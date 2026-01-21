Recherche
EuroLeague Féminine

Les Flammes Carolo créent la surprise contre Bourges, Basket Landes renforce sa 2e place

EuroLeague féminine - Lanterne rouge de leur groupe, les Flammes Carolo ont gagné leur premier match européen depuis octobre face à... Bourges, qui met fin à sa série de victoires (65-59). De son côté, Basket Landes assure tranquillement contre les Hongroises de Miskolc (79-59).
00h00
Résumé
Écouter
Une véritable guerre de tranchée entre les deux clubs français

Crédit photo : EuroLeague Women

Flammes Carolo 65-59 Bourges

Ce n’était pas un grand match entre les deux clubs français du Groupe A ce mercredi 21 janvier. Dans cette deuxième phase de l’EuroLeague féminine, seul l’un des deux arrive à rivaliser avec les cadors européens qui composent le groupe. Mais ce n’est pourtant pas lui qui s’est imposé dans le duel franco-français. Ce sont en effet bel et bien les Flammes Carolo à domicile qui ont battu Bourges, 65-59. Le Tango a peut-être réalisé son pire match de la saison européenne, alors qu’il restait pourtant sur six victoires d’affilée avant cela. Tout le contraire de Charleville-Mézières, qui venait de se faire éliminer en quarts de la Coupe de France, et dont la dernière sortie européenne s’était soldée par un… -43 à Prague. Comme quoi, le basket a parfois ses raisons que la raison ignore.

– Journée 10

À la mi-temps, le score était à peine de 29 à 21. La dernière possession du Tango – un 3-points d’Alix Duchet… air-ball – en disait long sur leurs difficultés en première période. 29% de réussite aux tirs et 6 pertes de balle, et on se disait alors que leur soirée allait être compliquée. Les Flammes Carolo ne faisaient pas beaucoup mieux, mais juste assez pour prendre quelques points d’avance. Et quand elles ont accéléré dans le troisième quart-temps, Bourges n’a pas réussi à suivre. L’écart est donc rapidement monté à +18, sous l’impulsion du duo Vaciana Gomis (15 points, 4 rebonds) – Tiffany Clarke (11 points). Le tout sans leur maîtresse à jouer Coline Franchelin, qui n’a pas joué ce soir.

Vaciana GOMIS
Vaciana GOMIS
15
PTS
4
REB
2
PDE
Logo EuroLeague Féminine
CHA
65 59
BOU

En face aussi il y avait des absents, qui peuvent expliquer les difficultés bérruyères. À peine remise de sa maladie, la meneuse WNBA Monique Akoa-Makani a repris l’entraînement mais était trop juste pour ce soir. Élodie Naigre, qui avait grandement contribué à la dernière victoire contre Schio, manquait aussi à l’appel. Et avec des leaders Tima Pouye et Alix Duchet à respectivement 3/11 et 3/10 aux tirs avec 8 turnovers cumulés, il n’y avait pas grand chose à espérer. Il y a tout de même eu une tentative de come-back dans le dernier quart-temps, remporté 24-15.

Pour le Tango, ce revers marque un coup d’arrêt, mais leur avance au classement leur permet de rester sereines pour la suite de la compétition. Quant aux Flammes Carolo, ce scénario bien différent du match aller où les Berruyères avaient outrageusement dominé les débats, ne les fait pas quitter leur dernière place, qu’elles devraient selon toute vraisemblance garder jusqu’à la fin.

Basket Landes 79-59 Miskolc

Au contraire de ses deux clubs compatriotes, Basket Landes avait 12 joueuses disponibles, et elles ont toutes été mises à contribution. Tout a cliqué pour le club landais ce soir contre Miskolc, qui a pu se permettre de faire rentrer ses toutes jeunes joueuses en fin de match. C’est ainsi qu’Emma Dechanoz (5 points en 10 minutes) et Zoe Uriarte (2 minutes) ont fait leur première apparition en EuroLeague féminine.

– Journée 10

Il faut dire que l’écart avec la lanterne rouge du groupe est monté à 20 points dans le troisième quart-temps, et n’a pas faibli ensuite. Fortes de leur incroyable performance contre Fenerbahçe, les joueuses de Julie Barennes ont confirmé sans problèmes à l’Espace François-Miterrand. Cinq joueuses ont dépassé les 10 points, avec une pointe à 14 pour Camille Droguet mais un double-double (12 points, 10 rebonds) pour Murjanatu Musa, son deuxième d’affilée.

Murjanatu MUSA
Murjanatu MUSA
12
PTS
10
REB
0
PDE
Logo EuroLeague Féminine
LAN
79 59
DV

Les Landaises se sont échangées 22 passes décisives pour seulement 10 turnovers. Elles n’ont pas du tout été mises en danger par la défense hongroise. Ce n’était pas la même chose dans le sens inverse, puisqu’elles ont volé 10 ballons et provoqué 18 turnovers. De quoi renforcer leur statut d’une des meilleures équipes d’Europe dans ce domaine. Après les avoir battues de 7 points à l’aller (70-77), il est logique que l’écart soit plus grand à domicile (79-59). Avec sa septième victoire européenne, Basket Landes fait la bonne opération en sécurisant pour l’instant sa deuxième place derrière Fenerbahçe, puisque dans le même temps Valence a perdu contre Saragosse. Les deux équipes espagnoles sont donc désormais à égalité, derrière leur homologue française.

Camille DROGUET
Camille DROGUET
14
PTS
2
REB
0
PDE
Logo EuroLeague Féminine
LAN
79 59
DV

« Ce n’était pas si facile, c’est nous qui avons fait en sorte de nous rendre la tâche plus facile en deuxième mi-temps, et ça demande beaucoup d’énergie et d’investissement. Ça permet aussi de faire beaucoup de rotations, de faire entrer les jeunes, que tout le monde se donne à fond. On savait que la machine allait s’enclencher petit à petit » a analysé Marie Pardon (4 points, 5 passes décisives) auprès de Sud-Ouest. L’assistante-coach Marie-Julie Levant a elle parlé des ambitions de son équipe, qui vise forcément le Final 6 : « Ce groupe vit très bien et a envie d’aller chercher quelque chose et il se donne les moyens d’y arriver. Sur ce qu’on leur demande de faire, elles ont été très sérieuses. »

Bourges
Bourges
Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
