LeBron James ne sera pas titulaire au All-Star Game 2026 : une série historique prend fin

C’est la fin d’une époque en NBA. Pour la première fois depuis 21 ans, LeBron James ne sera pas titulaire lors du prochain All-Star Game, qui se déroulera pourtant chez lui à Los Angeles. Une série historique qui s’achève après plus de deux décennies de domination populaire auprès des fans.

La NBA a annoncé lundi les titulaires du All-Star Game 2026, et le nom du King n’y figure pas. À l’Ouest, ce sont Luka Dončić (qui a recueilli le plus de voix), Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama et Stephen Curry qui ont été plébiscités par les supporters, les médias et les joueurs.

Three voting groups determined the starters for the 2026 NBA All-Star Game: ▪️ Fans (50%)

▪️ NBA players (25%)

▪️ Media panel (25%) Complete voting results are available here: https://t.co/0YQtBsIaGp Below are the overall rankings for the top finishers in each conference. pic.twitter.com/W21e8EOvpH — NBA Communications (@NBAPR) January 19, 2026

Une absence logique sur le plan sportif

Cette non-sélection parmi les titulaires s’explique par une saison compliquée pour le joueur de 41 ans. LeBron James a manqué les 14 premiers matches de la saison en raison d’un problème de sciatique, ce qui a perturbé son rythme.

Ses statistiques actuelles de 22,6 points, 5,9 rebonds et 6,9 passes décisives par match sont les plus « basses » moyennes depuis sa saison rookie. Il faut justement revenir à ses débuts de carrière pour retrouver trace d’un All-Star Game sans James titulaire – c’était en 2004, lors de sa première saison, où il n’avait pas été retenu du tout.

Depuis 2005, le King avait été sélectionné comme titulaire lors de 21 All-Star Games consécutifs, un record absolu qui témoignait de sa popularité constante malgré les critiques. Cette série légendaire, qui avait résisté à tous les changements d’équipes et aux polémiques, s’arrête donc en 2026.

Un espoir de sélection parmi les remplaçants

Tout n’est pas perdu pour LeBron James, qui pourrait encore être sélectionné parmi les remplaçants par les entraîneurs de la ligue. L’annonce aura lieu le dimanche 1er février, et sa possible participation à un 22e All-Star Game resterait un exploit remarquable à 41 ans.

Le format inédit de cette édition 2026, avec un tournoi « USA contre le Monde » comprenant trois équipes (deux américaines et une internationale), pourrait même permettre au King de se retrouver titulaire d’une des formations américaines. Avec 15 titulaires au total au lieu des 10 habituels, les chances de voir LeBron sur le parquet de l’Intuit Dome le 15 février restent réelles.

Cette fin de série marque symboliquement le passage de témoin vers une nouvelle génération, incarnée notamment par Victor Wembanyama qui décroche sa première sélection comme titulaire, ou Luka Dončić qui mène les votes populaires.