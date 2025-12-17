« Un demi-million de dollars pour mes 30 ans, je vais m’en souvenir longtemps ! » : quel anniversaire pour Guerschon Yabusele !

Malheureusement, aucun des trois joueurs français n’aura eu la chance d’entrer en jeu en finale face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama (124-113). Mais cela ne changera rien à la finalité : ils auront la ligne sur le palmarès et l’important bonus financier.

Les premiers Français de l’histoire à remporter la NBA Cup

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara sont ainsi devenus les premiers Français de l’histoire à remporter la NBA Cup, la nouvelle compétition de mi-saison créée par la NBA. Les deux premiers lauréats, les Lakers (2023) puis les Bucks (2024), ne comptaient aucun tricolore dans leur effectif.

Si la valeur sportive du trophée reste encore subjective, le trio frenchy de New York ne crachera, en revanche, certainement pas sur l’importante récompense financière qui va avec : 530 933 dollars par joueur titré.

Pas négligeable dans leur contexte : Guerschon Yabusele jouait à perte l’an dernier après avoir sorti 1,93 million de dollars de sa poche pour se libérer du Real Madrid, Pacôme Dadiet a renoncé à 904 000 dollars sur son contrat rookie afin de permettre aux Knicks de faire des économies et Mohamed Diawara touche le minimum syndical en NBA (1,27 million).

Deg pour Wemby mais je pense à eux 🇫🇷 Guerschon Yabusele qui a perdu de l'argent à Phila en payant son buyout du Real

🇫🇷 Pacôme Dadiet qui s'est fait enfler 900k pour arranger les Knicks

🇫🇷 Mo Diawara qui a le plus bas salaire possible en NBA (1,27M) 530k chacun avec la Cup 💰 pic.twitter.com/e9R4W1xq0G — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 17, 2025

Un beau cadeau pour Yabusele

Ce qui représente notamment un joli cadeau pour Guerschon Yabusele, qui fête son 30e anniversaire ce mercredi. « Je vais avoir 30 ans à minuit alors j’imagine que je dois rester raisonnable mais il faut quand même que je fasse quelque chose pour fêter ça », a-t-il répondu à 8NewsNow qui l’interrogeait sur la teneur des célébrations. « J’adore ça ! Un demi-million de dollars pour mon 30e anniversaire, je pense que je vais m’en souvenir longtemps ! » Surtout quand on sait que la finale se disputait à Las Vegas…

A NBA Cup championship title and half a million dollars in Vegas is a good way for Guerschon Yabusele to celebrate his 30th birthday pic.twitter.com/T9EemSuXzT — Madyson Marie (@madysonmmarie) December 17, 2025

« C’est génial de gagner la NBA Cup », poursuit-il au micro de Marca. « Les gars se sont bien battus, c’était un bon match, sympa à regarder. On a tout donné et ce trophée n’est que le début pour nous. C’est une bonne étape ! »