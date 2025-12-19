Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Raynaud, désormais pivot titulaire des Kings
Titulaire depuis maintenant cinq matchs, ce n’était qu’une question de temps pour que Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) n’explose ses records individuels. Il avait déjà frappé fort le 3 décembre dernier lors de son dernier match en tant que remplaçant, en marquant 25 points. Mais cette fois, l’ex-pivot de Stanford a fait encore mieux. Lors du déplacement de ses Sacramento Kings chez les Portland Trail Blazers qui est allé jusqu’en prolongations (victoire 134-133 des hôtes), Raynaud a joué 37 minutes, son plus haut total en NBA. Et il en a profité pour battre tous ses autres records, de points et de rebonds notamment : 29 points à 10/20 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 11 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, pour 31 d’évaluation.
Mais cela ne s’est donc pas traduit par une victoire. Pourtant, l’histoire aurait pu être belle. Car alors qu’ils étaient menés de six points (126-132) à trente secondes du terme, DeMar DeRozan (33 points) a fait le show pour faire repasser Sacramento devant à quatre secondes du coup de sifflet final. C’était avant que Russell Westbrook ne commette une faute – très discutable – sur une pénétration de Deni Avdija (35 points), qui a donné deux lancers et la victoire à Portland devant son public. Compétiteur qu’il est, Maxime Raynaud ne pourra pas se satisfaire de sa performance individuelle si la victoire n’est pas au bout. En revanche, il a bel et bien signé l’une des meilleures performances pour un rookie cette saison.
