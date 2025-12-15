« Je ne pensais plus au basket » : Victor Wembanyama se confie sur sa thrombose veineuse

Victor Wembanyama est de retour en puissance sur les parquets NBA. Précautionneux après une élongation au mollet cet automne, l’intérieur français retrouve les terrains cette saison après avoir manqué une trentaine de matchs (et l’EuroBasket) en fin d’exercice 2024-2025.

Le natif du Chesnay avait alors contracté une thrombose veineuse ; un problème de santé sur lequel il est revenu avec notre consœur Malika Andrews sur ESPN.

« Bientôt un an » après avoir appris la nouvelle, Victor Wembanyama se « rappelle encore très bien » de sa réaction au moment du diagnostic des médecins. « C’était cinq minutes de craquage complet. J’ai pleuré, j’étais forcément triste. J’ai vraiment ressenti la fragilité de la vie et de la santé », avoue-t-il.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 21 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 25,8 #15 REB 12,6 #1 PD 3,8 #74

« Ça peut se terminer à tout moment, il n’y a pas de temps à perdre »

Plus que sa carrière, c’est tout un monde qui pouvait s’arrêter pour Victor Wembanyama, qui n’hésite pas à évoquer ses craintes notamment au début de cette épreuve. Je ne pensais pas au basket. Le basket n’était plus ma priorité tout d’un coup. Dans un moment comme ça, où il faut prendre une décision rapidement, j’ai dû faire des choix et j’ai eu peur de ne pas faire ce qu’il fallait.

Désormais, “Wemby” est bien de retour au sommet de sa forme, en témoigne son incroyable performance en sortie de banc samedi 13 décembre pour éliminer Oklahoma City demi-finale de NBA Cup. Cela a nécessité de longs mois de travail, ce qui explique notamment son forfait à l’Euro avec les Bleus. « J’avais besoin de temps pour me retrouver et pour aller mieux. C’est ce qui m’a motivé tout l’été, et ce sera le cas tout au long de ma carrière. »

Ressorti grandi de cette adversité, le phénomène français semble plus motivé que jamais à performer, profiter de son temps sur les parquets, tout en relativisant sur la futilité des choses. « C’était le meilleur moyen pour se rendre compte que la vie est courte », avance-t-il, presque ému. Avant de conclure : « Ça peut se terminer à tout moment, il n’y a pas de temps à perdre ».