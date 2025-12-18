Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) était attendu, et il a répondu présent. Pour son premier match après la naissance de sa fille, le pivot français des Minnesota Timberwolves a livré une prestation complète et intense face aux Memphis Grizzlies. Auteur d’un double-double XXL, Gobert n’a cependant pas suffi à empêcher la défaite des siens à domicile (116-110), mercredi soir en saison régulière de NBA.

Un départ pied au plancher pour Gobert

Dès son entrée en jeu, Rudy Gobert a donné le ton. En seulement sept minutes, le Français affichait déjà 6 points et 7 rebonds, imposant sa présence dans la raquette. Très actif des deux côtés du terrain, il n’a jamais levé le pied de l’accélérateur tout au long de la rencontre.

Au buzzer final, le pivot des Wolves compilait 16 points et 16 rebonds, dont 7 offensifs, avec également 4 passes décisives, 4 contres et 1 interception. Son efficacité était au rendez-vous avec un 6/8 aux tirs et 4/6 aux lancers francs.

Un double-double solide mais insuffisant

Ce double-double est le 11e de la saison pour Rudy Gobert. Il s’agit aussi de sa deuxième meilleure performance au rebond cette saison, derrière les 18 prises face à Indiana fin octobre. Défensivement, son impact a encore été majeur avec quatre contres, confirmant un très bon mois de décembre pour l’international français, déjà auteur de deux matches à plus de 23 points récemment.

Privés d’Anthony Edwards pour la troisième rencontre consécutive, les Timberwolves ont pourtant pu compter sur une production collective intéressante, avec notamment Julius Randle (21 points), Donte DiVincenzo (19 points, 11 rebonds) et Naz Reid (16 points).

Memphis plus juste dans le money time

En face, Memphis, également diminué par l’absence de Ja Morant, a su faire la différence dans le dernier quart-temps. Jaren Jackson Jr. a porté les Grizzlies avec 28 points et 12 rebonds, bien épaulé par Jock Landale (20 points, 10 rebonds), auteur de plusieurs tirs longue distance décisifs.

Minnesota est revenu à plusieurs reprises à portée de tir, sans jamais réussir à repasser devant. À cinq secondes de la fin, le tir à 3-points de Donte DiVincenzo a ramené les Wolves à quatre longueurs, avant que Memphis ne scelle la victoire sur la ligne des lancers francs.

Malgré cette défaite, seulement la deuxième sur les neuf derniers matches, Minnesota reste solidement installé à la 6e place de la Conférence Ouest.