Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers

Les relations entre Jeanie Buss et LeBron James se sont considérablement détériorées au fil des années, révèle un rapport explosif d’ESPN signé Baxter Holmes. L’ancienne propriétaire majoritaire des Lakers, désormais gouverneur de la franchise après sa vente à Mark Walter pour 10 milliards de dollars, aurait développé une profonde frustration envers la superstar de 41 ans.

Le trade Westbrook, point de rupture entre Buss et James

La relation s’est particulièrement dégradée après le trade de Russell Westbrook en juillet 2021. Les Lakers avaient effectué ce transfert pour satisfaire LeBron James, mais l’opération s’est soldée par un échec retentissant avec un bilan de 33 victoires pour 49 défaites et une absence des playoffs.

Selon les sources proches de l’équipe citées par ESPN, Jeanie Buss reprochait à James son manque de responsabilité dans ce fiasco : « James semblait se laver les mains de son rôle dans cette acquisition ». La dirigeante estimait que la superstar « rejetait la faute sur les autres » après l’échec du transfert qu’il avait pourtant encouragé.

La frustration de Buss était telle qu’en 2022, elle aurait « envisagé en privé de ne pas prolonger James » et même « de le transférer, avec les LA Clippers évoqués comme une possibilité », rapporte ESPN. Ces réflexions ont eu lieu avant que James n’obtienne une clause de non-échange dans son contrat de juillet 2024.

Un manque de gratitude reproché après la draft de Bronny

Les tensions se sont encore accentuées lors de la draft 2024, lorsque les Lakers ont sélectionné Bronny James au 55e rang. Malgré ce geste historique permettant au père et au fils de jouer ensemble en NBA, Jeanie Buss estimait que LeBron n’était pas suffisamment reconnaissant.

« Jeanie a fait remarquer en privé que James devrait être reconnaissant pour un tel geste, mais elle avait le sentiment qu’il ne l’était pas », révèlent les sources d’ESPN. Cette situation illustre le fossé grandissant entre les deux parties, malgré l’accomplissement d’un rêve longtemps caressé par le King.

Jeanie Buss reprochait également à LeBron son « ego surdimensionné » et le contrôle exercé par Klutch Sports sur l’organisation. Elle n’appréciait pas non plus qu’il soit considéré comme le « sauveur » de la franchise à son arrivée en 2018, estimant que les dirigeants des Lakers méritaient davantage de crédit pour l’avoir recruté.

Avec LeBron en dernière année de contrat et les Lakers affichant un bilan de 26 victoires pour 16 défaites cette saison, ces révélations laissent présager une séparation probable à l’issue de la saison 2025-2026.