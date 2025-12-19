Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !

NBA - Douze jours après sa première titularisation, Maxime Raynaud signe déjà l'une des meilleures performances d'un rookie cette saison : 29 points et 11 rebonds (deux records personnels) contre Portland, qui se traduisent malheureusement par une défaite cruelle (134-133 en prolongations).
|
00h00
Résumé
Écouter
Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !

Raynaud, désormais pivot titulaire des Kings

Crédit photo : © Sergio Estrada-Imagn Images

Titulaire depuis maintenant cinq matchs, ce n’était qu’une question de temps pour que Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) n’explose ses records individuels. Il avait déjà frappé fort le 3 décembre dernier lors de son dernier match en tant que remplaçant, en marquant 25 points. Mais cette fois, l’ex-pivot de Stanford a fait encore mieux. Lors du déplacement de ses Sacramento Kings chez les Portland Trail Blazers qui est allé jusqu’en prolongations (victoire 134-133 des hôtes), Raynaud a joué 37 minutes, son plus haut total en NBA. Et il en a profité pour battre tous ses autres records, de points et de rebonds notamment : 29 points à 10/20 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 11 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, pour 31 d’évaluation.

– Journée 19122025

Mais cela ne s’est donc pas traduit par une victoire. Pourtant, l’histoire aurait pu être belle. Car alors qu’ils étaient menés de six points (126-132) à trente secondes du terme, DeMar DeRozan (33 points) a fait le show pour faire repasser Sacramento devant à quatre secondes du coup de sifflet final. C’était avant que Russell Westbrook ne commette une faute – très discutable – sur une pénétration de Deni Avdija (35 points), qui a donné deux lancers et la victoire à Portland devant son public. Compétiteur qu’il est, Maxime Raynaud ne pourra pas se satisfaire de sa performance individuelle si la victoire n’est pas au bout. En revanche, il a bel et bien signé l’une des meilleures performances pour un rookie cette saison.

Développement à venir…

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
29
PTS
11
REB
2
PDE
Logo NBA
POR
134 133
SAC

 

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pauldoux
Pour ceux qui avaient des doutes...
Répondre
(0) J'aime
bouma
J'ai connu l'époque où le point faible de l'EdF , était le secteur intérieur , là je pense qu'on est paré de ce côté là,pour les quelques années à venir !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Sous les ordres de Julien Mahé, Nanterre réalise pour le moment un excellent début de saison
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Comment Nanterre est devenu une place forte défensive de Betclic ELITE sous Julien Mahé
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Assemian Moulare est arrivé à l'intersaison 2025 de l'ELITE 2, avec Vichy, à la Betclic ELITE, à Bourg-en-Bresse
Betclic ELITE
00h00Transfer Score : quels joueurs d’ÉLITE 2 ont réussi leur pari en Betclic ÉLITE ?
EuroLeague
00h00Hifi frustré (1/11 à 3-points), Maledon déchaîné (27 d’évaluation) : Paris tombe encore, malgré un meilleur visage
EuroLeague
00h00« Une stat’ improbable » : Théo Maledon s’offre le… millionième point de l’histoire de l’EuroLeague !
ELITE 2
00h00Le choix osé d’Aix-Maurienne : couper un Américain pour une doublette de jeunes meneurs français
NM3
00h00Sorgues confie son équipe à Odile Santaniello pour tenter de se relancer
NM1
00h00Le mauvais sort s’acharne sur Louis Marnette, victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés
ELITE 2
00h00Maxime Yomi de retour dans les rangs du SCABB
EuroLeague Féminine
00h00Carla Leite stoppée dans sa belle série avec Saragosse par une « grosse entorse »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
Adam Silver a fait un point devant la presse en marge de la finale de la NBA Cup, et aborder le sujet d'une expansion
NBA
00h00NBA : Adam Silver annonce une décision sur l’expansion en 2026
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
NBA
00h00Victor Wembanyama endeuillé : le pivot français fond en larmes après la finale NBA Cup
NBA
00h00Chris Paul et les Clippers : chronique d’un divorce annoncé
1 / 0