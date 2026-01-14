Recherche
NBA

Rich Paul propose un trade Austin Reaves contre Jaren Jackson Jr pour les Lakers

L'agent de LeBron James suggère d'échanger Austin Reaves contre Jaren Jackson Jr des Grizzlies. Une proposition qui fait polémique et divise au sein de l'organisation des Lakers.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rich Paul propose un trade Austin Reaves contre Jaren Jackson Jr pour les Lakers

L’agent de LeBron estime que ce trade serait bénéfique pour toutes les parties.

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

Rich Paul, agent de LeBron James, a fait sensation en proposant publiquement un trade qui bouleverserait l’effectif des Lakers. Dans le podcast « Game Over » avec Max Kellerman, il a suggéré d’envoyer Austin Reaves à Memphis en échange de Jaren Jackson Jr, une déclaration qui a provoqué des remous au sein de l’organisation californienne.

« Si j’étais les Lakers, je ciblerais les Grizzlies comme partenaire de trade pour recruter Jaren Jackson Jr », a déclaré Paul. « Si tu construis autour de Luka Doncic, tu as besoin de ce point d’ancrage. Jaren n’a pas envie d’être dans un projet de reconstruction. »

Une proposition qui divise et dérange

L’agent de LeBron estime que ce trade serait bénéfique pour toutes les parties. « Tu peux trader des contrats expirants et le dernier premier tour qu’il te reste, ou tu peux lâcher moins de choses, mais il faudra alors du détachement émotionnel parce qu’Austin Reaves est adoré ici », a-t-il expliqué. « Il y a un monde où tu peux faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe et en même temps ce qu’il y a de mieux pour Austin. Il mérite d’être payé et Memphis lui donnerait assurément. Ce serait leur leader et leur meneur. »

Cependant, ces commentaires n’ont pas été bien accueillis en interne. Selon Jovan Buha de The Athletic, « des personnes n’ont pas été contentes de ce podcast et de certains commentaires ». Le journaliste a souligné que cette situation était inhabituelle : « Il est rare qu’un agent commente l’équipe de son joueur à ce point et dise essentiellement ‘je transférerais ce gars. »

Les Lakers traversent actuellement une période difficile avec trois défaites consécutives. Alors que l’équipe affiche un bilan de 23 victoires pour 14 défaites, les problèmes défensifs persistent et les tensions semblent s’accumuler. L’intervention publique de Rich Paul ajoute une dimension supplémentaire aux défis que doit gérer Rob Pelinka, le véritable General Manager des Lakers, qui pourrait ne pas apprécier ces suggestions externes alors que la trade deadline approche.

NBA
NBA
