Gros coup dur pour la JDA Dijon : Justin Bibbins absent plusieurs mois

C’est un vrai coup dur pour la JDA Dijon. Déjà en difficulté en ce début de saison, le club bourguignon a annoncé ce mardi l’indisponibilité de son meneur titulaire, Justin Bibbins. L’Américain (1,73 m, 29 ans) est victime, comme David Holston la saison dernière, d’une phlébite, conséquence d’une douleur au mollet ressentie après la rencontre face à Strasbourg. Selon le communiqué du club, son absence est estimée entre deux et trois mois.

Un début de saison compliqué pour Dijon

Justin Bibbins n’avait déjà pas pris part au déplacement sur le parquet de la JL Bourg (défaite 101-81). L’entraîneur Laurent Legname avait alors confié son désarroi face à l’accumulation des blessures : « Les blessures, c’est l’histoire de notre saison. On en a toujours depuis le 14 août… Par expérience je sais que quand il y a des blessés, la saison va être… (il s’interrompt mais sous-entend « difficile ») Jouer à huit, sans notre meneur titulaire et notre poste 4 titulaire, ça devient trop difficile à un moment. »

Cette nouvelle absence s’ajoute donc à une série de coups durs pour Dijon, qui connaît un début d’exercice 2025-2026 compliqué. Le club affiche un bilan de 2 victoires pour 4 défaites en Betclic ELITE, et peine également sur la scène européenne (1 victoire, 2 défaites en FIBA Europe Cup).

Bibbins, un rôle central à remplacer

Auteur d’un début de saison mitigé (14 points et 4,8 passes en championnat, 8,5 points et 4,5 passes en Europe), Justin Bibbins est quoi qu’il en soit un élément essentiel du dispositif dijonnais. Sa capacité à dynamiser le jeu et à créer pour ses coéquipiers manquera cruellement à une équipe déjà fragilisée.

Le club a annoncé être à la recherche d’un remplaçant médical afin de pallier cette absence prolongée. Une tâche complexe pour le directeur sportif Fabien Romeyer et Laurent Legname, dans un marché souvent restreint à cette période de la saison.