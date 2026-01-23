LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond

Un récent rapport d’ESPN signé Baxter Holmes a révélé des tensions profondes au sein de l’organisation des Los Angeles Lakers, particulièrement entre la propriétaire Jeanie Buss et LeBron James. Ces révélations pourraient bien pousser la superstar de 40 ans à envisager un départ de la Cité des Anges.

Des relations tendues entre Buss et James

Comme annoncé hier, selon les sources citées par Holmes, Jeanie Buss aurait ressenti de l’amertume face à l’influence de LeBron James et de Klutch Sports sur la franchise. La dirigeante des Lakers était également contrariée par la perception que James avait choisi de venir à Los Angeles en 2018, plutôt que l’organisation ne puisse s’attribuer le mérite de son acquisition.

Le rapport indique que Buss estimait que James échappait aux critiques concernant son rôle dans l’échange raté de Russell Westbrook. Plus troublant encore, elle aurait « réfléchi en privé » à ne pas prolonger le contrat de James, voire même à l’échanger aux Los Angeles Clippers en 2022.

Bien que Buss ait réfuté ces informations, le mal semble fait du point de vue de James. Le paysage à Los Angeles a fondamentalement changé, avec une nouvelle propriété en place et Luka Dončić qui s’impose désormais comme la pièce maîtresse incontestée de l’organisation.

Cleveland, une destination de choix pour la fin de carrière

Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour plus romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière. Les Cavaliers traversent une saison décevante, loin de leur performance à 64 victoires de l’année précédente, et pourraient bénéficier de l’apport de leur ancienne légende.

James sera agent libre en juillet et pourrait signer pour le minimum salarial avec Cleveland, tout en annonçant sa retraite pour la fin de saison 2025-2026. Cette option lui offrirait une chance légitime d’aider les Cavaliers à atteindre les Finales dans une Conférence Est plus accessible.

“When I came to this organization, my whole mindset was about restoring excellence … Quite frankly, I don’t really care about articles … I don’t care how somebody feels about me. If you know me personally, then you know what I’m about” – LeBron James on ESPN’s Buss family story pic.twitter.com/lXCNBJgx1i — Dave McMenamin (@mcten) January 23, 2026

Un retour à Cleveland permettrait à James de bénéficier de l’adoration et de la gratitude des fans, remplaçant ainsi le pouvoir qu’il ne retrouvera jamais ailleurs. L’image du sauveur qui revient pour une dernière danse, avec cette fois-ci un sentiment de finalité, ajouterait encore plus d’intensité à l’histoire. Cette conclusion, là où tout a commencé, représenterait un dénouement naturel pour l’une des plus grandes carrières de l’histoire de la NBA.