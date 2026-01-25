Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Laurent Legname, après la défaite de Dijon à Gravelines-Dunkerque : « Il faut aussi que les mecs se remettent en question »

Betclic ÉLITE - Totalement dépassée en début de rencontre samedi, la JDA Dijon est tombée sur le parquet de Gravelines-Dunkerque, relégable au coup d'envoi (17e). Pour Laurent Legname, dont les propos ont été retranscrits par Le Bien Public, les Dijonnais péché par manque d'envie et d'intensité face au BCM.
|
00h00
Résumé
Écouter
Laurent Legname, après la défaite de Dijon à Gravelines-Dunkerque : « Il faut aussi que les mecs se remettent en question »

Laurent Legname était remonté après la défaite de la JDA à Dunkerque.

Crédit photo : Cécile Thomas

Loin du visage affiché lors de la réception du BCM à la mi-novembre (109-83), la JDA Dijon est tombée sur le parquet de Gravelines-Dunkerque (93-85) lors de la 17e journée de championnat, samedi. La faute, notamment, à une entame de match complètement ratée (22-9 après un quart-temps, 52-3 à la pause) où les Dijonnais ont pris l’eau sur les côtes nordistes.

LIRE AUSSI

Remonté après la rencontre, le coach de la JDA Laurent Legname, dont les propos en conférence de presse ont été retranscrits par Le Bien Public, est revenu sur ce scénario qu’il redoutait. « Je leur ai répété (aux joueurs) que Gravelines jouait mieux, qu’ils avaient besoin de victoires, qu’il fallait être prêt. Notre début de match est infamant. Il y a des exemples précis, c’est inexplicable. Avec quelques joueurs c’est comme cela depuis le début. »

« Je suis peiné pour David Holston »

La JDA est de nouveau tombée loin de ses bases, pour la 7e fois cette saison (1 seul succès à l’extérieur). En cause, selon l’entraîneur français, un manque d’envie sur le plan défensif. « On propose une défense, cela ne marche pas. (…) Je reviens à une autre défense, cela ne marche pas. À partir du moment où il n’y a pas d’intensité, que les joueurs ne sont pas dans l’action, on peut faire n’importe quel type de défense, rien ne marche. Il faut aussi que les mecs se remettent en question. »

– Journée 17

Frustré par la performance de ses joueurs, Laurent Legname n’a pas mâché ses mots. Dans l’espoir, peut-être, de provoquer un électrochoc chez certains de ses hommes : « Des joueurs ont des lacunes flagrantes sur l’agressivité, l’engagement, la concentration. (…) Mais je suis peiné pour David (Holston). Il a 40 ans (il les aura ce lundi), c’est normalement sa dernière saison et c’est pratiquement celui qui a le plus envie de jouer. »

Bibbins pour remettre de l’ordre ?

Holston a réalisé l’une des meilleures sorties de sa saison, samedi. L’ancien MVP de Betclic ÉLITE – en 2019, lorsqu’elle s’appelait encore Jeep ÉLITE – a compilé 17 points et 6 passes décisives en 31 minutes de jeu. Trop dépendante de son backcourt (Axel Julien a cumulé 19 points et 10 assists), la JDA n’est pas toutefois parvenue à combler son retard, malgré une remontée express en fin de 3e quart-temps (68-62, 30e).

David HOLSTON
David HOLSTON
17
PTS
0
REB
6
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
93 85
JDA

Enfermés dans le ventre mou (11e, 7 victoires – 10 défaites), les Bourguignons devront redoubler de sérieux pour engager une bonne dynamique. Ils pourraient bientôt retrouver Justin Bibbins, l’un de leurs chefs d’orchestre, blessé au mollet (phlébite) depuis début novembre et dont la durée d’indisponibilité était estimée à 3 mois maximum. Un retour idoine pour seconder Holston et galvaniser tout un groupe ?

Dijon
Dijon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00Grâce à Qadashah Hoppie, Lattes-Montpellier enchaîne à Lyon et conserve sa place dans le top 3
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes conforte sa première place en dominant Angers
Betclic ELITE
00h00Laurent Legname, après la défaite de Dijon à Gravelines-Dunkerque : « Il faut aussi que les mecs se remettent en question »
Elric Delord a encensé son arrière vedette Jeremiah Hill ce samedi après la victoire contre Cholet
Betclic ELITE
00h00La déclaration d’amour d’Elric Delord pour Jeremiah Hill : « Cela se voit que je l’aime, non ? »
Betclic ELITE
00h00Séduisant dès ses débuts avec l’ASVEL, Braian Angola apporte un vent de fraîcheur : « Nous pouvons accomplir quelque chose d’exceptionnel »
Lamine Kebe revient sur la troisième défaite de suite d'Orléans, à Quimper
ELITE 2
00h00« C’est très dur » : Lamine Kébé abattu après une nouvelle désillusion d’Orléans
Patrick Clerence va renforcer le secteur intérieur de Berck
NM1
00h00Un vétéran bien connu de NM1 débarque à Berck
Hugo Yimga-Moukouri continue de s'éclater avec Nanterre
Betclic ELITE
00h00Encore 14 points en 18 minutes : Hugo Yimga-Moukouri continue de monter en puissance
Kévin Marsillon-Noléo va-t-il jouer contre la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00Nancy diminué contre la JL Bourg ?
Le Cercle des Socios
Betclic Élite
00h00ITW de Nicolas Friconnet, président du Cercle des Socios, l’association qui souhaite entrer au capital du Limoges CSP
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Giannis Antetokounmpo doit retourner à l'infirmerie
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
1 / 0