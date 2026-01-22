Recherche
NBA

Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers

Relations tendues entre l'ancienne propriétaire et la superstar. Jeanie Buss aurait envisagé de transférer LeBron James aux Clippers en 2022 après le fiasco Russell Westbrook, reprochant au King son manque de reconnaissance et son ego surdimensionné.
00h00
Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers

La relation s’est particulièrement dégradée après l’échange de Russell Westbrook en juillet 2021.

Crédit photo : © Isaiah J. Downing-Imagn Images

Les relations entre Jeanie Buss et LeBron James se sont considérablement détériorées au fil des années, révèle un rapport explosif d’ESPN signé Baxter Holmes. L’ancienne propriétaire majoritaire des Lakers, désormais gouverneur de la franchise après sa vente à Mark Walter pour 10 milliards de dollars, aurait développé une profonde frustration envers la superstar de 41 ans.

Le trade Westbrook, point de rupture entre Buss et James

La relation s’est particulièrement dégradée après le trade de Russell Westbrook en juillet 2021. Les Lakers avaient effectué ce transfert pour satisfaire LeBron James, mais l’opération s’est soldée par un échec retentissant avec un bilan de 33 victoires pour 49 défaites et une absence des playoffs.

Selon les sources proches de l’équipe citées par ESPN, Jeanie Buss reprochait à James son manque de responsabilité dans ce fiasco : « James semblait se laver les mains de son rôle dans cette acquisition ». La dirigeante estimait que la superstar « rejetait la faute sur les autres » après l’échec du transfert qu’il avait pourtant encouragé.

La frustration de Buss était telle qu’en 2022, elle aurait « envisagé en privé de ne pas prolonger James » et même « de le transférer, avec les LA Clippers évoqués comme une possibilité », rapporte ESPN. Ces réflexions ont eu lieu avant que James n’obtienne une clause de non-échange dans son contrat de juillet 2024.

Un manque de gratitude reproché après la draft de Bronny

Les tensions se sont encore accentuées lors de la draft 2024, lorsque les Lakers ont sélectionné Bronny James au 55e rang. Malgré ce geste historique permettant au père et au fils de jouer ensemble en NBA, Jeanie Buss estimait que LeBron n’était pas suffisamment reconnaissant.

« Jeanie a fait remarquer en privé que James devrait être reconnaissant pour un tel geste, mais elle avait le sentiment qu’il ne l’était pas », révèlent les sources d’ESPN. Cette situation illustre le fossé grandissant entre les deux parties, malgré l’accomplissement d’un rêve longtemps caressé par le King.

LIRE AUSSI

Jeanie Buss reprochait également à LeBron son « ego surdimensionné » et le contrôle exercé par Klutch Sports sur l’organisation. Elle n’appréciait pas non plus qu’il soit considéré comme le « sauveur » de la franchise à son arrivée en 2018, estimant que les dirigeants des Lakers méritaient davantage de crédit pour l’avoir recruté.

Avec LeBron en dernière année de contrat et les Lakers affichant un bilan de 26 victoires pour 16 défaites cette saison, ces révélations laissent présager une séparation probable à l’issue de la saison 2025-2026.

NBA
NBA
Livenews
NM1
00h0020 mois après son dernier match, Karl-David Nkounkou a refait surface en NM1
ELITE 2
00h00Coup dur pour Quimper : l’exemplaire Lucas Thévenard absent quinze jours
Betclic Élite
00h00Deux retours, mais un forfait et deux incertitudes : le Limoges CSP encore décimé contre Strasbourg ?
Roman Domon monte en puissance en NCAA
NCAA
00h00Roman Domon signe encore une grosse performance, mais Murray State cède pour la première fois de la saison en MVC
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France
EuroCup Féminine
00h00« Essaye d’abord de jouer avant de réclamer de l’argent, espèce de touriste » : le combat de cette joueuse française qui court après son salaire en EuroCup
Killian Tillie et Malaga sont imprenables en BCL
Basketball Champions League
00h0014e victoire consécutive : Malaga et Killian Tillie intouchables en BCL
Encore méconnu en France, Paul Djobet est en train de se révéler à Omaha en NCAA
NCAA
00h00Paul Djobet devient un tube de l’hiver : le Lillois passe encore la barre des 20 points en NCAA
Capitaine en l'absence de Wilfried Yeguete, TaShawn Thomas a pris son rôle à coeur
Basketball Champions League
00h00« Ils jouent d’une manière incroyable » ; Le Mans version Antoine Mathieu réussit un énorme coup en Turquie
Nando De Colo a vite retrouvé ses marques chez le Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00« Des joueurs comme ça, ça n’existe plus aujourd’hui » : Jasikevicius dithyrambique sur Nando De Colo
Livenews NBA
Il pariait notamment sur le fait que Porter, alors aux Toronto Raptors, et Rozier, alors aux Charlotte Hornets, quitteraient certains matchs prématurément.
NBA
00h00Timothy McCormack condamné à 2 ans de prison dans le scandale des paris NBA
En 2023, Claxton avait fait des commentaires particulièrement audacieux concernant les confrontations avec les Knicks.
NBA
00h00Nic Claxton parodié par les Knicks après ses déclarations de 2023
La relation s'est particulièrement dégradée après l'échange de Russell Westbrook en juillet 2021.
NBA
00h00Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers
Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal.
NBA
00h00Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif
Jaylen Brown a été l'artisan principal de ce succès, compilant 30 points et menant l'attaque des Celtics avec autorité.
NBA
00h00Celtics-Pacers : Jaylen Brown brille avec 30 points dans une victoire dominante
Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives pour les Hawks.
NBA
00h00Jalen Johnson mène Atlanta à la victoire face à Memphis avec 32 points et 15 rebonds
Shai Gilgeous-Alexander a livré l'une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs.
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee
La défense de Cleveland a forcé Charlotte à des pertes de balle inhabituelles et des tirs précipités.
NBA
00h00Cleveland s’impose face à Charlotte après un début de match parfait
Cette victoire historique met fin à une série noire de quatre revers consécutifs.
NBA
00h00Les Knicks pulvérisent les Nets 120-66 et signent la plus large victoire de leur histoire
NBA
00h00ITW Nicolas Batum : « Aujourd’hui, 80% de mon jeu c’est mon cerveau »
