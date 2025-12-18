Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis

NBA - Rudy Gobert a signé l’une de ses meilleures performances de la saison NBA avec les Minnesota Timberwolves, un solide double-double lors de son premier match après la naissance de sa fille, malgré la défaite face aux Memphis Grizzlies.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis

Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s’est incliné

Crédit photo : © Jesse Johnson-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) était attendu, et il a répondu présent. Pour son premier match après la naissance de sa fille, le pivot français des Minnesota Timberwolves a livré une prestation complète et intense face aux Memphis Grizzlies. Auteur d’un double-double XXL, Gobert n’a cependant pas suffi à empêcher la défaite des siens à domicile (116-110), mercredi soir en saison régulière de NBA.

Un départ pied au plancher pour Gobert

Dès son entrée en jeu, Rudy Gobert a donné le ton. En seulement sept minutes, le Français affichait déjà 6 points et 7 rebonds, imposant sa présence dans la raquette. Très actif des deux côtés du terrain, il n’a jamais levé le pied de l’accélérateur tout au long de la rencontre.

Au buzzer final, le pivot des Wolves compilait 16 points et 16 rebonds, dont 7 offensifs, avec également 4 passes décisives, 4 contres et 1 interception. Son efficacité était au rendez-vous avec un 6/8 aux tirs et 4/6 aux lancers francs.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
16
PTS
16
REB
4
PDE
Logo NBA
MIN
110 116
MEM

Un double-double solide mais insuffisant

Ce double-double est le 11e de la saison pour Rudy Gobert. Il s’agit aussi de sa deuxième meilleure performance au rebond cette saison, derrière les 18 prises face à Indiana fin octobre. Défensivement, son impact a encore été majeur avec quatre contres, confirmant un très bon mois de décembre pour l’international français, déjà auteur de deux matches à plus de 23 points récemment.

Privés d’Anthony Edwards pour la troisième rencontre consécutive, les Timberwolves ont pourtant pu compter sur une production collective intéressante, avec notamment Julius Randle (21 points), Donte DiVincenzo (19 points, 11 rebonds) et Naz Reid (16 points).

Memphis plus juste dans le money time

En face, Memphis, également diminué par l’absence de Ja Morant, a su faire la différence dans le dernier quart-temps. Jaren Jackson Jr. a porté les Grizzlies avec 28 points et 12 rebonds, bien épaulé par Jock Landale (20 points, 10 rebonds), auteur de plusieurs tirs longue distance décisifs.

Minnesota est revenu à plusieurs reprises à portée de tir, sans jamais réussir à repasser devant. À cinq secondes de la fin, le tir à 3-points de Donte DiVincenzo a ramené les Wolves à quatre longueurs, avant que Memphis ne scelle la victoire sur la ligne des lancers francs.

Malgré cette défaite, seulement la deuxième sur les neuf derniers matches, Minnesota reste solidement installé à la 6e place de la Conférence Ouest.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nando De Colo est le deuxième joueur de l'histoire de l'EuroLeague à franchir la barre des 5000 points dans la compétition
EuroLeague
00h00Nando De Colo franchit les 5 000 points en EuroLeague
Vassilis Spanoulis s'est de nouveau énervé contre son équipe de Monaco, après la défaite contre Baskonia
EuroLeague
00h00Vassilis Spanoulis critique sévèrement Monaco après la défaite contre Baskonia : « Nous ne sommes même pas une équipe de play-in actuellement »
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Valériane Ayayi a beau avoir marqué 27 points, Prague a perdu à Schio en EuroLeague
EuroLeague Féminine
00h00Prague corrigé à Schio malgré un trio français à 52 points, dont 27 pour Ayayi
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
EuroLeague Féminine
00h00Première défaite européenne depuis 2 mois pour Bourges, les Flammes Carolo en mauvaise posture
EuroLeague
00h00L’ASVEL valide sa quatrième victoire de la saison, Monaco passe à côté contre Baskonia
Basketball Champions League
00h00Cholet perd sa deuxième place contre Badalone, et connaît son futur adversaire au play-in
EuroCup
00h00Victoire précieuse de Bourg qui relève la tête chez un concurrent direct au Top 2
À l’étranger
00h00Débuts réussis pour Tyren Johnson en Argentine
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
Adam Silver a fait un point devant la presse en marge de la finale de la NBA Cup, et aborder le sujet d'une expansion
NBA
00h00NBA : Adam Silver annonce une décision sur l’expansion en 2026
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
NBA
00h00Victor Wembanyama endeuillé : le pivot français fond en larmes après la finale NBA Cup
NBA
00h00Chris Paul et les Clippers : chronique d’un divorce annoncé
NBA
00h00« Un demi-million de dollars pour mes 30 ans, je vais m’en souvenir longtemps ! » : quel anniversaire pour Guerschon Yabusele !
Nikola Jovic
NBA
00h00Nikola Jovic blessé au coude lors de la défaite du Heat contre Toronto
1 / 0