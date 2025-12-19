Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !

Titulaire depuis maintenant cinq matchs, ce n’était qu’une question de temps pour que Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) n’explose ses records individuels. Il avait déjà frappé fort le 3 décembre dernier lors de son dernier match en tant que remplaçant, en marquant 25 points. Mais cette fois, l’ex-pivot de Stanford a fait encore mieux. Lors du déplacement de ses Sacramento Kings chez les Portland Trail Blazers qui est allé jusqu’en prolongations (victoire 134-133 des hôtes), Raynaud a joué 37 minutes, son plus haut total en NBA. Et il en a profité pour battre tous ses autres records, de points et de rebonds notamment : 29 points à 10/20 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 11 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, pour 31 d’évaluation.

Mais cela ne s’est donc pas traduit par une victoire. Pourtant, l’histoire aurait pu être belle. Car alors qu’ils étaient menés de six points (126-132) à trente secondes du terme, DeMar DeRozan (33 points) a fait le show pour faire repasser Sacramento devant à quatre secondes du coup de sifflet final. C’était avant que Russell Westbrook ne commette une faute – très discutable – sur une pénétration de Deni Avdija (35 points), qui a donné deux lancers et la victoire à Portland devant son public. Compétiteur qu’il est, Maxime Raynaud ne pourra pas se satisfaire de sa performance individuelle si la victoire n’est pas au bout. En revanche, il a bel et bien signé l’une des meilleures performances pour un rookie cette saison.

Développement à venir…