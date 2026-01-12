Recherche
NBA

LeBron James arbore un patch spécial pour célébrer sa 23e saison NBA

LeBron James porte un patch commémoratif sur son maillot des Lakers. Cette initiative avec Topps célèbre sa 23e saison record en NBA, avec des éléments qui seront intégrés dans des cartes à collectionner spéciales.
00h00
LeBron James arbore un patch spécial pour célébrer sa 23e saison NBA

Le King lors du dernier match face aux Milwaukee Bucks

Crédit photo : © Gary A. Vasquez-Imagn Images

Un design symbolique pour une carrière légendaire

LeBron James entre dans l’histoire avec un maillot des Los Angeles Lakers légèrement différent pour marquer sa 23e saison NBA record. La superstar de 41 ans arbore désormais un patch commémoratif spécial sur la partie supérieure droite de son uniforme, fruit d’un partenariat avec Topps.

Le patch présente un design particulièrement symbolique : une silhouette de James effectuant son rituel d’avant-match avec la poudre de magnésie, accompagnée de trois bandes colorées représentant les franchises qu’il a défendues à Cleveland, Miami et Los Angeles. Cette collaboration avec Topps s’inscrit dans une démarche plus large de création de cartes à collectionner uniques.

James portera ce patch durant les 46 matchs restants de la saison régulière. Après chaque rencontre, l’équipementier des Lakers retirera soigneusement le patch du maillot, le datera, puis l’expédiera vers les installations de production de Topps à Dallas pour authentification avant intégration dans une carte à collectionner.

Des performances toujours au sommet malgré l’âge

À 41 ans, LeBron James continue de briller sur les parquets avec des moyennes de 21,9 points à 51% de réussite au tir, 6,9 passes décisives et 5,6 rebonds par match. Les Lakers occupent actuellement la 5e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 23 victoires pour 13 défaites.

Cette initiative s’inscrit dans le programme élargi de Topps, qui a relancé ses cartes NBA sous licence en octobre après 16 ans d’absence. La compagnie, propriété de Fanatics, propose déjà des « Debut Patch » pour les rookies lors de leur premier match, ainsi que des logos NBA dorés spéciaux pour les lauréats des prix individuels comme le MVP, le Défenseur de l’année et la Recrue de l’année.

PROFIL JOUEUR
LeBron JAMES
Poste(s): Ailier
Taille: 203 cm
Âge: 41 ans (30/12/1984)
Nationalités:

Stats 2025-2026 / NBA
PTS
21,7
#32
REB
5,7
#88
PD
7,1
#14

L’entraîneur des Lakers JJ Redick a récemment évoqué les débuts de James le 29 octobre 2003 contre Sacramento, où le jeune prodige avait compilé 29 points à 12/20 aux tirs, 9 passes, 6 rebonds et 4 interceptions. « Ils utilisaient des systèmes ‘floppy’ pour lui, ce qui est fou », a commenté Redick. « Et je ne pense pas qu’il ait joué en ‘floppy’ depuis 15 ans. »

