Laurent Legname, après la défaite de Dijon à Gravelines-Dunkerque : « Il faut aussi que les mecs se remettent en question »

Loin du visage affiché lors de la réception du BCM à la mi-novembre (109-83), la JDA Dijon est tombée sur le parquet de Gravelines-Dunkerque (93-85) lors de la 17e journée de championnat, samedi. La faute, notamment, à une entame de match complètement ratée (22-9 après un quart-temps, 52-3 à la pause) où les Dijonnais ont pris l’eau sur les côtes nordistes.

Remonté après la rencontre, le coach de la JDA Laurent Legname, dont les propos en conférence de presse ont été retranscrits par Le Bien Public, est revenu sur ce scénario qu’il redoutait. « Je leur ai répété (aux joueurs) que Gravelines jouait mieux, qu’ils avaient besoin de victoires, qu’il fallait être prêt. Notre début de match est infamant. Il y a des exemples précis, c’est inexplicable. Avec quelques joueurs c’est comme cela depuis le début. »

« Je suis peiné pour David Holston »

La JDA est de nouveau tombée loin de ses bases, pour la 7e fois cette saison (1 seul succès à l’extérieur). En cause, selon l’entraîneur français, un manque d’envie sur le plan défensif. « On propose une défense, cela ne marche pas. (…) Je reviens à une autre défense, cela ne marche pas. À partir du moment où il n’y a pas d’intensité, que les joueurs ne sont pas dans l’action, on peut faire n’importe quel type de défense, rien ne marche. Il faut aussi que les mecs se remettent en question. »

Frustré par la performance de ses joueurs, Laurent Legname n’a pas mâché ses mots. Dans l’espoir, peut-être, de provoquer un électrochoc chez certains de ses hommes : « Des joueurs ont des lacunes flagrantes sur l’agressivité, l’engagement, la concentration. (…) Mais je suis peiné pour David (Holston). Il a 40 ans (il les aura ce lundi), c’est normalement sa dernière saison et c’est pratiquement celui qui a le plus envie de jouer. »

Bibbins pour remettre de l’ordre ?

Holston a réalisé l’une des meilleures sorties de sa saison, samedi. L’ancien MVP de Betclic ÉLITE – en 2019, lorsqu’elle s’appelait encore Jeep ÉLITE – a compilé 17 points et 6 passes décisives en 31 minutes de jeu. Trop dépendante de son backcourt (Axel Julien a cumulé 19 points et 10 assists), la JDA n’est pas toutefois parvenue à combler son retard, malgré une remontée express en fin de 3e quart-temps (68-62, 30e).

Enfermés dans le ventre mou (11e, 7 victoires – 10 défaites), les Bourguignons devront redoubler de sérieux pour engager une bonne dynamique. Ils pourraient bientôt retrouver Justin Bibbins, l’un de leurs chefs d’orchestre, blessé au mollet (phlébite) depuis début novembre et dont la durée d’indisponibilité était estimée à 3 mois maximum. Un retour idoine pour seconder Holston et galvaniser tout un groupe ?