Isiah Thomas relance le débat GOAT en choisissant LeBron James plutôt que Michael Jordan

Le débat sur le plus grand joueur de tous les temps en NBA ne s’éteint jamais vraiment, et cette semaine il a trouvé un nouveau souffle grâce à une voix familière. Le Hall of Famer des Detroit Pistons, Isiah Thomas, a désigné publiquement LeBron James comme le plus grand joueur de l’histoire du basketball, au-dessus de son rival de longue date Michael Jordan.

Thomas a fait ces commentaires lors d’une apparition dans l’émission Run It Back de FanDuel. Ce qui a commencé comme une discussion sur « l’âge d’or » de la NBA s’est rapidement transformé en critique de la façon dont la grandeur moderne est comparée au passé.

Une critique directe sur l’héritage de Jordan

« Voici ce que je ne comprends pas à propos de votre époque », a déclaré Thomas. « Vous jouez avec sans doute le plus grand joueur à avoir jamais joué, et excusez-moi quand je dis cela, mais vous le traitez comme s’il n’était rien. Au lieu de valoriser votre époque, vous revenez en arrière et dites que notre époque était la meilleure. Vous savez, ‘Michael Jordan était le plus grand, personne ne pourra jamais être plus grand que Michael Jordan’, d’accord ? Ok, et puis vous vous retournez, et dans votre époque, LeBron James est là détenant chaque record de basketball. Je veux dire, chacun d’entre eux. Et vous regardez un Kevin Durant et vous regardez un Steph Curry, mais ensuite quand vous parlez du plus grand, vous parlez du gars qui vous a donné quelques chaussures. »

Thomas n’a pas présenté ce commentaire comme une simple pique. Il l’a utilisé pour établir son argument central sur la façon dont la grandeur devrait être évaluée. James, désormais meilleur marqueur de tous les temps en NBA, se classe près du sommet de presque toutes les catégories cumulatives majeures.

"Y'all treat [LeBron James] like he ain't nothing… when y'all say who's the greatest, y'all talk about the guy that gave you some shoes and warmups." – Isiah Thomas 👀 (via @RunItBackFDTV)pic.twitter.com/DnPYdxDQti — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 8, 2026

Des statistiques contre la mythologie

Thomas a précisé plus tard que sa position n’est pas enracinée dans le ressentiment personnel. Il a présenté son choix comme basé sur les données plutôt que sur l’émotion. Pour lui, James a excellé à travers les époques, les systèmes et les constructions d’effectifs sans déclin. Thomas a souligné que Jordan « ne mène dans aucune catégorie statistique de basketball » de tous les temps.

Même l’animatrice de Run It Back, Michelle Beadle, a admis à Thomas qu’elle choisit toujours Jordan plutôt que James parce que « c’est ce qui m’a fait aimer le basketball, c’était Michael Jordan, je ne vais pas juste changer d’avis. » Thomas a reconnu que l’attachement générationnel détermine souvent la perspective, mais il reste ferme dans sa conclusion : quand la production, la durabilité et l’excellence soutenue dirigent l’évaluation, la réponse existe déjà.