjanatu Musa - Sixtine Macquet s'est montrée très efficace pour guider les Landaises vers un nouveau succès à domicile (66-55). Une nouvelle victoire qui permet à l'équipe de Julie Barennes de conforte sa première place au classement.
00h00
Crédit photo : FIBA

Entre deux matchs d’EuroLeague féminine, Basket Landes garde le rythme en championnat. Quatre jours après leur succès contre les Hongroises de Miskolc, les joueuses de Julie Barennes ont battu Angers ce dimanche 25 janvier à l’Espace François-Miterrand (66-55). Un succès probant qui permet aux Landaises de conserver la première place au classement.

Deux équipes au coude à coude à la pause

Après un début de match timide, les Landaises ont rapidement imposé leur rythme et ce malgré une belle résistance adverse. Bousculées par des Angevines qui ont joué crânement leur chance, les joueuses de Julie Barennes se sont appuyées sur l’omniprésence de Murjanatu Musa dans la raquette adverse (12 points, 5 rebonds et 1 passe décisive). Au terme d’un premier quart-temps défensif et accroché, Basket Landes a pris les commandes (15-12, 10′).

Dans un deuxième quart-temps marqué par les maladresses et un manque cruel de maîtrise des deux côtés du parquet, ce sont les Landaises qui ont mieux fini cette période. L’UF Angers Basket ne s’est pas laissé distancer dans ces vingt premières minutes. Si l’arrière espagnole Laura Mendez (14 points et 4 passes décisives) a maintenu son équipe dans le match, Basket Landes a su profiter du très bon passage de Yohana Ewodo (7 points et 2 passes décisives) pour conserver un léger avantage au moment de regagner les vestiaires (30-28, 20′).

Un duo Musa – Macquet redoutable porte Basket Landes 

Portée par l’efficacité redoutable de l’ailière américaine Madison Williams (17 points et 3 rebonds), l’équipe d’Aurélie Bonnan a posé beaucoup de problèmes aux Landaises. Mais ce dimanche après-midi, rien ne pouvait arriver aux joueuses de Julie Barennes. Poussé par un public de l’Espace François-Miterrand en fusion, Basket Landes a clairement appuyé sur l’accélérateur pour prendre ses distances dans ce troisième quart-temps (de 36-36 à 49-40). Un coup d’accélérateur impulsé par une Sixtine Macquet impactante (12 points et 3 rebonds), qui a permis aux locales de reprendre le large à dix minutes du terme.

Tout comme Sixtine Macquet, Murjanatu Musa a poursuivi son chantier offensif. Intraitable ce dimanche, l’internationale nigériane a régné sans partage dans la raquette angevine. Basket Landes a fini par s’imposer avec la manière dans son antre (66-55), confortant ainsi sa première place au classement de La Boulangère Wonderligue.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
