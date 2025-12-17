Recherche
NBA

« Un demi-million de dollars pour mes 30 ans, je vais m’en souvenir longtemps ! » : quel anniversaire pour Guerschon Yabusele !

Et vous, comment avez-vous fêté votre 30e anniversaire ? Même s'il n'a pas joué, Guerschon Yabusele a lui fait partie des trois premiers Français de l'histoire (avec Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara) à remporter la NBA Cup et a reçu un chèque de 531 000 dollars à Las Vegas. Il y a pire...
00h00
« Un demi-million de dollars pour mes 30 ans, je vais m'en souvenir longtemps ! » : quel anniversaire pour Guerschon Yabusele !

Guerschon Yabusele tout sourire dans le vestiaire des Knicks à Las Vegas

Crédit photo : Madyson Marie

Malheureusement, aucun des trois joueurs français n’aura eu la chance d’entrer en jeu en finale face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama (124-113). Mais cela ne changera rien à la finalité : ils auront la ligne sur le palmarès et l’important bonus financier.

Les premiers Français de l’histoire à remporter la NBA Cup

Guerschon YabuselePacôme Dadiet et Mohamed Diawara sont ainsi devenus les premiers Français de l’histoire à remporter la NBA Cup, la nouvelle compétition de mi-saison créée par la NBA. Les deux premiers lauréats, les Lakers (2023) puis les Bucks (2024), ne comptaient aucun tricolore dans leur effectif.

Si la valeur sportive du trophée reste encore subjective, le trio frenchy de New York ne crachera, en revanche, certainement pas sur l’importante récompense financière qui va avec : 530 933 dollars par joueur titré.

Mohamed Diawara avec sa médaille

Pas négligeable dans leur contexte : Guerschon Yabusele jouait à perte l’an dernier après avoir sorti 1,93 million de dollars de sa poche pour se libérer du Real Madrid, Pacôme Dadiet a renoncé à 904 000 dollars sur son contrat rookie afin de permettre aux Knicks de faire des économies et Mohamed Diawara touche le minimum syndical en NBA (1,27 million).

Un beau cadeau pour Yabusele 

Ce qui représente notamment un joli cadeau pour Guerschon Yabusele, qui fête son 30e anniversaire ce mercredi. « Je vais avoir 30 ans à minuit alors j’imagine que je dois rester raisonnable mais il faut quand même que je fasse quelque chose pour fêter ça », a-t-il répondu à 8NewsNow qui l’interrogeait sur la teneur des célébrations. « J’adore ça ! Un demi-million de dollars pour mon 30e anniversaire, je pense que je vais m’en souvenir longtemps ! » Surtout quand on sait que la finale se disputait à Las Vegas…

« C’est génial de gagner la NBA Cup », poursuit-il au micro de Marca. « Les gars se sont bien battus, c’était un bon match, sympa à regarder. On a tout donné et ce trophée n’est que le début pour nous. C’est une bonne étape ! » 

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
