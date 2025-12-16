Pas de surprise pour Antibes, écrasé à l’intérieur par Nanterre

C’était l’un des quatre clubs d’ÉLITE 2 encore en lice en huitièmes de finale de cette Coupe de France. Mais les Antibes Sharks vont plutôt rejoindre La Rochelle au rang des éliminés, plutôt que Hyères-Toulon. Les Antibois n’ont pas réussi à reproduire l’exploit de leurs voisins azuréens, tombeurs de Dijon au début du mois. Ils sont eux tombés sur une équipe de l’élite beaucoup plus en forme, en la personne de Nanterre. C’est la première confrontation entre les deux équipes depuis 2019, alors en première division.

L’avantage de 7 points accordé aux Sharks vu l’écart de division a fondu comme neige au soleil. Au bout du premier quart-temps à l’Azur Arena, les Nanterriens avaient déjà refait leur retard et pris une avance d’un point (24-25). Ils ont ensuite tout simplement remporté les trois quart-temps suivants, ne laissant aucun répit à leurs adversaires d’ÉLITE 2. Les Antibois ont réussi à rester au contact jusqu’à la fin du troisième quart, où ils ont encaissé un 15-0 qui fut dévastateur pour leurs ambitions.

Domination physique

Arrivé en confiance avec 6 victoires sur leurs 7 derniers matchs, Nanterre a appuyé sur sa domination physique à l’intérieur, tout comme ils l’avaient fait vendredi dernier en championnat contre Le Mans. « On s’est fait impacter. On sait qu’il y a beaucoup de physicalité, il y a du poids, de la longueur dans cette équipe de Nanterre » analysait après la rencontre le coach adverse Guillaume Vizade. Nul doute que l’entraîneur antibois JD Jackson pourrait faire une déclaration similaire à l’issue de ce match de Coupe de France.

Ses joueurs ont en effet subi à l’intérieur. D’abord en perdant largement la bataille des rebonds (39 à 23), avec 13 prises offensives laissées à leurs adversaires. Mais aussi en concédant 65% de réussite à 2-points, dont Mathis Dossou-Yovo qui termine avec 18 points à 8/11 aux tirs grâce à son jeu au poste. Roko Prkacin (12 points à 5/6), Len Schoormann (12 points à 5/8) et Hugo Yimga-Moukouri (9 points à 4/5) se sont aussi régalés à 2-points. Les extérieurs se sont mis au service des ailiers et intérieurs. Mais c’est bien derrière la ligne extérieure que s’est illustré le meilleur marqueur de la rencontre. Lucas Dussoulier a en effet marqué 5 de ses 7 tentatives à 3-points, ce qui égale son record professionnel, et bat celui dans l’élite.

Double-vainqueur en 2014 et 2017, Nanterre se qualifie donc en quarts de finale de la Coupe de France. Ils rejoignent Hyères-Toulon, Le Mans, Strasbourg, Chalon, Monaco et l’ASVEL. En attendant le résultat du dernier huitième de finale entre Blois et Bourg, qui aura lieu le 5 janvier prochain.